Horroráron mérik a szezon zöldségeit: mutatjuk, mi kerül 200 százalékkal többe

Még ahhoz képest is megdrágultak a magyar termesztésű zöldségek és gyümölcsök a piacokon, mint amit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éves összevetésben megállapított. A hazai a szezon kezdetén mindig drágább, de a jelenlegi járványhelyzet csak rátett az árakra még egy lapáttal. A Pénzcentrum most annak járt utána, milyen árakkal szembesül az, aki a piacokon a magyar termékeket keresi.

A KSH szokásos havi közlése kiugró drágulást mutatott 2020. áprilisban a fogyasztói árak tekintetében, amelyek bár éves összevetésben átlagosan 2,4%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál, márciushoz képest az élelmiszerek ára a megszokottnál nagyobb mértékben nőtt. Ebben a statisztikai hivatal szerint a koronavírus-járvány hatásai is szerepet játszhattak.

Az élelmiszerek ára átlagosan 8,7 százalékkal nőtt 12 hónap alatt, ezen belül a sertéshúsé 28,9, a párizsi, kolbászé 22,3, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 15,1, a cukoré 14,1, a szalámi, szárazkolbász és sonkáé 12,5 százalékkal lett magasabb.

Márciusról áprilisra az ilyenkor megszokottnál nagyobb mértékben, átlagosan 1,4%-kal nőtt az élelmiszerek ára, amiben a koronavírus-járvány okozta megnövekedett kereslet is szerepet játszott. Az élelmiszereken belül az idényáras élelmiszerek ára (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 6,2, a párizsi, kolbászé 3,5, a csokoládé, kakaóé 3,4, a sertéshúsé és a tojásé 2,8-2,8, a liszté 2,0, a baromfihúsé 1,5 százalékkal lett magasabb.

A Pénzcentrum most arra volt kíváncsi, hogy a budapesti és a vidéki piacokon hogyan változott azoknak a zöldségeknek, gyümölcsöknek az ára, amelyeknek éppen most van szezonja, viszont akár a koronavírus miatt, akár más hatások következtében sokkal magasabb áron juthatunk hozzájuk, mint tavaly ilyenkor. Ehhez a Piaci Árinformációs Rendszer adatait vettük alapul.

Drágulás a budapesti piacokon

Ilyenkor már a legtöbb piacra járó keresi a hazai gyümölcsöket: a legkorábbiak az eper és a cseresznye, amelynek éppen most kezdődik a szezonja. Gyakran találkozni a jelenséggel, hogy az olcsó görög vagy spanyol eper, vagy a hipermarketben kaphatók édes gyümölcsök jóval olcsóbbak, mint a magyar szamóca. Ez részben azért van így, mert hazánkban az érési folyamatok később indulnak be, sokan mégis a magyar epret keresik.

Viszont idén nem csak a szezonális hatás miatt drágábbak a magyar gyümölcsök: a koronavírus is átírta az ártáblákat. Tavaly ilyenkor, május első hetében akár fele annyiba is kerülhettek egyes gyümölcsök a piacon.

Bár a KSH adatai szerint az alma átlagára közel 59 százalékos drágulást mutatott egy év alatt (havi átlagárral számolva) - a 19. heti drágulás a budapesti piacokon azt eredményezte, hogy a tavalyi ár duplájáért lehetett almát venni. A magyar cseresznye árairól még nincsenek adatok, a változékony időjárás nem segítette elő a korai szüretet.

A magyar szamóca viszont kapható a pesti piacokon: 43-55 százalékkal drágábban, mint egy évvel korábban, pedig már akkor is aranyáron mérték a szamócát. A többi gyümölcs esetén még kevés árinformáció áll ahhoz rendelkezésre, hogy össze lehessen vetni az adatokat, viszont a zöldségek vontkozásában már bőven vannak áradatok.

A zöldségek esetében is hasonló mértékű drágulást lehet tapasztalni.

Az újburgonya 36 százalékkal drágult a Fehérvári úti piacon, a gömb és fürtös paradicsomot is 15-25 százalékkal drágábban vehetjük meg budapesten. A Vámház körúti piacon a koktélparadicsom ára megduplázódott a tavalyi év azonos hetéhez viszonyítva.

A TV-paprika 10-25 százalékkal drágult, az uborka 25 százalékkal. Viszont a cukkini kilós ára idén például 15 százalékkal kevesebb a piacon, mint tavaly ilyenkor. A szabadföldi sárgarépa ára is csak a Fehérvári úti piacon mutatott drágulást.

Ezzel szemben a fejes saláta darabára 20-39 százalékos áremelkedést mutat a tavalyi év azonos időszakához képest. A darabáras karalábé esetén még magasabb a drágulás mértéke 40-60 százalék! A hónapos retek ára a Vámház körúton ugyanannyi mint tavaly, de a másik budapesti piacon mintegy 18 százalékkal többe kerül.

A szezon nagy favoritja a spárga, amelyből a fehér kisebb mértékben, a zsenge zöldspárga viszont nagymértékben drágult. Egy csokor/zacskó spárgát megvehettünk tavaly még 450 forintért, most 600 forintot is elkérnek érte, más piacon pedig megközelíti az 1000 forintot is az ára.

Vidéken se lett olcsóbb a piacozás

Úgy tűnik a hazai gyümölcs vidéken sem olcsóbb, sőt a szegedi piacokon drágább a szamóca mint a budapestieken. Az alma egy éves piaci árdrágulása is magasabb volt, mint a fővárosban: több mint a duplájára nőtt a kilóár.

A zöldségek esetében ugyanazt lehet elmondani, mint a budapesti piacokon. Az újkrumpli 11-16 százalékkal kerül többe, a primőr gömb paradicsom kilója Szegeden 35, Debrecenben 42 százalékkal drágább idén. A fürtös és koktél paradicsom árban vidéken nem mutatkozik akkora ugrás, mint a fővárosban, de 25-50 százalékkal azért a szegedi piacokon is többe kerülhetnek.

A TV-paprika 15-18 százalékkal drágább vidéken, a kígyóuborka pedig 20-32 százalékkal kerül többe mint egy éve. Érdekes, hogy amíg a Vámház körúti piacon a cukkini ára csökkent, addig Szegeden és Debrecenben a 600-650 forintos kilóár helyett most 1100 forintot kérnek.

A szabadföldi sárgarépa ára viszont lement 2019/19. hetéhez képest: 320-350 forint helyett most 250-320 forint kilója. A fejes saláta darabára szintén csak 86 százaléka a tavalyi árnak. A karalábé darabja Debrecenben 200-ról lement 140 forintra, Szegeden viszont 150-ről felment 250-re. A hónapos retek idén szintén a debreceni piacon olcsóbb lett, míg a szegedin drágult.

Vidéken nincsenek adatok a zöldspárgára, de a fehér spárga kilója 1100-ról 1300 forintra emelkedett. A piacos árak már vetekszenek a hipermarketes árakkal, hiszen például a Lidlben a fehér és zöldspárga csomagja (500g) egyaránt 599 forint hétfőtől akciósan, vagyis egy kiló kb. 1200 forint.