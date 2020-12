Ezt keresik a vásárlók az üzletek polcain: lépnie kell az áruházaknak

A környezetvédelmi elhivatottság egyre nagyobb súllyal jelenik meg ma már a vásárlói szokások között - ez derül ki a Gfk 24 európai országra (több mint 75 ezer háztartásra), Ázsiára, az USA-ra és a Latin-Amerikai térségre is kiterjedő nemzetközi kutatásából. Magyarországon is jelentős azok aránya, akik a fenntarthatóság miatt akár változtattak korábbi vásárlási szokásaikon, épp ezért érdemes lépnie a kiskereskedelmi áruházaknak is, ha nem akarnak vásárlókat veszíteni. Kíváncsiak voltunk, mennyire fontos a fenntarthatóság az egyik legnagyobb diszkontlánc számára, mit tesznek azért, hogy felelős vállalatként működjenek.

A környezetvédelem egyre meghatározóbb szempont a mindennapok során, jelentősen befolyásolja a vásárlási szokásokat is. Ez derül ki a Gfk nemzetközi kutatásából, amely szerint a válaszadók 67%-a preferálja azon termékeket, amelyek környezetbarát csomagolásban kerülnek a boltokba, míg 60%-uk egyértelműen előnyben részesíti azon gyártókat, akiknek fontos a fenntarthatóság, és tevékenységük során ezt bizonyítják is.

A 24 európai országra, Ázsiára, az USA-ra és a Latin-Amerikai térségre is kiterjedő nemzetközi felmérés rávilágít, a környezettudatosság fontos szemponttá kezd válni a vásárlási választások során, Magyarország sem kivétel: a háztartásvezetők 33%-a kerüli például tudatosan a műanyagpalackos italok vásárlását. Kíváncsiak voltunk, vajon mindez hogyan érinti a kiskereskedelmi láncokat, hogyan alakítja működésüket.

A Lidl Magyarország megkeresésünkre közölte, novemberben megjelent a vállalat első fenntarthatósági jelentése, amelyben összefoglalták az elmúlt két gazdasági év kitűzött fenntarthatósági céljait, intézkedéseit és azok eredményeit. Mint írták, a diszkontlánc kiemelt figyelmet fordít a vásárlói igények kielégítésére, követi a fogyasztói trendek megváltozását és az újításoknak megfelelően folyamatosan fejleszti termékkínálatát.

Figyelünk arra, hogy a saját márkás termékeink előállítási folyamata és az előállításkor hasznosított alapanyagok beszerzése is a fenntarthatósági alapelveket kövesse

- írták, hozzátéve, a fenntarthatósági szabvánnyal rendelkező, saját márkás termékek értékesítési árbevétele pozitív trendet mutat: 2018 és 2019 között 0,65%-kal növekedett, 2019-ben pedig az érintett saját márkás termékek árbevételének 9%-a a fenntartható termékekből származott.

Elárulták, a biotermékek ökológiai gazdálkodásokból származnak, előállításukat objektív ellenőrzési és tanúsítási szervezet végzi, vagyis ezek a termékek nem tartalmaznak semmilyen káros vegyszert vagy adalékanyagot. Az áruházlánc elmondta, a növényi alapú, húsmentes élelmiszerek egyre népszerűbbek a fogyasztók körében, ezért egyre szélesebb vegán-választékkal várják a vásárlókat.

A vállalat hangsúlyozta, kiemelten fontos számukra a helyi beszállítók támogatása is, a teljes élelmiszer-beszerzés közel 60%-át jelentik a magyar beszállítóktól érkezett termékek. Ennek azért is jelentős szerepe fenntarthatósági szempontból, mert minél messzebbről érkezik a termék az üzletbe, annál nagyobb szén-dioxid kibocsátással járul hozzá a globális klímaváltozáshoz.

Kitértek arra is, hogy már most sem kaphatók az üzletekben egyszer használatos műanyag termékek, de céljuk az, hogy 2025-re 20%-kal csökkentsék a műanyagfelhasználásukat, és hogy a saját márkás termékek csomagolóanyagát teljes egészében maximálisan újrahasznosíthatóvá tegyék.

