Erről szólt az elmúlt 25 év: így változott meg az életünk egy negyed évszázad alatt

Ahogy az év vége közeledik, nem csak a saját életünk felett vetünk számot, de érdemes áttekinteni a hazai - és világeseményeket is. Főleg akkor, ha belegondolunk, hogy az új évezred óta eltelt 25 év, lezárult 2025. Szimbolikus, kerek szám, így cikkünkben most nem csak a 2024-es, hanem az elmúlt 25 év legnagyobb történéseit vettük górcső alá, néhány pontban összegezve azokat az eseményeket, melyek nyomot hagytak a történelemben, a hétköznapjainkban és akár bennünk is. Idézzük fel egyött, és nézzük is meg időrendi sorrendben, mi történt az elmúlt 25 évben.

Terrorfenyegetettség, világjárvány, klímakatasztrófák, digitális forradalom, alig telt el negyed évszázad a 21. századból, mégis olyan horderejű események formálták a világot, amelyek korábban évtizedek alatt zajlottak volna le. A 3. évezred első 25 éve gyökeresen átalakította mindennapjainkat, gazdaságunkat és a globális erőviszonyokat. Cikkünkben időrendbe szedve mutatjuk be az elmúlt 25 év legfontosabb történelmi és gazdasági eseményeit, Magyarországot és a világot egyaránt érintve. Nézzük is az idővonalat, hogy sorrendben lássuk, mi történt az elmúlt 25 évben.

2001

Szeptember 11.: Terroristatámadás az USA ellen.

Az afganisztáni háború kezdete: a NATO és szövetségeseinek beavatkozása Afganisztánban.

A délszláv háború vége.

2002

A Mars Odyssey amerikai űrszonda végleges Mars körüli pályára áll.

Készpénzként forgalomba kerül az euró, az Európai Unió hivatalos valutája.

Móri bankrablás.

2003

Dolly, a klónozott birka elpusztulása.

A SARS-vírus világszéles elterjedése.

2004

A két MER marsautó víz nyomait fedezi fel a Mars bolygón.

A Google bevezeti a Gmail ingyenes e-mail szolgáltatását és sor kerül az első Skype-hívásra is.

Megjelenik a Facebook közösségi hálózat.

Magyarország EU-tag lesz.

Medgyessy Péter kormányfő lemond, megalakul a Gyurcsány-kormány.

2005

Létrejön a YouTube.

Meghal II. János Pál pápa. Utóda, a német bíboros a XVI. Benedek pápa nevet veszi fel.

Az államfői tisztségben Mádl Ferencet Sólyom László váltja.

2006

Németországi labdarúgó-világbajnokság.

Parlamenti választások: Második Gyurcsány-kormány.

Őszödi beszéd.

2007

Steve Jobs bejelenti az első iPhone-t, majd még az évben piacra is dobják azt.

Magyarország, és további nyolc ország csatlakozik a schengeni övezethez.

A Zsanett-ügy és a Zuschlag-ügy.

Átadják a Kőröshegyi völgyhidat, Magyarország leghosszabb hídját.

2008

Koszovó kikiáltja a függetlenségét Szerbiától.

Zimbabwei kolerajárvány.

2009

Barack Obama lesz az USA 44. elnöke

Életbe lép az Európai Unió lisszaboni szerződése

Meghal Michael Jackson énekes

Gyurcsány Ferenc távozik a kormány és az MSZP éléről; Bajnai-kormány

2010

Átadják a Burdzs Kalifát Dubajban, amely a világ legmagasabb felhőkarcolója

Megrendezik a 2010-es labdarúgó-világbajnokságot a Dél-afrikai Köztársaságban. (Ez az első

labdarúgó-világbajnokság, melyet Afrikában rendeznek.)

Parlamenti választások Magyarországon. A Fidesz először szerez 2/3-os szupertöbbséget: második Orbán-kormány

Az államfői tisztségben Sólyom Lászlót Schmitt Pál váltja

Ajkai vörösiszap-katasztrófa

2011

Oszáma bin Láden likvidálása és Moammer Kadhafi meggyilkolása

Tóhokui földrengés és cunami (Japán) Fukusimai atomerőmű-baleset

Az oslói terrortámadás

Magyarországon életbe lép a Fidesz-kormány médiatörvénye, amely a sajtószabadság korlátozása miatt éles kritikát kelt az Európai Unióban is

Magyar EU-elnökség

2012

Oroszországban ismét Vlagyimir Putyint választják meg elnökké

Indiában széleskörű áramszünet lép fel, melynek következtében több, mint 600 millió ember marad áram nélkül

Magyarország alkotmányának módosítása

Schmitt Pál a plágiumügye miatt lemond az államfői posztról, Áder János lesz az elnök

2013

XVI. Benedek pápa lemondását követően utódja Bergoglio, aki a Ferenc pápa nevet veszi fel

Horvátország az Európai Unió tagja lesz

Nyugat-afrikai Ebola-járvány kezdete

Az áradások Magyarországon is komoly problémát okoznak

2014

Ukrajnai forradalom

A Krím-félsziget orosz bekebelezése és a kelet-ukrajnai (donbászi) háború kezdete

Brazíliai labdarúgó-világbajnokság

Parlamenti választások, harmadik Orbán-kormány

Korrupció miatt az USA magyar köztisztviselőket tilt el a beutazástól, köztük a NAV elnökét, Vida Ildikót.

