Kvíz: Felkészültél 2026-ra? Tedd próbára mennyit tudsz az idei év legfontosabb eseményiről, közelgő évfordulóiról!

A 2025-ös év lezárult, kezdetét vette a 2026-os év! A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben az idei év legfontosabb közelgő világeseményei kapcsán. Ez az év is számos fontos eseményt, évfordulót és változást tartogat, a kérdéssor lehetőséget ad arra, hogy felmérd, mennyire vagy naprakész a 2026-tal kapcsolatban. Lássuk, mennyire állsz készen az előttünk álló évre!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Felkészültél 2026-ra? Tedd próbára mennyit tudsz a fontos idei eseményekről, évfordulókról! 1/10 kérdés Mely országok rendezik 2026-ban a labdarúgó-világbajnokságot? Egyesült Államok, Kanada és Mexikó Belgium, Hollandia és Luxemburg Spanyolország, Portugália és Marokkó Argentína, Paraguay és Uruguay Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen világeseményt rendeznek 2026-ban Milánó és Cortina városában? EXPO 2026 világkiállítás Világgazdasági Fórum téli olimpia Ariana Grande "The Eternal Sunshine Tour" turnéjának egyik állomása Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik ország csatlakozik az eurozónához 2026-tól? Dánia Bulgária Lengyelország Csehország Következő kérdés 4/10 kérdés Mikor lesznek várhatóan Magyarországon a parlamenti választások 2026-ban? március 15-én február 1-jén április 12-én május 24-én Következő kérdés 5/10 kérdés Mely országok bizonyos pontjain lehet majd teljes napfogyatkozást megfigyelni 2026. augusztus 12-én? Izland, Spanyolország Magyarország, Ausztria Málta, Görögország, Törökország Németország, Svájc Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik napra fog esni 2026-ban húsvét vasárnapja? április 12-e április 5-e március 29-e április 19-e Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen jelentős történelmi eseményünknek lesz fél évszázados jubileuma 2026-ban? nándorfehérvári diadal mohácsi csata Dózsa György-féle parasztfelkelés Magyarország három részre szakadása Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik színésznő, ikon születésének 100. évfordulója lesz 2026-ban? Audrey Hepburn Ingrid Bergman Marilyn Monroe Grace Kelly Következő kérdés 9/10 kérdés Mikor lesz 2026-ban a Sziget Fesztivál? július 14. és 18. között június 30. és július 4. között 2026-ban nem lesz Sziget, elmarad augusztus 11. és 15. között Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a címe Enyedi Ildikó fesztiváldíjas új filmjének, melyet 2026. január 29-én mutatnak be a magyar mozik? Érzelmi érték A tyúk Csendes barát Nincs más választás Eredmények

Címlapkép: Getty Images

