Young adult woman with curly hair looking concerned and thoughtful while using a laptop at a wooden table in her apartment, working remotely and managing her freelance projects
Világ

Erről szólt az elmúlt 25 év: így változott meg az életünk egy negyed évszázad alatt

Pénzcentrum
2026. január 1. 19:58

Ahogy az év vége közeledik, nem csak a saját életünk felett vetünk számot, de érdemes áttekinteni a hazai - és világeseményeket is. Főleg akkor, ha belegondolunk, hogy az új évezred óta eltelt 25 év, lezárult 2025. Szimbolikus, kerek szám, így cikkünkben most nem csak a 2024-es, hanem az elmúlt 25 év legnagyobb történéseit vettük górcső alá, néhány pontban összegezve azokat az eseményeket, melyek nyomot hagytak a történelemben, a hétköznapjainkban és akár bennünk is. Idézzük fel egyött, és nézzük is meg időrendi sorrendben, mi történt az elmúlt 25 évben.

Terrorfenyegetettség, világjárvány, klímakatasztrófák, digitális forradalom, alig telt el negyed évszázad a 21. századból, mégis olyan horderejű események formálták a világot, amelyek korábban évtizedek alatt zajlottak volna le. A 3. évezred első 25 éve gyökeresen átalakította mindennapjainkat, gazdaságunkat és a globális erőviszonyokat. Cikkünkben időrendbe szedve mutatjuk be az elmúlt 25 év legfontosabb történelmi és gazdasági eseményeit, Magyarországot és a világot egyaránt érintve. Nézzük is az idővonalat, hogy sorrendben lássuk, mi történt az elmúlt 25 évben.

2001

  • Szeptember 11.: Terroristatámadás az USA ellen.
  • Az afganisztáni háború kezdete: a NATO és szövetségeseinek beavatkozása Afganisztánban.
  • A délszláv háború vége.

2002

  • A Mars Odyssey amerikai űrszonda végleges Mars körüli pályára áll.
  • Készpénzként forgalomba kerül az euró, az Európai Unió hivatalos valutája.
  • Móri bankrablás.

2003

  • Dolly, a klónozott birka elpusztulása.
  • A SARS-vírus világszéles elterjedése.

2004

  • A két MER marsautó víz nyomait fedezi fel a Mars bolygón.
  • A Google bevezeti a Gmail ingyenes e-mail szolgáltatását és sor kerül az első Skype-hívásra is.
  • Megjelenik a Facebook közösségi hálózat.
  • Magyarország EU-tag lesz.
  • Medgyessy Péter kormányfő lemond, megalakul a Gyurcsány-kormány.

2005

  • Létrejön a YouTube.
  • Meghal II. János Pál pápa. Utóda, a német bíboros a XVI. Benedek pápa nevet veszi fel.
  • Az államfői tisztségben Mádl Ferencet Sólyom László váltja.

2006

  • Németországi labdarúgó-világbajnokság.
  • Parlamenti választások: Második Gyurcsány-kormány.
  • Őszödi beszéd.

2007

  • Steve Jobs bejelenti az első iPhone-t, majd még az évben piacra is dobják azt.
  • Magyarország, és további nyolc ország csatlakozik a schengeni övezethez.
  • A Zsanett-ügy és a Zuschlag-ügy.
  • Átadják a Kőröshegyi völgyhidat, Magyarország leghosszabb hídját.

2008

  • Koszovó kikiáltja a függetlenségét Szerbiától.
  • Zimbabwei kolerajárvány.

