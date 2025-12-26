Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026. januárban is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Ennyivel csökkenhet a jövedelem nyugdíjazás után: erre a legtöbb magyar nincs felkészülve, nagyot koppanhatnak
A tényadatok alapján továbbra is jelentős különbség van az aktív korban elérhető keresetek és az öregségi nyugdíjak között. Az idei év első három negyedévében az átlagos nettó kereset 476 ezer forint volt, míg az öregségi nyugdíjak átlagos összege az év első kilenc hónapjában alig több mint 244 ezer forintot tett ki. Vagyis a nyugdíjba vonulással a havi jövedelem átlagosan közel a felére csökken. A különbség mértéke miatt érdemes előre gondoskodni a nyugdíjas évek pénzügyi biztonságáról.
Látható különbség van az átlagos nyugdíjak és a nettó átlagbérek között. Ezért érdemes minél előbb gondolni a saját jövőnkre és megtenni az első lépéseket az öngondoskodás felé – derül ki a K&H összeállításából. A hivatalos adatok szerint az idei év első kilenc hónapjában a teljes munkaidőben dolgozók havi nettó átlagkeresete 476 ezer forintot tett ki. Ugyanebben az időszakban a KSH-adatok alapján az öregségi nyugdíjak átlagosan havonta 244 ezer forintnál jártak. Vagyis a jelenlegi átlagnyugdíj a jelenlegi nettó kereset 51,3 százalékának felel meg. A K&H szerint ezért különösen fontos, hogy azok, akik tehetik, már aktív éveikben előre tervezzék meg a későbbi anyagi biztonságukat.
A hosszú távú megtakarítási formák – köztük az államilag támogatott, adóvisszatérítéssel elérhető nyugdíjbiztosítás olyan kiegészítő jövedelmet nyújt időskorban, amely segít megteremteni az anyagi biztonságot. Az éves befizetések után igénybe vehető adójóváírás pedig tovább növelheti a megtakarítások értékét. A rendszeres megtakarítás lehetővé teszi, hogy a nyugdíjcélú vagyon hosszabb távon folyamatosan épüljön, ami hozzájárulhat az időskori életszínvonal stabilabb fenntartásához.
Székely Pálma, a K&H értékesítési és életbiztosítási üzletágának vezetője közölte: „Aki szeretné mérsékelni a nyugdíjba lépéssel járó jövedelemkiesést, annak célszerű időben elkezdenie a megtakarítást. A hosszú távú megoldások, például a nyugdíjbiztosítás, kiszámítható módon járulhatnak hozzá a nyugdíjas évek anyagi biztonságához.” Hangsúlyozta, hogy a tudatos pénzügyi felkészülés egyre nagyobb szerepet játszik a jövőbeni anyagi stabilitás szempontjából, mivel a jelenlegi adatok alapján az állami nyugdíj sok esetben önmagában nem elegendő a korábbi életszínvonal fenntartásához.
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
A nyugdíj utalása az adott hónap 12. napjához legközelebb eső munkanapon kerül utalásra 2026-ban is, ez leggyakrabban épp 12-re esik, de nem minden hónapban.
A közlönyben többek között megjelent a nyugellátások 2026. januári emeléséről szóló rendelet is.
Az igazgatási szünet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásoknak a megszokott rendben, határidőben történő kifizetését nem érinti.
Egy parlamenti képviselő a nyugdíjasok szervezetének kérésére több fontos kérdést intézett a kormányhoz.
Nyugdíjemelés, 13. és 14. havi juttatás, munkavégzés nyugdíj mellett: mutatjuk, mi marad és mi változik 2026-ban.
A szociális szférában nem csak alulfizetettség okozza a munkaerőhiányt, a lapunk által kérdezett szakértő szerint rendszerszintű problémák vannak.
Immár hivatalos, bevezetik a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: készülhetnek az idősek, ekkor és ennyi pénz érkezik
A 14. havi nyugdíj fokozatosan épül be a rendszerbe: 2026-ban a havi nyugdíj 25 százalékát, 2027-ben 50 százalékát, 2028-ban 75 százalékát fizetik ki.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd.
Ezek a magyar nyugdíjasok már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíjat: rengetegen örülhetnek az év végén
A Szociális Biztosító automatikusan folyósítja a 13. nyugdíjat minden jogosult nyugdíjas számára még idén decemberben Szlovákiában.
Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni
A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el.
Szlovákiában már tárgyalnak egy olyan reformról, ami csökkentené a százalékos emelésből adódó különbségeket.
A jelentés aggasztó képet fest az idősek helyzetéről, miközben a demográfiai trendek további kihívásokat vetítenek előre.
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
2026-tól megkezdik a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetését is, ahol az első lépcső "egy heti" nyugdíj. Mutatjuk, pontosan milyen összegre lehet számítani.
Óriási kedvezményeket javasol a nyugdíjasoknak a Parlament: jöhet az ingyen ATM-használat, változhat a nyugdíjemelés mértéke?
Az Országos Nyugdíjas Parlament 420 küldötte átfogó javaslatcsomagot fogadott el, amelyet eljuttatnak a 2026-os választásokon induló pártoknak.
Farkas András nyugdíjszakértő szerint a 2026-os évben kilenc fő lépésből áll a nyugdíj megállapításának folyamata.
A Pénzcentrum 2026. januári nyugdíjemelés kalkulátor a korábbi bejelentések, tervezetek alapján 3,6 százalékkal számol.
A Fővárosi Közgyűlés módosította a lakásrezsi-támogatási rendszert, amellyel megemelték a jogosultsági küszöböt.
A magyar nyugdíjak reálértéke 2010 és 2024 között jelentősen, 47 százalékkal emelkedett, ami részben kormányzati intézkedéseknek, részben a nyugdíjas-állomány összetételváltozásának köszönhető.
