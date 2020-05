Ennyit drágult pár év alatt az igazi magyar lecsó: filléres volt, lassan megfizethetetlen?

A lecsó a nyár örök slágerétele, mivel könnyű elkészíteni, nem egy nehéz étel, hidegben-melegben hidegen meleg jól esik, és nem utolsó sorban, olcsó. Legalábbis olcsó ételnek számított valamikor. Ahogy érni kezdett a paradicsom és paprika, sokan kilószámra szerezték be az alapanyagokat, és kezdtek neki a Nagy Lecsóbefőzésnek, több tucat üveget megtöltve a mennyei mannával, ami télen aranyat fog érni. Azonban az utóbbi években azt lehetett tapasztalni, hogy a lecsó egyre drágább étel lett, hiszen a két fő alapanyag ára egy-egy időszakban drasztikusan emelkedett. A közhiedelem még tartja magát, mindenki várja a lecsószezon beköszöntét, azonban hiába keresi a piacon, zöldségosztályon az olcsó paprikát, paradicsomot - így egyre többen mondanak le a befőzésről is. A Pénzcentrum most annak járt utána, pontosan mennyivel drágult meg a lecsókészítés az évek során. Annyit már most elárulunk: sokkal drágább lett.

Lassan a lecsó is a gazdagok étele lesz, hiszen hihetetlenül felmentek a zöldség(- és gyümölcs)árak - ki tudja, hogy a járvány után az árak visszaesnek-e vagy egész nyáron nyöghetjük a válság hatását. Azt már több soron megírtuk, mennyivel lett drágább a bevásárlás, mely termékek drágultak a leginkább, vagy hogy mennyivel többet fizetünk a piacokon a szezonális gyümölcsért, zöldségért, a koronavírus járvány idején, mint máskor. Azonban leginkább akkor érzik a vásárlók a drágulást, amikor ez összeadódik: például olyan ételt készítenének, ami addig filléres volt, most pedig szemtelenül drága lett.

Ami a lecsó receptjét illeti, ahány ház, annyi szokás - viszont abban mindenki egyetért, hogy az étel alapja a lecsópaprika és a paradicsom.

Sok helyen tojással készítik, rizst főznek bele, és van, aki elképzelni sem tudja virsli vagy éppen kolbász nélkül. A franciásabb verziókba cukkini, padlizsán is kerülhet, az igazi gasztrokalandorok pedig tökkel, gombával, sárgarépával, borsóval, vagy akár zöldbabbal is turbózhatják a lecsójukat. Nem is beszélve az olyan fogásokról, mint a velős lecsó, vagy a rakott darált húsos lecsó. A Pénzcentrum számításához azonban a legegyszerűbb alapreceptet választottuk, amely akár befőzéshez télire, akár a nyári lecsószezonban önmagában is tökéletes.

Ehhez pedig nem kell más, mint 1 kg lecsópaprika, fél kg paradicsom, 1 közepes fej vöröshagyma (kb. 100 gramm) és só. Ezekkel a mennyiségekkel számoltunk. Nézzük először hogyan változott a hagyma, a paprika és a paradicsom ára az elmúlt években. A vöröshagyma és a paradicsom átlagárait a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) havi szinten közli. Így vizsgálva az árakat látható, milyen szezonális hatás érvényesül:

Míg a paradicsom ára jelentős ingadozást mutat, addig a vöröshagyma ára nagyjából állandó. 2016 őszétől stabilan 200 forint alatt maradt a kilós átlagára 2018 nyaráig, amikor is elkezdett felmenni a hagymaár, és meg sem állt 2019 júliusáig. Onnantól ismét csökkenést mutat, de azóta sem ment 270 forint alá az átlagos kilónkénti ár. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárról beszélünk, tehát nem legalacsonyabb árról, ezekben ugyanúgy benne vannak a hipermarketek akciói, a piacok nyomottabb árai, mint a sarki kisbolt tarifája.

