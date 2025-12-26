2025. december 26. péntek Karácsony, István
Idős hölgy ül az ablak melletti asztalnál egy idősek otthonának első emeletén, és a macskáját nézi.
Nyugdíj

Ennyivel csökkenhet a jövedelem nyugdíjazás után: erre a legtöbb magyar nincs felkészülve, nagyot koppanhatnak

Pénzcentrum
2025. december 26. 14:08

A tényadatok alapján továbbra is jelentős különbség van az aktív korban elérhető keresetek és az öregségi nyugdíjak között. Az idei év első három negyedévében az átlagos nettó kereset 476 ezer forint volt, míg az öregségi nyugdíjak átlagos összege az év első kilenc hónapjában alig több mint 244 ezer forintot tett ki. Vagyis a nyugdíjba vonulással a havi jövedelem átlagosan közel a felére csökken. A különbség mértéke miatt érdemes előre gondoskodni a nyugdíjas évek pénzügyi biztonságáról.

Látható különbség van az átlagos nyugdíjak és a nettó átlagbérek között. Ezért érdemes minél előbb gondolni a saját jövőnkre és megtenni az első lépéseket az öngondoskodás felé – derül ki a K&H összeállításából. A hivatalos adatok szerint az idei év első kilenc hónapjában a teljes munkaidőben dolgozók havi nettó átlagkeresete 476 ezer forintot tett ki. Ugyanebben az időszakban a KSH-adatok alapján az öregségi nyugdíjak átlagosan havonta 244 ezer forintnál jártak. Vagyis a jelenlegi átlagnyugdíj a jelenlegi nettó kereset 51,3 százalékának felel meg. A K&H szerint ezért különösen fontos, hogy azok, akik tehetik, már aktív éveikben előre tervezzék meg a későbbi anyagi biztonságukat. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hosszú távú megtakarítási formák – köztük az államilag támogatott, adóvisszatérítéssel elérhető nyugdíjbiztosítás olyan kiegészítő jövedelmet nyújt időskorban, amely segít megteremteni az anyagi biztonságot. Az éves befizetések után igénybe vehető adójóváírás pedig tovább növelheti a megtakarítások értékét. A rendszeres megtakarítás lehetővé teszi, hogy a nyugdíjcélú vagyon hosszabb távon folyamatosan épüljön, ami hozzájárulhat az időskori életszínvonal stabilabb fenntartásához.

Székely Pálma, a K&H értékesítési és életbiztosítási üzletágának vezetője közölte: „Aki szeretné mérsékelni a nyugdíjba lépéssel járó jövedelemkiesést, annak célszerű időben elkezdenie a megtakarítást. A hosszú távú megoldások, például a nyugdíjbiztosítás, kiszámítható módon járulhatnak hozzá a nyugdíjas évek anyagi biztonságához.” Hangsúlyozta, hogy a tudatos pénzügyi felkészülés egyre nagyobb szerepet játszik a jövőbeni anyagi stabilitás szempontjából, mivel a jelenlegi adatok alapján az állami nyugdíj sok esetben önmagában nem elegendő a korábbi életszínvonal fenntartásához.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #öngondoskodás #megtakarítás #ksh #nyugdíjbiztosítás #átlagnyugdíj #öregségi nyugdíj #átlagbér #nettóbér #k&h bank

0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
