Hát sosem lesz vége? Ennek a 15 terméknek nagyon durván elszállt az ára

A drágulás júniusban sem állt meg a boltokban, hiába törölték el a koronavírus járvány okán meghozott korlátozásokat. Az árváltozásokból látható, hogy az áprilisi-májusi árrobbanás még mindig érezteti hatását, és hiába csökkent azóta egyes termékek ára, a szezonális hatások miatt is összességében továbbra is érezhető emelkedést lehet tapasztalni. Az alma drágulása például a májusi adatokat is meghaladja, és más idényáras élelmiszerek ára is 18 százalékot emelkedett egy év alatt. Májusról júniusra 0,6 százalékos csökkenést mutattak az élelmiszerárak, főként azok a termékek lettek olcsóbbak, amelyeknek itthon is eljött a szezonja: burgonya, paradicsom, uborka, káposzta.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2020 júniusában a fogyasztói árak átlagosan 2,9 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a szeszes italok, dohányáruk ára nőtt jelentős mértékben.

2019 júniusához viszonyítva az élelmiszerek ára 7,8 százalékkal nőtt a KSH adatai alapján, ezen belül a párizsi, kolbászé 20,5, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 18,1, a sertéshúsé 17,0, a cukoré 14,2, a szalámi, szárazkolbász és sonkáé 10,8 százalékkal lett magasabb. A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 6,7, ezen belül a dohányáruké 11,1 százalékkal emelkedett.

A járműüzemanyagok ára 11,6 százalékkal csökkent.

A Pénzcentrum ebben a hónapban is megvizsgálta, mely termékek drágultak meg a leginkább, vagy lettek legnagyobb mértékben olcsóbbak az elmúlt egy év során. Nem meglepő, hogy az éves drágulást ebben a hónapban is az alma ára vezeti, hiszen ez hónapról hónapra így van, de a drágulás mértéke egyre növekszik. Előző hónapban még 75 százalék volt a 2019. és 2020. májusi almaárak közti különség, ebben a hónapban már 88 százalékos az éves áremelkedés mértéke.

Az alma kilója 2019 júniusában még 289 forint volt, idén júniusban viszont már 546 forint/kg. Természetesen ennek köze van a tavalyi termés minőségéhez és mennyiségéhez, a szezonalitásnak és a járvány alatt megnőtt kereslethez is, csak hogy a legfőbb tényezőket említsük.

Az öblítőszer koncentrátum 60 százalékos drágulása becsapós adat, mert a KSH 2019-ben még a 700-1000 ml-es kiszerelés árát vette alapul az átlagár számításhoz, 2020-tól már az 1600-2000 ml-es kiszerelést, ezért bár feltüntetjük, nem számíthatjuk a TOP15 leginkább megdrágult termék közé.

A citrom kilós ára 709-ről 1030 forintra emelkedett, a narancsé 468-ról 667 forintra, amely jelentős drágulás, de ebben a szezonalitásnak nagy szerepe van. A felvágottak, húsáruk drágulása sem jelent meglepetést, hiszen 2020-ban folyamatos emelkedés tapasztalható ezen termékek árában, amelyekre a koronavírus járvány csak rátett egy lapáttal. A fehérkenyér, kristálycukor, hántolt rizs drágulása viszont azért kiemelendő, hiszen ezek a legalapvetőbb élelmiszerek. A 14-19 százalékos drágulást is nagyon sokan megérzik.

Érdekessége az éves szinten legtöbbet drágult termékek listájának, hogy - az öblítőszer kivételvel - csak élelmiszereket találunk rajta. Ezért hiába mutatnak a KSH adatai összevontan 2,9 százalékos fogyasztói áremelkedést, az alapvető kiadások feltehetően jobban megdrágultak ennél.

Azonban nem minden lett drágább, sok termék olcsóbbá vált 2019 júniusáról 2020 júniusára. A szezonális árcsökkenésen túl (vöröshagyma, korai burgonya, fejes káposzta) olcsóbbak lettek jelentősen (10-12%) az üzemanyagok, de például a mosópor is:

Nem múlt el nyomtalanul a járvány

Májusról júniusra sok vásárló számított látható árcsökkenésre azok után, hogy a járvány következtében áprilisban és májusban durván megugrottak az árak. Csökkenést leginkább az élelmiszerek árában, azok közül is az idényárasoknál lehetett tapasztalni, viszont sok termék ára csak tovább növekedett. A KSH adatai alapján a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek.

Az élelmiszerek ára átlagosan 0,6 százalékkal csökkent egy hónap alatt, ezen belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 3,2, a tej 1,7, a párizsi, kolbász 1,4, a baromfihús 1,3 százalékkal lett olcsóbb. A tartós fogyasztási cikkek és a szolgáltatások 0,3-0,3 százalékkal drágultak.

A járműüzemanyagok az olajárak emelkedésének hatására 9,3 százalékkal többe kerültek.

Tehát hiába fizettünk a tavaly júniusi árakhoz képest 11 százalékkal kevesebbet az üzemanyagokért, a havi áremelkedés miatt magasnak érezzük az üzemanyagárakat. A benzinen, gázolajon túl drágult az alma, a narancs, a fagyasztott borsó, a félbarna kenyér, a burgonya, a pulykamellfilé és a vöröshagyma. Ezen túl olyan háztartási cikkek, termékek is jelentős drágulást mutatnak hónapról-hónapra, mint a gyerek-, női és férficipők, a szintetikus takaró, a fogkrém vagy a frottírtörölköző.

Beszédes adat az is, hogy a májusról júniusra legnagyobb mértékű árcsökkenést mutató termékek szintén élelmiszerek, ahogy az éves árcsökkenés esetében is. Ez alól csak a mosópor a kivétel, amelynek ezek alapján jelentősen esett az ára éves és havi szinten is. Csaknem 30 százalékkal olcsóbb lett a korai burgonya - bár ez betudható a szezonális hatásnak -, jelentősen csökkentek a paradicsom, uborka, fejes káposzta árak, de kevesebbet fizetünk a húsárukért is:

a bontott csirke, sertéskaraj, szárazkolbász, gépsonka árai 2,6-3,4 százalékban csökkentek.

Mivel a járvány nagyban befolyásolta a jelenlegi árak alakulását, érdemes néhány alapvető élelmiszer esetében visszanézni az elmúlt másfél év árváltozásait. Látható, hogy az élelmiszerek ára bár folyamatos emelkedést mutatott, idén jelentősen drágult a húsáru - köszönhetően többek között a madárinfluenzának, sertéspestisnek -, és egyes zöldségek-gyümölcsök, amelyek esetében rossz volt a termés. Erre pedig csak rátett a koronavírus.

Sok alapvető élelmiszer ára nőtt meg jelentősen már akár márciusban, de később április folyamán is. Májusban még nem lehetett csökkenést tapasztalni, júniusra viszont már egy-két termék átlagára elkezdett csökkenni, bár ebben nagy szerepe lehet a szezonális hatásnak is. Remélhetően a koronavírus okozta drágulásból a következő hónapokban is farag valamit a gazdaság helyreállása.

