Így lehet 7 fokkal is hidegebb a lakásod, házad klíma nélkül: ez működik

Egy jól felszerelt, jó minőségű eszközökből álló árnyékolástechnikai rendszer 5-7 fokkal is csökkentheti lakóhelyünk hőmérsékletét a nyári hőségben. Sőt, télen is hasznát vesszük, hiszen akkor éppen ellenkezőleg a meleget tartja benn. A komfort érzet mellett ráadásul komoly összegeket takaríthatunk meg a rezsiből is, szakértők szerint 15-25 százalékot is. Ehhez persze be kell ruháznunk, ám a pénzünkért 10-20 évet kibíró eszközöket kapunk. Szakértőkkel beszélgettünk a legmenőbb sötétítéstechnikai trendekről, a legjobb megoldásokról, illetve arról is, hogy 500 ezer forinttól több millió forintig is terjedhet egy sokoldalú rendszer kiépítése. Mindez azonban rengeteg összetevőtől függ, ezeket gyűjtöttük most össze.

Hosszú hetek óta szenved az ország a kánikulától, ennyire meleget ráadásul Magyarországon - legalábbis amióta mérik - nem lehetett tapasztalni. Az Országos Meteorológia Szolgálat július elsejei közleménye szerint ugyanis

az 1901 óta vezetett mérések alapján 2019 júniusa lett a legmelegebb.

És hol van még a vége, mondjuk ezt július első hetében, hiszen még 2 hónap hátra van a nyárból. Ezeket a vad melegeket pedig nem csoda, hogy kevesen viselik jól. Persze komfortérzetünk jobbá tételére ma már rengeteg eszköz áll rendelkezésünkre. Elsők között említhetjük például a klímát, ami az otthoni hűtésrendszer alapja.

Igen, alapja, de ez nem jelenti azt, hogy kizárólag önmagában energiatakarékosan maximálisan el tudja végezni feladatát. 28 heti cikkünkben a Pénzcentrumon azt mutattuk be, hogy mennyire fontos, és az energiahatékonyság szempontjából, mennyire elengedhetetlen lenne a hazai lakóingatlanok korszerűsítése. Kiváltképp az energetikai szempontból rossz besorolásúaké. Akkor azt írtuk, hogy ahol szökni tud házunkból a meleg ott szökni is fog, ugyanez azonban a hideg, klíma által biztosított levegőre is igaz.

A megfelelő szigetelés és nyílászárócserék biztosítása mellett azonban kritikus pontként említhetjük még lakásunk árnyékolásvédelmét is, mint az otthoni hőérzetünket abszolút befolyásolni képes eszközök garmadáját. És hogy ez mennyi igaz, a Pénzcentrum által megszólaltatott egyik szakértő szerint egy jól felszerelt, jó minőségű, jól beállított árnyékolásvédelmi rendszer telepítése

5-7 fokkal is csökkentheti otthonunk hőmérsékletét a nyári hőségben.

Télen, nyáron megtérül

Fontos tisztázni már a legelején, hogy az árnyékolástechnika ma már jóval többről szól, mint hogy van egy redőnyös, aki kimegy és felszereli a már mindenki által ismert, külsőre ugyanolyan redőnyt. A motorizáció, az innováció ugyanis már évek óta masszívan beette magát ebbe az ágazatba is, és erről nem szabad megfeledkezni. Már csak azért sem, mert

a megfelelő árnyékoló felszerelése és annak megfelelő vezérlése most már szinte elengedhetetlen kelléke lakóépületeinknek, és mindkét probléma ellen extra védelmet tud nyújtani. Téli üzemmódban, nappal felhúzott állapotban hasznosítani tudjuk a napsugárzásból beérkező energiát, napnyugta után az árnyékolóval javítjuk a nyílászárók hőszigetelését. Nyári üzemmódban pedig csökkenteni tudjuk a beérkező energia mennyiségét, segíteni az épület hűtési folyamatait. Az árnyékolás alkalmazásával nem csak a hőérzetünkön, komfortunkon tudunk javítani, hanem energiát is megtakarítunk vele

- mondta el a Pénzcentrumnak Koritár Zsuzsanna, a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEI) ügyvezető igazgatója. Számokban pedig mindez azt jelenti, hogy

a megtakarítás a fűtési és hűtési energiaigény szempontjából, az árnyékolás típusától és az automatizálás mértékétől függően 15-25 százalékos tartományban mozog.

Ezt ráadásul egy konkrét példán is be tudjuk mutatni, bár fontos hangsúlyozni, hogy a megtakarítás mértéke mindig nagymértékben függ a lakás/ház kialakításától, alkalmazott nyílászáróktól, hőszigeteléstől stb., illetve az automatizálás fokától.

