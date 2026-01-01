2026. január 1. csütörtök Fruzsina
Színes öntapadós jegyzetek, iratkapcsok és iratkapcsok egy sárga jegyzet köré rendezve, amelyen félkövér betűkkel 2026 van írva. Minimális munkaterület flat lay tervezéshez és újévi témákhoz.
Kvíz

Kvíz: Felkészültél 2026-ra? Tedd próbára mennyit tudsz az idei év legfontosabb eseményiről, közelgő évfordulóiról!

Pénzcentrum
2026. január 1. 17:57

A 2025-ös év lezárult, kezdetét vette a 2026-os év! A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben az idei év legfontosabb közelgő világeseményei kapcsán. Ez az év is számos fontos eseményt, évfordulót és változást tartogat, a kérdéssor lehetőséget ad arra, hogy felmérd, mennyire vagy naprakész a 2026-tal kapcsolatban. Lássuk, mennyire állsz készen az előttünk álló évre!

1/10 kérdés
Mely országok rendezik 2026-ban a labdarúgó-világbajnokságot?
Egyesült Államok, Kanada és Mexikó
Belgium, Hollandia és Luxemburg
Spanyolország, Portugália és Marokkó
Argentína, Paraguay és Uruguay
2/10 kérdés
Milyen világeseményt rendeznek 2026-ban Milánó és Cortina városában?
EXPO 2026 világkiállítás
Világgazdasági Fórum
téli olimpia
Ariana Grande "The Eternal Sunshine Tour" turnéjának egyik állomása
3/10 kérdés
Melyik ország csatlakozik az eurozónához 2026-tól?
Dánia
Bulgária
Lengyelország
Csehország
4/10 kérdés
Mikor lesznek várhatóan Magyarországon a parlamenti választások 2026-ban?
március 15-én
február 1-jén
április 12-én
május 24-én
5/10 kérdés
Mely országok bizonyos pontjain lehet majd teljes napfogyatkozást megfigyelni 2026. augusztus 12-én?
Izland, Spanyolország
Magyarország, Ausztria
Málta, Görögország, Törökország
Németország, Svájc
6/10 kérdés
Melyik napra fog esni 2026-ban húsvét vasárnapja?
április 12-e
április 5-e
március 29-e
április 19-e
7/10 kérdés
Milyen jelentős történelmi eseményünknek lesz fél évszázados jubileuma 2026-ban?
nándorfehérvári diadal
mohácsi csata
Dózsa György-féle parasztfelkelés
Magyarország három részre szakadása
8/10 kérdés
Melyik színésznő, ikon születésének 100. évfordulója lesz 2026-ban?
Audrey Hepburn
Ingrid Bergman
Marilyn Monroe
Grace Kelly
9/10 kérdés
Mikor lesz 2026-ban a Sziget Fesztivál?
július 14. és 18. között
június 30. és július 4. között
2026-ban nem lesz Sziget, elmarad
augusztus 11. és 15. között
10/10 kérdés
Mi a címe Enyedi Ildikó fesztiváldíjas új filmjének, melyet 2026. január 29-én mutatnak be a magyar mozik?
Érzelmi érték
A tyúk
Csendes barát
Nincs más választás
Címlapkép: Getty Images
#évforduló #felkészülés #kvíz #új év #2026 #általános műveltségi kvíz

