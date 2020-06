Filléres trükkökkel hűtheted le a lakást: klíma nélkül is elviselhető a kánikula

Ugyan egyelőre elég változékony az idő, de egyre gyakoribb a 30 fok körüli átlaghőmérséklet, szépen lassan igazi nyári időnk lesz, sok napsütéssel, kánikulával. A hőséget sokan klímával vészelik át, azonban van, aki anyagilag ezt nem engedheti meg magának, vagy eleve ódzkodik a berendezéstől. Tippeket aduk, mit érdemes beszerezni otthonra, ha nem szeretnénk légkondicionálóra költeni, de szeretnénk kicsit lehűteni a lakást.

Van, aki kifejezetten szereti a meleget és semmi baja nincs a 30 fok feletti hőmérséklettel, a többségre azonban épp ennek ellenkezője a jellemző. A Gfk friss felmérése szerint a magyarok egyharmada vett az elmúlt öt évben légkondicionáló berendezést és a megkérdezett légkondi-tulajdonosok 33 százaléka tervezi, hogy további klímaberendezést vásárol, vagy bővíti a jelenlegi rendszerét.

Sok magyar család azonban nem engedheti meg magának a klímavásárlást. Az árak változó képet mutatnak, nem mindegy, milyen modellt választ valaki, de

egy klímaberendezés telepítéssel együtt nagyjából 200-300 ezer forintból jön ki, ami nem kis összeg.

A jó hír, hogy nem feltétlenül kell százezreket fizetni, ha néhány fokkal le szeretnénk hűteni az otthonunkat, néhány trükkel ez drága eszköz nélkül is megvalósítható.

1. Szellőztetés, árnyékolás

A forró nyári éjszakákon érdemes nyitott ablaknál aludni, akár egész éjjel nyitva hagyni a nyílászárót és reggel, amint felkelt a nap, becsukni.

Ha kívülről, redőny használatával árnyékolunk, az a legeredményesebb, ugyanakkor ez költséges megoldás. Egy jól megválasztott sötétítőfüggöny is kiváló és hatásos lehet, ez jóval olcsóbb. Érdemes sűrű szövésű, természetes anyagot választani. Az árnyékolásnak ez a módja a téli hőszigetelésnél is jól jön majd!

- mondta megkeresésünkre a kika áruház. A hőszigetelő roló szintén okos választás: visszaveri ugyanis a napsugarakat, megakadályozva ezzel azt, hogy felmelegedjen a lakás, télen pedig bent tartja a meleget.

2. Ventilátor és jégkocka

A jégkocka önmagában nagyon sokat segíthet egy tikkasztó nyári napon. Már azzal javítható a közérzet, ha egy tálba halmozott jégkockát helyezünk közvetlenül magunk mellé, vagyis ha épp az asztalnál dolgozunk, az asztalra, ha épp a kanapén heverészünk, a kanapéra.

Még hatásosabb, ha egy nagy adag jégkockát helyezünk egy ventilátor elé. Ventilátort alapvetően érdemes beszerezni, már néhány ezer forintért beszerezhető egy készülék, ami a levegő keringetésével elviselhetővé teszi a hőséget. Ha jeget vagy jégakkut is teszünk elé, a kiáramló levegő a jeges hideget fogja tovább fújni, így néhány fokkal csökkenthető a hőmérséklet.

3. El a szőnyegekkel!

A szőnyeg mutatós és feldobja a lakást, de megfogja a meleget. A hőségben célszerű felszedni és a padlót gyakran felmosni hideg vízzel, ugyanis a párolgás hőt von el az adott felületről, így hűti azt.

4. Gyakori tusolás, vízpermet, nedves törülköző

Már egy arcmosás is sokat segíthet a tikkasztó hőségben, de aki megteheti, tusoljon le naponta többször is. Aki home office-ban dolgozik, és muszáj koncentrálnia, egy a nyakba terített nedves törülköző sokat segíthet, ahogyan a vízpermet is, amit magunkra is fújhatunk, de a ventilátor felé is, így az vissza fújja ránk a hűvös vízcseppeket. A jó hír, hogy ehhez csupán egy szórófejes flakonra van szükség, a rossz, hogy ahhoz, hogy igazán hatásos legyen, gyakran meg kell ismételni a műveletet,

5. Könnyed nyári ruhák, pamut ágynemű

A hőérzetünket nagyban befolyásolja az is, mit viselünk. Akár otthon, akár a munkahelyünkön vagyunk, próbáljunk lenge, légáteresztő ruhadarabokat viselni, részesítsük előnyben a pamut és a vászon anyagot.

Ha ki kell mozdulni, törekedjünk arra, hogy minél világosabb színű ruhában induljunk útnak, minél sötétebb egy anyag, annál inkább melegünk lesz.

Érdemes a legmelegebb időszakban az ágyneműt is pamut anyagúra cserélni és beszerezni az időjárásnak megfelelő garnitúrát. Sokan egész évben egy paplant használnak, viszont kaphatóak nyári és téli paplanok is, különböző töltettel. Olyat érdemes a meleg hónapokban használni, ami elnyeli a test melegét, és kellemes pihenést biztosít

- javasolta a kika.