Példa számítás

Egy 120 m2-es családi ház 20 m2-es ablakkal, amelyekből 40 százalék déli, 20 százalék északi, 20 százalék keleti, 20 százalék nyugati tájolású, ablakok dupla üvegezéssel (u=2,9 W/m2K), alumínium redőnyökkel - Fűtési költség megtakarítás a redőnyök nélküli kivitelhez képest:

kézi működtetésű redőnyök használatával: 6 százalék

motoros redőnyök és időzítők alkalmazásával: 18 százalék

teljesen automatizált, a külső körülményekhez igazodó redőnyök alkalmazásával: 24 százalék

Koritár Zsuzsanna mindezeken felül kiemelte azt is, hogy a "megtakarítás nagyban függ attól is, hogy a lakók beavatkoznak-e az energiamegtakarításra optimalizált vezérlés működésébe. Adott esetben előfordulhat, hogy a lakók komfortja, illetve az energiamegtakarítás nem ugyanazt a működtetést igényli. (pl. nyáron energiamegtakarítási szempontból a zárt árnyékoló lenne az indokolt, komfort szempontjából viszont csak a részben működtetett.)".

Jól látható tehát, hogy az árnyékolástechnika mára már rég meghaladta a szimpla redőnyt, de hogy pontosan mit is értünk az alatt, hogy valaki szakemberek bevonásával árnyékolná lakóhelyét, hozzávetőlegesen ez mennyibe kerülne, illetve hogy a robbanásban lévő hazai ingatlanpiacon minderre mennyi időt kellene várni, arról a Pénzcentrum egy vidéki, Budapesten is jelenlévő árnyékolástechnikával is foglalkozó cég szakemberét kérdezte.

Mitől döglik a légy?

Úgy gondolom, hogy aki ma megfelelően árnyékolni akarja otthonát annak feltétlenül szüksége van redőnyökre, nem árt ha azokban beépített napháló is található, valamint egyes helyekre modern zsaluziákat is egyre többen szereltetnek. És akkor a beltéri árnyékolókról vagy a motorizációról és az okos otthonokról még nem is beszéltem

- mondta el a Pénzcentrum egy árnyékolástechnikával foglalkozó cég szakembere, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy főleg a beltéri árnyékolóknál különösen fontos, hogy különbséget tegyünk árnyékolás és fényzárás között. Ugyanis manapság már szinte minden ilyen eszközt lehet fényzáró vagy fényáteresztő anyaggal is ellátni, viszont ez a benti hőmérsékletet minimálisan fogja befolyásolni,

hiszen a hőt kint kell megfogni.

Ez azért fontos, mert attól még hogy valaki egy benti árnyékoló eszközzel jó sötétet csinál otthonra, persze elérheti azt hogy mondjuk a parketta nem forrósodjon fel a nap fényétől, de általában a hőt nem tudja megfelelőn kinn tartani.

De miről is beszélünk, amikor beltéri árnyékolásról van szó. Ide tartoznak például a rolók, sávrolók vagy éppen a reluxák is. Vagy a manapság egyre népszerűbb pliszék.

Amit még fontosnak tartok a benti árnyékoló eszközöknél megemlíteni, hogy azt tapasztaljuk, a vásárlók ezeket szívesen viszik haza maguk, és szerelik be önállóan. Mindez azért lehet, mert ezekhez az eszközökhöz a legtöbb esetben tényleg nem kell különösebb szaktudás, ezzel szemben a kültéri eszközökre ez már egyáltalán nem igaz

- hívta fel a figyelmet a szakember. Azokat ugyanis szinte kizárólag minden esetben egyedi igények és lehetőségek alapján telepítenek. És ahogy a bevezetőnkben már leírtuk, mind energetikai mind a későbbi hőérzet szempontjából fontos az, hogy a jó minőség eszközök szakszerűen is legyenek felszerelve.

Az alapoktól

Ha kültéri árnyékolásról beszélünk, akkor elsőre persze mindenkinek a redőny jut eszébe. Ebből ugye van műanyag és alumínium változat, utóbbi a tartósság miatt fontos igazán

- mondta el lapunknak az árnyékolástechnikai szakember. És hogy árakban mindez mit jelent, egy 150x150-es műanyag redőny 20-23 ezer forintért már beszerezhető, ám egy alumínium ennek már simán a duplájába is kerülhet, és akkor a kombi redőnyökről még nem is beszéltünk.

A kombi redőny azt jelenti, hogy a redőny belsejében el van rejtve egy szúnyogháló vagy egy napháló. Előbbi természetesen a fényt nem szűri, míg utóbbi viszont a szúnyogokat is kinn tartja, így ez jóval drágább is. Persze fontos itt is megjegyezni, hogy a napháló árát is rengeteg minden, de elsősorban szövési sűrűségi befolyásolja.