2015

Európai migrációs válság

A déli határkerítés Magyarországon

Párizsi klímacsúcs

Párizsi terrortámadás

2016

Brüsszeli terrortámadás

Népszavazás az Egyesült Királyság EU-tagságáról

Riói nyári olimpiai játékok

Berlini terrortámadás

Az Európai Csalás Elleni Hivatal jelentése alapján 2016-tól Magyarország vezeti az uniós pénzekkel történő csalások listáját.

A Zika-vírus Dél-Amerikában pandémiát vált ki.

2017

Donald Trump az USA 45. elnöke

Az Egyesült Királyság elindítja az EU-ból való kilépési tárgyalásokat (Brexit)

Emmanuel Macront választják Franciaország elnökévé

A veronai autóbusz-balesetben 17 magyar veszíti az életét

A Lex CEU törvény miatti tiltakozások

A világon először kap állampolgárságot egy mesterséges intelligenciával rendelkező humanoid robot.

2018

Genovában összeomlik a 45 méter magas Morandi híd egy szakasza

Oroszországi labdarúgó-világbajnokság

Parlamenti választások, negyedik Orbán-kormány

Az Európai Parlament megszavazza a magyar jogállamiságról szóló Sargentini-jelentést

A túlóratörvény elfogadása

2019

Notre-Dame-tűzeset

A SARS-CoV-2 fertőzés kitörése, a Covid19 első ismert esetét jelentik a kínai Vuhanban

Orbán Viktor áthelyezi a székhelyét a budai várba

Vlagyimir Putyin orosz és Erdoğan török vezető Magyarországra látogat

Borkai-ügy

2020

Brexit: Az Egyesült Királyság jogilag kilép az EU-ból

George Floyd, rendőri intézkedés során bekövetkező halála komoly felháborodást és tüntetéshullámokat idéz elő az USA-ban

Navalnij orosz ellenzéki vezetőt megmérgezik, majd felépülése és Oroszországba való visszatérése után, 2021 elején bebörtönzik

Petrinyai (horvát) földrengés

A Covid-járvány miatt szigorú korlátozásokat vezetnek be.

2021 elején a Trump által agitált tömeg behatol az USA törvényhozási épületébe

A Szájer-botrány

2021

Joe Biden az USA 46. elnöke

Egy konténerszállító hajó zátonyra fut és a Szuezi-csatorna elzáródik

Az Egyesült Királyság (teljes) kilépése az EU-ból

A világjárvány miatt egy év csúszással megrendezik a tokiói, nyári olimpiai játékokat

Angela Merkel távozása Németország szövetségi kancellári posztjáról; utódja Olaf Scholz

2022

2022. február: Az orosz-ukrán háború kitörése.

Pekingi téli olimpiai játékok

II. Erzsébet brit királynő, majd az év végén XVI. Benedek pápa halála

Katari labdarúgó-világbajnokság

Parlamenti választások, ötödik Orbán-kormány

Áder Jánost Novák Katalin váltja az államfői poszton

A Transparency International korrupcióérzékelési indexe alapján Magyarország lesz az Európai Unió legkorruptabb tagállama.

2023

A mesterséges intelligencia és a ChatGPT széles körű elterjedése

Horvátország bevezeti az eurót és csatlakozik a schengeni övezethez

Törökországi és szíriai földrengések

Meghal Tina Turner, a „Rock ’n’ Roll királynője”

III. Károly brit királlyá koronázása

Finnország csatlakozik a NATO-hoz

A közigazgatásban az év elejétől a korábbi megye helyett megjelenik a vármegye megnevezés.

2024

Alekszej Navalnij, orosz ellenzéki vezető halála

Svédország a hosszú akadályoztatása után csatlakozik a NATO-hoz

Bulgária és Románia (egyelőre csak) a tengeri és légi útvonalakon keresztül a schengeni övezet tagja lesz

Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen merényletet követnek el

Párizsi, nyári olimpiai játékok

Lemond Novák Katalin köztársasági elnök; utóda Sulyok Tamás lesz

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője új szereplőként jelenik meg a politikai színtéren.

Budapesten továbbra is Karácsony Gergely marad a főpolgármester, miután legyőzi fő kihívóját, Vitézy Dávidot.

2025

Bulgária és Románia a schengeni övezet teljes körű tagja

Donald Trump újra az USA elnöke.

Meghal Ferenc pápa. Utóda, az amerikai bíboros, Chiclayo érseke a XIV. Leó nevet veszi fel.

Kapu Tibor lesz Magyarország második űrhajósa, aki járt az űrben.

Krasznahorkai László író nyeri el az év irodalmi Nobel-díját.

Összegzés az év végén: nézz rá a saját életed történéseire is!

December vége nem csak az ünnepekről, pihenésről szól, hanem legalább annyira szól az elmúlt év lezárásáról is. Ilyen érdemes időt találni arra, hogy megálljunk, visszatekintsünk, és összegezzük, hogyan alakult az elmúlt tizenkét hónapunk. Az év végi számvetés segít tisztán látni, mi történt velünk, milyen pozitív és negatív élmények értek, milyen nehéz döntéseket kellett meghozni, mit kellett elengedni.

Ha tudatosan végigvesszük, áttekintjük, akkor könnyebb lezárnunk az évet és tiszta lappal, fejjel és tervekkel kezdeni az új évet. Ez a tudatosság pedig éppen olyan fontos a sikeres pénzügyekhez, mint a magánéletben.