A paradicsom árképzésén viszont a hagymával ellentétben látszik, mikor van az igazi idény: évről évre júliustól szeptemberig a legalacsonyabb a paradicsom ára. Hagyományosan a lecsó (be)főzésének hónapja augusztus, hiszen a paradicsom és paprika szezon ekkor van a csúcson, szeptemberben pedig már a leérés következik. Az árak hullámzásán túl az is megfigyelhető, hogy a paradicsom átlagárak 4 év alatt szépen kúsztak felfelé, 2019-ben pedig már a lecsószezonban sem volt akkora a visszaesés, mint a korábbi években.

Mivel a lecsópaprika árakat nem tartalmazza a KSH adatbázisa, ezért más forráshoz kell fordulnunk, ez pedig a Piaci Árinformációs Rendszer, amely heti bontásban összesíti a nagy budapesti és vidéki piacok árait. Ha pedig már "ott voltunk a piacon" paradicsomból és hagymából is ott vásároltunk be a lecsóhoz. A magyar lecsóhoz pedig természetes magyar alapanyagokat vettünk, és még véletlen sem import árut. Ezekkel az árakkal találkozhattunk évről évre az ország nagyobb piacain, a 2019. 33. hetében:

Tehát tavaly lecsószezonban a lecsópaprika (vagy ahol ilyen ár nem állt rendelkezésre, ott a tölteni való paprika) átlagos leggyakoribb ára 315 forint/kg volt, a szabadföldi vagy primőr gömbparadicsomé 499 forint/kg, a barnahéjú vöröshagymáé pedig 289 forint/kg. Megnéztük, hogy a korábbi években az év 33. hetében, amely nagyjából minden évben augusztus közepére esik, mennyi volt a nagy piacokon az átlagos leggyakoribb ár. Ehhez a budapesti Vámház körúti, Fehérvári úti, Fény utcai, és Lehel piaci árakat, illetve a szegedi, debreceni, kecskeméti és szombathelyi piaci árakat vettük alapul:

Ebből jól látható, hogy emelkedtek az egyes termékek árai a kérdéses időszakban az elmúlt 5 évben. Ez alapján kiszámoltuk, hogy mennyibe kerültek 2015-ben egy átlagos adag lecsó alapanyagai a fent említett mennyiségek (1 kg lecsópaprika, fél kg paradicsom, 1 közepes fej vöröshagyma) alapján:

Látható, hogy amíg 2015-ben még 270, 2016-ban 345 forintból megvolt egy lecsó, addig 2017-2018-ra már 400 forint fölé emelkedett az ára, és 2019-re 593 forintra drágult az étel. Tehát 5 év alatt több mint a duplájára nőttek az alapanyagárak. Ráadásul ezek csak a piaci árak, hogyha csak a közeli zöldségeshez ugrik le az ember, valószínűleg még drágábban készítheti el a közhiedelem szerint filléres fogást.

Fontos kiemelni, hogy ezek az árak a lecsószezon kellős közepén értendők, amikor a piacokon és hipermarketekben is legolcsóbban jutunk hozzá az alapanyagokhoz - tehát abban az időszakban, amikorra a legtöbben a befőzést időzítik/időzítették.

Ha most menne valaki bevásárolni egy nagyobb adag lecsó befőzéséhez, milyen árakat tapasztalna? Hogyha felcsapjuk például a Lidl akciós újságját, már látjuk, hogy a ma még érvényes akcióban 659 forint/kg a lecsópaprika szuperáron, és 469 forint a fürtös paradicsom kilója akciósan. Csak a paprikából és paradicsomból együtt 890 forint felett vásárolnánk be egy akkora adaghoz, amellyel korábban számoltunk. Akciósan!

2020. 20. hetében pedig a budapesti és vidéki piacokon 580-780 forint volt egy kiló paradicsom, lecsópaprika nincs még, de a tölteni valót 698-980 forintért vesztegetik, a vöröshagyma is 298-398 forint a leggyakoribb ár. Az biztos, hogy aki befőzésre adná a fejét idén, jobb, ha kivárja a lecsószezont - de még akkor is lehetséges, hogy magasabb árakkal találkozik majd, mint az elmúlt években. A koronavírus járvány lecsóalapanyag árakra gyakorolt hatása pedig egyelőre megjósolhatatlan.

Címlapkép: Getty Images