Egy 150x150 alumínium kombiredőny naphálóval például már 80 ezer forintba is kerülhet, ám a szakember szerint fontos hangsúlyozni, hogy ez a redőny valószínűleg 20 évig a helyén lesz. Szem előtt kell tartsuk persze, hogy a cikkünkben szereplő árak csupán tájékoztató jellegűek, azok inkább érzékeltetésre hivatottak. Ez már csak azért is egy fontos distinkció, mert

azért azzal jó ha mindenki tisztában van, hogy csak tavalyhoz képest az árnyékolástechnikához szükséges eszközök ára 20-30 százalékkal növekedett. És nagyjából a beszerelési költség is megnőtt 25 százalékkal

- emelte ki lapunknak a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakember, aki elmondta, hogy a redőny mellett sokan, sok helyen még a mai napig is használnak ablaknapellenzőt, sőt egyre gyakoribb kültéren a zsaluzia használata is. Az eszközökkel kapcsolatban azt is fontos hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag bármelyikről legyen is szó, automatizálhatóak, azaz elérhető hozzájuk motoros mozgatás.

Ez persze még inkább terheli az amúgy sem alacsony költségeket, de ugyanakkor hatékonyságot is növel. Mint ahogy az a cikkünk első részében lévő MEI-s példakalkulációból is kiderült.

Ma már egyáltalán nem sci-fi az, hogy a kültéri zsaluziákhoz mondjuk fényérzékelőt szerelünk, vagy az ablaknapellenzőt szélérzékelővel látjuk el, ami utóbbi esetben azt jelenti, hogy ha nagy a szél, akkor a napellenző összecsukja magát. Míg a zsaluziát lehet úgy programozni, hogy a rendszer úgy döntse a lamellákat, hogy a megfelelő fény és hőenergiát adott esetbe beengedje vagy a szükségtelent kizárja. Ezek persze a legdrágább megoldások, de egyben a legkomfortosabbak, legenergiahatékonyabbak is

- mondta el a Pénzcentrum az árnyékolástechnikával foglalkozó cég szakembere. Az okos otthon koncepciójába egyébként nagyon jól illeszthetőek ezek a modern árnyékolástechnikai megoldások. Igaz, igazán elterjedve inkább tőlünk nyugatabbra vannak, Norvégiában, Németországban például. Egyelőre.

Hogy jön ki a matek?

Ahogy azt látjuk, árnyékolástechnikai lehetőségeink, mint égen a csillag. Ráadásul konkrét összegeket nehéz lenne mondani, de támpontokat azért kaphatunk. Szakértőnk szerint egy kisebb budapesti lakás kültéri árnyékolástechnikai felújítása 450-500 forintból kijöhet, beszereléssel. Ebben az árba például beleférhet egy konyha, erkély napellenzős redőnnyel való felszerelése egyes helyeken szúnyoghálókkal. De ekkor még ugye mindent saját kézzel irányítunk, semmi nem okos, de legalább már védve vagyunk a kinti hőségtől vagy nem szökik ki lakásunkból a klíma hidege a kánikulában.

Sőt, a felújítással, ahogy azt korábban írtuk a rezsiszámlánkon is spórolhatunk. Éppen ezért, ha valaki az alacsony kamatkörnyezet okán azon gondolkozna, hogy a nyári forróság elviselhetőbbé tétele miatt személyi kölcsönből korszerűsítené otthonát, annak a Pénzcentrum Kalkulátora nagy segítségére lehet. Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy egy jól megválasztott hitelkonstrukcióval akár tízezreket is spórolhatunk a futamidő teljes ideje alatt, úgyhogy érdemes mindig a lehető legkörültekintőbben utánajárni a lehetőségeknek, és csak ezek után választani. Egy képzeletbeli korszerűsítést alapul véve mi is elvégeztünk egy próbaszámítást, amiben 550 000 forinttal számoltunk 36 hónapos futamidőre.

A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb ajánlata a CIB Banknak van, ahol havonta 17 204 forint kell visszafizetni, a THM 8,17 százalék. Az MKB ajánlata szerint havonta 17 462 forintot kellene fizetni a hitelért, míg a K&H Bank hitele esetén ez az összeg 18 529 foint lenne, a THM-ek sorrendben 11,49 és 13,79 százalék. A listán szerepel még a Cetelem, a Raiffeisen Bank és a Provident is, náluk a következőképp alakulnának a havi (Provident esetében heti) törlesztők 18 505 (THM: 14,49%), 18 518 (15%) és 6 278 forint/hét (24,8%). Kalkulátorunkban ezt az összeget az Ertste Banktól is lehet igényelni, ott a havi törlesztő 19 063 forint lenne, THM: 16,88 százalék, de rendelkezik ajánlattal a Budapest Bank és az OTP Bank is, előbbinél a havi törlesztő 20 149, utóbbinál 20 158 forint lenne, THM-ek 20,5, illetve 20,73 százalék.

