Moszkva nagy valószínűséggel már Belarusz területére telepítette új fejlesztésű, nukleáris töltet hordozására is alkalmas hiperszonikus ballisztikus rakétáit.
Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért. Bár a 300 millió eurós emelés csak töredéke a közel 200 milliárd eurós teljes keretnek, a költségvetés jól tükrözi az EU prioritásait a jelenlegi geopolitikai kihívások közepette - tudósított a Portfolio.
Az év végén véglegesítették az Európai Unió 2026-os költségvetését. Az Európai Parlament jelentős diplomáciai sikerként könyvelheti el, hogy meggyőzte a tagállamokat a források bővítéséről, ugyanakkor a kialkudott mintegy 300 millió eurós növekmény csupán elenyésző része a közel 200 milliárd eurós (77 400 milliárd forintos) teljes költségvetési keretnek. A módosítások inkább szimbolikus jelentőségűek, hiszen a költségvetés alapvető struktúrája nem sokat változott a 2020-ban, a ciklus kezdetén felvázolt tervekhez képest.
Az elmúlt évek rendkívüli kihívásai – a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború, az energiaárak ingadozása és a fokozódó geopolitikai feszültségek – az Európai Uniót pénzügyi prioritásainak újragondolására késztették. A 2026-os költségvetés, bár nagyrészt előre meghatározott keretek között mozog, betekintést nyújt abba, hogyan látja az EU jövőjét az Ursula von der Leyen vezette Bizottság, a választott képviselőkből álló Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő Tanács.
Az űrkutatásra és űriparra fordítandó finanszírozásnál 43 millió eurót különítenek el az eredetileg 108,6 milliós mozgástér terhére. Míg egyes területeken csak 1-2 millió eurós módosításokról beszélhetünk, a helyreállítási és rezilienciaépítési klaszterben jelentősebb átcsoportosítások történtek, az eredeti tervezethez képest 454 millió euróval kevesebbet allokálva erre a területre.
A költségvetés 620 millió eurót irányoz elő az európai fegyvergyártás támogatására, ami jól mutatja a védelmi képességek fejlesztésének növekvő fontosságát. Emellett 2,7 milliárd eurót fordítanak az előcsatlakozási programokra, amely az unió bővítéspolitikáját finanszírozza, és az EU egyik legfontosabb geopolitikai eszközének tekinthető.
Figyelemre méltó, hogy a költségvetésben szerepel egy olyan tétel is, amely az eredetileg tervezetthez képest több mint 100 százalékos növekedést mutat – ez gyakorlatilag az egyetlen ilyen jelentős mértékben megnövelt előirányzat. Az éves költségvetés mintegy 2-2,5 százalékát kifejezetten Ukrajna támogatására címkézték fel, jelezve az ország megsegítésének kiemelt fontosságát az uniós prioritások között.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott.
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg.
Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Az indoklás szerint az Apple a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.
A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben.
A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások jelentős károkat okoztak a kínai tejágazatnak.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.