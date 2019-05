Brutális drágulás a magyar boltokban: ez kerül 226 százalékkal többe

Néha a szánk is tátva maradt, amikor megnéztük, mennyit is drágultak az egyes termékek Magyarországon az elmúlt 4 évben. A legnagyobb áremelkedés minden kétséget kizáróan a zöldségeknél volt: a káposzta több mint duplájára, a vöröshagyma másfélszeresére drágult 2015 és 2019 között. Eközben a húsoknál is érdekes folyamatok mentek végbe. A Pénzcentrum azt is kiszámolta, hogy mennyivel drágultak a szolgáltatások a vizsgált időszakban. Hát, ennek sem fogunk örülni...

Szinte naponta érkeznek a hírek, előrejelzések arról, hogy milyen termékek drágulása várható. Pedig már eddig sem volt túl rózsás a helyzet: ha csak az elmúlt 4 évet nézzük, már akkor is rengeteg olyan árucikket találunk, amelyeknek több mint duplájára emelkedett az ára. Gyűjtésünkhöz a KSH adatsorait használtuk 2015. januártól idén áprilisig. Mint ismert, a KSH 93 termék, illetve szolgáltatás éves fogyasztói átlagárát is számon tartja - ez persze messze nem egyenlő azzal a kosárral, ami alapján a fogyasztói árindexet kalkulálják. Sokszor mi is csak tátottuk a szánkat, mennyivel emelkedtek az árak! A változásokat alább csártokba foglaltuk.

Nagyon nagyot drágult rengeteg zöldségféle az elmúlt 4 évben.

A fejes káposzta az abszolút csúcstartó, négy év alatt 226 százalékot drágult,

és a statisztikai hivatal táblázata szerint, a második a vöröshagyma 152 százalékos áremelkedéssel.

A késő burgonyának 136 százalékkal növekedett az ára a boltokban mindössze 4 év leforgása alatt, a paradicsom csaknem negyedével drágult. Érdekesség az élelmiszerek kapcsán, hogy mialatt

a ponty kilója 1080 forintról 2170-re emelkedett, ami 101 százalékos drágulás

addig a legtöbb hústermék minimálisan (10 százalék alatt) drágult, vagy olcsóbb is lett a vizsgált időszakban - ezekről lentebb.

Nem lett olcsóbb az önpusztítás

Sokba fájhat az is, ha valaki károsítani akarja az egészségét: nagyon nagyot drágultak a különféle dohánytermékek (ezekből a KSH 3 különféle minőségűt követ), átlagosan 30 százalékkal. A legkevésbé a három közül a legrosszabb cigi, a Symphonia drágult. Annak csak 25,8 százalékkal emelkedett az ára, a Sopiane és a Multifilter egyaránt 30-30 százalék körül drágult.

A vizsgált időszakban jelentősen emelkedett a tömények ára is: a kétdecis szeszesital majdnem 40 százalékkal kerül többe napjaingban, mint 2015 januárjában - 697-ről 967 forintra emelkedett az ára. A vodka szeszesital literje 31 százalékot drágult, 2060-ról 2700 forintra.

Olcsóság a hentesnél?



Ahogy fentebb a ponty drágulása kapcsán írtuk, bizonyos termékeket bizony a hentespultban is drágultak: az olasz felvágott például 2019. áprilisában 22,8 százalékkal kerül többek, mint 2015. januárjában. Nagyon megszaladt a párizsi árcédulája is, négy év alatt 19,4 százalékkal drágult - ahogy a lenti csárton is látszik. A kolbász és a gépsonka nagyjából hét százalékot drágult a vizsgált időszakban, a sertés rövidkaraj pedig 4,2 százalékkal kerül többe napjainkban, mint 2015-ben.

A grafikonból azonban kitűnik, hogy a baromfihús például olcsóbb lett az évek során, ahogyan a karaj kivételével a vizsgált sertéshúsok is. A csirkecombot majdnem 23 százalékkal ajdák olcsóbban, mint négy éve, a bontott csirke és a szárny kilója pedig több mint 15 százalékkal lett olcsóbb.

A pulyka- és a csirkemell 4 illetve 4 százalékkal lerül kevesebbe most, mint négy évvel ezelőtt, a sertéscomb ára pedig 7,6 százalékot csökkent ez idő alatt. A tejek között a 2,8%-os ESL 2,45 százalékkal lett olcsóbb, a másfél százalékosé pedig 4,78-cal csökkent.

Lényeg a lényeg: semmi sem lett olcsóbb, sőt!



Összességében elmondható, hogy a KSH 93 terméket vizsgáló vásárlói kosarában az élelmiszerek (42 ilyen van) átlagára 11,71 százalékkal növekedett 4 év alatt. 726 forintról 811-re. Az egyéb termékek (ruha, cipő, háztartási cikkek, újság, stb.) kevésbé drágultak: a 33 vizsgát tétel átlagára 11313 forintról 11950-re növekedett, ami 5,63 százalékos drágulást jelent.

A legdurvábbat a szolgáltatások (hajvágás, vezetési oktatás, csatornadíj, múzeumi belép stb.) drágultak 2015 és 2019 között: a KSH által vizsgált 16 tétel átlagára 10291 forintról 13214 forintra, 28,4 százalékot emelkedett 4 év alatt.