2009

  • Barack Obama lesz az USA 44. elnöke
  • Életbe lép az Európai Unió lisszaboni szerződése
  • Meghal Michael Jackson énekes
  • Gyurcsány Ferenc távozik a kormány és az MSZP éléről; Bajnai-kormány

2010

  • Átadják a Burdzs Kalifát Dubajban, amely a világ legmagasabb felhőkarcolója
  • Megrendezik a 2010-es labdarúgó-világbajnokságot a Dél-afrikai Köztársaságban. (Ez az első
  • labdarúgó-világbajnokság, melyet Afrikában rendeznek.)
  • Parlamenti választások Magyarországon. A Fidesz először szerez 2/3-os szupertöbbséget: második Orbán-kormány
  • Az államfői tisztségben Sólyom Lászlót Schmitt Pál váltja
  • Ajkai vörösiszap-katasztrófa

2011

  • Oszáma bin Láden likvidálása és Moammer Kadhafi meggyilkolása
  • Tóhokui földrengés és cunami (Japán) Fukusimai atomerőmű-baleset
  • Az oslói terrortámadás
  • Magyarországon életbe lép a Fidesz-kormány médiatörvénye, amely a sajtószabadság korlátozása miatt éles kritikát kelt az Európai Unióban is 
  • Magyar EU-elnökség

2012

  • Oroszországban ismét Vlagyimir Putyint választják meg elnökké
  • Indiában széleskörű áramszünet lép fel, melynek következtében több, mint 600 millió ember marad áram nélkül
  • Magyarország alkotmányának módosítása
  • Schmitt Pál a plágiumügye miatt lemond az államfői posztról, Áder János lesz az elnök

2013

  • XVI. Benedek pápa lemondását követően utódja Bergoglio, aki a Ferenc pápa nevet veszi fel
  • Horvátország az Európai Unió tagja lesz
  • Nyugat-afrikai Ebola-járvány kezdete
  • Az áradások Magyarországon is komoly problémát okoznak

2014

  • Ukrajnai forradalom
  • A Krím-félsziget orosz bekebelezése és a kelet-ukrajnai (donbászi) háború kezdete
  • Brazíliai labdarúgó-világbajnokság
  • Parlamenti választások, harmadik Orbán-kormány
  • Korrupció miatt az USA magyar köztisztviselőket tilt el a beutazástól, köztük a NAV elnökét, Vida Ildikót.

2015

  • Európai migrációs válság
  • A déli határkerítés Magyarországon
  • Párizsi klímacsúcs
  • Párizsi terrortámadás

2016

  • Brüsszeli terrortámadás
  • Népszavazás az Egyesült Királyság EU-tagságáról
  • Riói nyári olimpiai játékok
  • Berlini terrortámadás
  • Az Európai Csalás Elleni Hivatal jelentése alapján 2016-tól Magyarország vezeti az uniós pénzekkel történő csalások listáját.
  • A Zika-vírus Dél-Amerikában pandémiát vált ki.

2017

  • Donald Trump az USA 45. elnöke
  • Az Egyesült Királyság elindítja az EU-ból való kilépési tárgyalásokat (Brexit)
  • Emmanuel Macront választják Franciaország elnökévé
  • A veronai autóbusz-balesetben 17 magyar veszíti az életét
  • A Lex CEU törvény miatti tiltakozások
  • A világon először kap állampolgárságot egy mesterséges intelligenciával rendelkező humanoid robot. 

2018

  • Genovában összeomlik a 45 méter magas Morandi híd egy szakasza
  • Oroszországi labdarúgó-világbajnokság
  • Parlamenti választások, negyedik Orbán-kormány
  • Az Európai Parlament megszavazza a magyar jogállamiságról szóló Sargentini-jelentést
  • A túlóratörvény elfogadása

2019

  • Notre-Dame-tűzeset
  • A SARS-CoV-2 fertőzés kitörése, a Covid19 első ismert esetét jelentik a kínai Vuhanban
  • Orbán Viktor áthelyezi a székhelyét a budai várba 
  • Vlagyimir Putyin orosz és Erdoğan török vezető Magyarországra látogat 
  • Borkai-ügy 

 