Merjünk álmodni

Az alap ellátottságon felül azonban még bőven van lehetőségünk beruházni. Ha egy igazán modern, okos otthoni árnyékolástechnikában gondolkodunk, akkor érdemes a MEI, Pénzcentrum számára készített útmutatóját követni:

Az alap egy jó minőségű árnyékoló alkalmazása, amelyből sok féle típus érhető el a használó igényeitől, pénztárcájától függően. Hazánkban a legelterjedtebb árnyékolótípus a redőny, de sok egyéb megoldás is létezik, illetve kedvelt (pl. zsalúzia). Redőnyök esetében a tartósság és hőszigetelés szempontjából az alumínium választása javasolt műanyag helyett. Általános alapelv energiamegtakarítás szempontjából, hogy az árnyékoló kívül, az épület homlokzatán kerüljön elhelyezésre. Az árnyékoló költsége a kivitel függvényében nagymértékben változik.

A rendszer következő eleme maga motor, amely az árnyékoló működtetését végzi. Itt javasolt olyan motor használata, amely kommunikálni tud a modern vezérlő központokkal jellemzően rádiós protokoll használatával.

A lakások/családi házak esetén a rendszer működtetését az intelligens központ végzi. Ez az eszköz vezérli a beállított program, illetve érzékelők jelei alapján az árnyékolók működtetését. Segítségével internetkapcsolaton keresztül mobilalkalmazásról is lehetséges a vezérlés.

Fontos elemek az érzékelők, amelyek folyamatosan ellenőrzik a külső és belső környezeti körülményeket. Ezek lehetnek fény-, hőmérséklet-, szél- és esőérzékelők.

A helyi vezérlést távirányító vagy intelligens rendszer esetén mobiltelefon használatával tudjuk megoldani. Az intelligens árnyékolásvezérlési rendszerek költsége egy 6 árnyékolóval rendelkező lakás esetén kb. nettó 500-550 ezer Ft (motorok, központ, érzékelők, távirányítók), amely nem tartalmazza magának az árnyékolónak a költségét.

Mindez természetesen azt is jelenti, hogy egy nagyobb volumenű árnyékolástechnikai beruházás simán elérheti a 1,5 - 2 millió forintot is. De nem szabad elfelejteni, hogy ez egy hosszútávú befektetés, a nagymértékű otthoni komfortjavulás mellett, komoly energetikai megtakarításokat is magával von. Aki tehát nagyobb fába vágná a fejszéjét, és legalább 500 ezer forintos önrésszel is rendelkezik, illetve nem okozna gondot neki a magasabb törelesztők fizetése sem, az elgondolkodhat azon, hogy a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben több hitelt vegyen fel a minél energiahatékonyabb, komplexebb árnéykolástechnikai rendszer kiépítése végett.

Ebben az esetben is nagy segítség a Pénzcentrum Kalkulátra, hiszen egy jól kiválasztott hitellel komoly pénzeket spórolhatunk a törlesztőkön a futamidő teljes hossza alatt, úgyhogy megéri hosszasan tanulmányozni a lehetőségeinket. Példaszámításunkban 1,5 millió forinttal kalkuláltunk, 60 hónapra. A törlesztőrészletek rangsorában a CIB Bank ajánlata volt az egyik legjobb havi 30 327 forinttal, ami 8,17 százalékos THM-et jelent. Jó helyen végzett a Raiffesen Bank és az MKB ajánlata is, előbbinél a havi tőrlesztő 30 379, utóbbinál 31 120 forint lenne, THM-ek: 8,97 és 10,34 százalék. Az Erste Bank ajánlata esetén havonta 32 606 forintot kellene visszafizetni, itt 12,05 százalékos a THM, míg a Budapest Bank ajánlatánál a THM 12,8 százalék, ami 33 478 forintos havi törlesztőt jelentene.

A Cetelemnek, a K&H Banknak és az OTP-nek is szerepel ajánlata a listában, sorrendben a következő havi törlesztőkkel: 33 291 (THM: 13,17%), 33 359 (THM: 13,40%) és 37 271 forint (THM: 18,38%).

Még nem késő

Bármilyen szerkezetek mellett döntsön is az ember, még most sem késő, hiszen a nyárból 2 hónap még hátra van. És az árnyékolástechnika télen is az ember barátja, nem beszélve a jövő évi és azutáni nyarakról.

Én mindig azt mondom, hogy a legideálisabb, ha valaki tavasszal kezd a felújításba, de persze még most sem késő. Azzal viszont a megrendelőknek számolniuk kell, hogy az első felméréstől a beszerelésig nagyjából egy hónap eltelik. Szóval, aki most csapna bele a lecsóba, annak is leghamarabb augusztusba lennének beszerelve az eszközei. Ez az egy hónapos várakozás ma a realitás

- mondta el a lapunknak a szakember.