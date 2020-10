Bérháborúban az Aldi és a Lidl: most 400 ezres fizetéssel várják a melósokat

Magyország két rivális élelmiszerlánca két évtized alatt sok vásárlót meghódított, viszont a versengés továbbra is zajlik közöttük. Népszerűségben olvasóink körében a Lidl vezet, de vajon bérezésben, bevételekben is le tudja-e győzni az Aldit? A Pénzcentrum most annak járt utána, ki az abszolút győztese a magyar vásárlókért vívott küzdelemnek: a Lidl vagy az Aldi.



A Lidl 2004-ben kezdett Magyarországon terjeszkedni, jelenleg 183 boltja van az országban, ebből 36 Budapesten található. Az Aldi 2008-ban tört be a magyar élelmiszerkereskedelmi piacra, jelenleg 141 működő üzlete van, ebből 35 található a főváros területén. A Lidl és az Aldi jellemzően nem csak az áraival, sajátmárkás termékeivel, hanem akcióival is verseng egymással.

Az olvasóink körében végzett szavazás alapján a Lidl nagyobb népszerűségnek örvend, a válaszadók 37 százaléka itt szeret a leginkább vásárolni, mag az Aldiban 15,7 százalék vásárol a legszívesebben. Olvasóink által felállított népszerűségi listán a Lidl az arany, és az Aldi a bronzérmes (a Spar és Interspar üzletek vannak a képzeletbeli dobogó második fokán). A Pénzcentrum most azt vizsgálta, bevételeik szempontjából melyik üzletlánc hogyan áll a versenyben.

A Lidl jár az élen



A Lidl Magyarország 2019. március 1-jétől 2020. február 29-ig tartó időszakában 551 milliárd 197 millió forint nettó árbevételt könyvelhetett el, míg az Aldi Magyarország Élelmiszer 2019-ben 246 milliárd 29 millió 756 ezer forintot. A vizsgált időszak nem teljesen azonos, azonban ebből is látható, hogy az Aldi bevételek tekintetében nagyjából a felét hozza a Lidl boltjainak Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának információi alapján.

A Lidl adózott eredményben is jobban teljesít, mint az Aldi: a fent nevezett időszakban 28,6 milliárd forintot tüntettek éves beszámolójukban, míg az Aldi 2019-ben 7,37 milliárdot könyvelt el. Növekedést tekintve a megelőző év azonos időszakához képest viszont a Lidl 7,9 százalékos növekedést ért el adózott eredményben, míg az Aldi 42,6 százalékot.

Nettó árbevételét a Lidl 24 százalékkal, míg az Aldi 18 százalékkal növelte egy év alatt.

Foglalkoztatottak számában is a Lidl jár az élen, a vizsgált időszakban átlagosan 5603 dolgozót foglalkoztatott, míg az Aldinál 2019-ben 3306-an dolgoztak átlagosan. Mindkét élelmiszerláncnál erőteljes volt a növekedés a dolgozók számát tekintve az elmúlt 3 évben: 2017-ről 2018-ra 13,9 százalékkal, 2018-ról 2019-re 13,4 százalékkal nőtt a dolgozók száma. Míg a Lidl 13,4 és 17,2 százalékos növekedést tud maga mögött az elmúlt években.

A bérek tekintetében a Lidl 29,37 milliárd forintot könyvelt el költségként, az Aldi pedig 15,96 milliárdot. Amit hogyha leosztunk a dolgozók számával, látható, hogy átlagosan mennyi bért kaptak az adott időszakban.

Az Aldi esetében a havi bér átlagos összege 402 227 forint, míg a Lidlnél 436 805 forint per fő.

Természetesen ebbe az átlagbérbe beletartoznak a bolti eladók ugyanúgy, ahogy a közép és felsővezetés tagjai. Mivel az általános üzleti évet záró beszámoló nem tartalmaz részletesebb adatokat ennél, nem tudjuk megállapítani, mennyit keresett múlt évben a boltos szamárlétra legalsó fokain álló dolgozó átlagosan.

Mennyit fizetnek valójában?

Az utolsó információink szerint az Aldi bolti eladóinak heti 35 óra vállalása esetén a kezdő bére bruttó 282 450 forint, a próbaidő lejárta után pedig 355 688 forint. Az üzletvezetők bruttó 580 200 forint kezdő fizetésre számíthatnak és az az elérhető legmagasabb fizetés havi bruttó 814 400 forint heti 40 órás műszakban.

A raktári dolgozók éjszakai 8 órás műszakban havi bruttó 322 800 forintot keresnek, ehhez jön még a 30% éjszakai pótlék és a 100% ünnepnapi pótlék. A nappali műszakban dolgozók bruttó kezdő bére is 322 800 forint.

A Lidlnél bolti eladóként, napi 8 órás munkavégzés a fizetés bruttó 263 000 forint, ehhez jön még 30% műszakpótlék, a vasárnapi pótlék pedig 50. Azok a bolti dolgozók, akiket nem határozott idejű szerződéssel vesznek fel, elvileg három év után bruttó 334 000 forintot kereshetnek, de az összes bruttó járandóságból 25 174 forint nettó rész Lidl kártya formájában kerül elszámolásra. Zöldség-gyümölcs áruösszekészítőként a munkakörben három év után elérhető bruttó járandóság 395 000 forint.