2020

  • Brexit: Az Egyesült Királyság jogilag kilép az EU-ból
  • George Floyd, rendőri intézkedés során bekövetkező halála komoly felháborodást és tüntetéshullámokat idéz elő az USA-ban
  • Navalnij orosz ellenzéki vezetőt megmérgezik, majd felépülése és Oroszországba való visszatérése után, 2021 elején bebörtönzik
  • Petrinyai (horvát) földrengés
  • A Covid-járvány miatt szigorú korlátozásokat vezetnek be. 
  • 2021 elején a Trump által agitált tömeg behatol az USA törvényhozási épületébe
  • A Szájer-botrány 

2021

  • Joe Biden az USA 46. elnöke
  • Egy konténerszállító hajó zátonyra fut és a Szuezi-csatorna elzáródik 
  • Az Egyesült Királyság (teljes) kilépése az EU-ból
  • A világjárvány miatt egy év csúszással megrendezik a tokiói, nyári olimpiai játékokat
  • Angela Merkel távozása Németország szövetségi kancellári posztjáról; utódja Olaf Scholz

2022

  • 2022. február: Az orosz-ukrán háború kitörése. 
  • Pekingi téli olimpiai játékok
  • II. Erzsébet brit királynő, majd az év végén XVI. Benedek pápa halála
  • Katari labdarúgó-világbajnokság
  • Parlamenti választások, ötödik Orbán-kormány
  • Áder Jánost Novák Katalin váltja az államfői poszton
  • A Transparency International korrupcióérzékelési indexe alapján Magyarország lesz az Európai Unió legkorruptabb tagállama.

2023

  • A mesterséges intelligencia és a ChatGPT széles körű elterjedése
  • Horvátország bevezeti az eurót és csatlakozik a schengeni övezethez
  • Törökországi és szíriai földrengések
  • Meghal Tina Turner, a „Rock ’n’ Roll királynője” 
  • III. Károly brit királlyá koronázása
  • Finnország csatlakozik a NATO-hoz
  • A közigazgatásban az év elejétől a korábbi megye helyett megjelenik a vármegye megnevezés.

2024

  • Alekszej Navalnij, orosz ellenzéki vezető halála
  • Svédország a hosszú akadályoztatása után csatlakozik a NATO-hoz 
  • Bulgária és Románia (egyelőre csak) a tengeri és légi útvonalakon keresztül a schengeni övezet tagja lesz 
  • Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen merényletet követnek el
  • Párizsi, nyári olimpiai játékok
  • Lemond Novák Katalin köztársasági elnök; utóda Sulyok Tamás lesz
  • Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője új szereplőként jelenik meg a politikai színtéren.
  • Budapesten továbbra is Karácsony Gergely marad a főpolgármester, miután legyőzi fő kihívóját, Vitézy Dávidot.

2025

  • Bulgária és Románia a schengeni övezet teljes körű tagja 
  • Donald Trump újra az USA elnöke. 
  • Meghal Ferenc pápa. Utóda, az amerikai bíboros, Chiclayo érseke a XIV. Leó nevet veszi fel.
  • Kapu Tibor lesz Magyarország második űrhajósa, aki járt az űrben.
  • Krasznahorkai László író nyeri el az év irodalmi Nobel-díját.

Összegzés az év végén: nézz rá a saját életed történéseire is!

December vége nem csak az ünnepekről, pihenésről szól, hanem legalább annyira szól az elmúlt év lezárásáról is. Ilyen érdemes időt találni arra, hogy megálljunk, visszatekintsünk, és összegezzük, hogyan alakult az elmúlt tizenkét hónapunk. Az év végi számvetés segít tisztán látni, mi történt velünk, milyen pozitív és negatív élmények értek, milyen nehéz döntéseket kellett meghozni, mit kellett elengedni.

Ha tudatosan végigvesszük, áttekintjük, akkor könnyebb lezárnunk az évet és tiszta lappal, fejjel és tervekkel kezdeni az új évet. Ez a tudatosság pedig éppen olyan fontos a sikeres pénzügyekhez, mint a magánéletben. Ehhez korábbi cikkünkben adtunk segítséget. Ide kattintva már olvashatod is a részleteket.
Címlapkép: Getty Images
