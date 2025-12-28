Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el

Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért. Bár a 300 millió eurós emelés csak töredéke a közel 200 milliárd eurós teljes keretnek, a költségvetés jól tükrözi az EU prioritásait a jelenlegi geopolitikai kihívások közepette - tudósított a Portfolio.

Az év végén véglegesítették az Európai Unió 2026-os költségvetését. Az Európai Parlament jelentős diplomáciai sikerként könyvelheti el, hogy meggyőzte a tagállamokat a források bővítéséről, ugyanakkor a kialkudott mintegy 300 millió eurós növekmény csupán elenyésző része a közel 200 milliárd eurós (77 400 milliárd forintos) teljes költségvetési keretnek. A módosítások inkább szimbolikus jelentőségűek, hiszen a költségvetés alapvető struktúrája nem sokat változott a 2020-ban, a ciklus kezdetén felvázolt tervekhez képest.

Az elmúlt évek rendkívüli kihívásai – a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború, az energiaárak ingadozása és a fokozódó geopolitikai feszültségek – az Európai Uniót pénzügyi prioritásainak újragondolására késztették. A 2026-os költségvetés, bár nagyrészt előre meghatározott keretek között mozog, betekintést nyújt abba, hogyan látja az EU jövőjét az Ursula von der Leyen vezette Bizottság, a választott képviselőkből álló Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő Tanács.

Az űrkutatásra és űriparra fordítandó finanszírozásnál 43 millió eurót különítenek el az eredetileg 108,6 milliós mozgástér terhére. Míg egyes területeken csak 1-2 millió eurós módosításokról beszélhetünk, a helyreállítási és rezilienciaépítési klaszterben jelentősebb átcsoportosítások történtek, az eredeti tervezethez képest 454 millió euróval kevesebbet allokálva erre a területre.

A költségvetés 620 millió eurót irányoz elő az európai fegyvergyártás támogatására, ami jól mutatja a védelmi képességek fejlesztésének növekvő fontosságát. Emellett 2,7 milliárd eurót fordítanak az előcsatlakozási programokra, amely az unió bővítéspolitikáját finanszírozza, és az EU egyik legfontosabb geopolitikai eszközének tekinthető.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Figyelemre méltó, hogy a költségvetésben szerepel egy olyan tétel is, amely az eredetileg tervezetthez képest több mint 100 százalékos növekedést mutat – ez gyakorlatilag az egyetlen ilyen jelentős mértékben megnövelt előirányzat. Az éves költségvetés mintegy 2-2,5 százalékát kifejezetten Ukrajna támogatására címkézték fel, jelezve az ország megsegítésének kiemelt fontosságát az uniós prioritások között.