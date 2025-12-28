2025. december 28. vasárnap Kamilla
2 °C Budapest
Belgium Brüsszel feb 23/2024. sziluettben sétáló emberek csoportja a járdán, fölötte az Európai Unió zászlajának szimbóluma, kompozit kép.
Gazdaság

Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el

Pénzcentrum
2025. december 28. 15:05

Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért. Bár a 300 millió eurós emelés csak töredéke a közel 200 milliárd eurós teljes keretnek, a költségvetés jól tükrözi az EU prioritásait a jelenlegi geopolitikai kihívások közepette - tudósított a Portfolio.

Az év végén véglegesítették az Európai Unió 2026-os költségvetését. Az Európai Parlament jelentős diplomáciai sikerként könyvelheti el, hogy meggyőzte a tagállamokat a források bővítéséről, ugyanakkor a kialkudott mintegy 300 millió eurós növekmény csupán elenyésző része a közel 200 milliárd eurós (77 400 milliárd forintos) teljes költségvetési keretnek. A módosítások inkább szimbolikus jelentőségűek, hiszen a költségvetés alapvető struktúrája nem sokat változott a 2020-ban, a ciklus kezdetén felvázolt tervekhez képest.

Az elmúlt évek rendkívüli kihívásai – a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború, az energiaárak ingadozása és a fokozódó geopolitikai feszültségek – az Európai Uniót pénzügyi prioritásainak újragondolására késztették. A 2026-os költségvetés, bár nagyrészt előre meghatározott keretek között mozog, betekintést nyújt abba, hogyan látja az EU jövőjét az Ursula von der Leyen vezette Bizottság, a választott képviselőkből álló Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő Tanács.

Az űrkutatásra és űriparra fordítandó finanszírozásnál 43 millió eurót különítenek el az eredetileg 108,6 milliós mozgástér terhére. Míg egyes területeken csak 1-2 millió eurós módosításokról beszélhetünk, a helyreállítási és rezilienciaépítési klaszterben jelentősebb átcsoportosítások történtek, az eredeti tervezethez képest 454 millió euróval kevesebbet allokálva erre a területre.

A költségvetés 620 millió eurót irányoz elő az európai fegyvergyártás támogatására, ami jól mutatja a védelmi képességek fejlesztésének növekvő fontosságát. Emellett 2,7 milliárd eurót fordítanak az előcsatlakozási programokra, amely az unió bővítéspolitikáját finanszírozza, és az EU egyik legfontosabb geopolitikai eszközének tekinthető.

Figyelemre méltó, hogy a költségvetésben szerepel egy olyan tétel is, amely az eredetileg tervezetthez képest több mint 100 százalékos növekedést mutat – ez gyakorlatilag az egyetlen ilyen jelentős mértékben megnövelt előirányzat. Az éves költségvetés mintegy 2-2,5 százalékát kifejezetten Ukrajna támogatására címkézték fel, jelezve az ország megsegítésének kiemelt fontosságát az uniós prioritások között.
Címlapkép: Getty Images
#európai parlament #európai unió #költségvetés #gazdaság #ukrajna #eu #ursula von der leyen #uniós támogatások #geopolitika #orosz-ukrán háború #védelmi kiadások #2026

