Őrület: ennyiért melóznak a koronavírus-járvány kellős közepén a bolti dolgozók

Megrohamozták a vevők az élelmiszer láncokat, a kereskedelemben dolgozók nem győzik a munkát. Nem meglepő tehát, hogy a diszkontok és hipermarketek folyamatosan keresnek munkavállalókat, több száz embernek tudnának azonnal munkát biztosítani. Megnéztük, milyen munkakörökbe és mennyiért lehet most elhelyezkedni, ha valaki úgy döntene, hogy munkába áll valamelyik élelmiszerboltban.

Már a koronavírus kirobbanása előtt is komoly gondot okozott a munkaerőhiány a kereskedelemben. A járvány csak tetőzte a bajt: március közepén, a veszélyhelyzet kihirdetése után a vásárlók megrohamozták az élelmiszerláncokat, karácsonyi szezonokat megszégyenítő forgalmat hozott a koronavírus a szupermarketekben, diszkontokban.

Az élelmiszerláncok nem meglepő módon folyamatosan keresnek munkaerőt, akár ideiglenes munkaszerződéssel is. Megnéztük, a nagyobb üzletláncok nagyjából hány embert keresnek, milyen pozíciókra és milyen fizetés vár azokra, akik úgy döntenének, most helyezkednének el kereskedelmi dolgozóként.

Tesco

A hipermarket honlapján összesen 119 állást hirdetnek, rengeteg pozícióra keresnek dolgozókat. Az áruházi munkatársak kezdő bére az első 3 hónapban bruttó 214 000 forint, de ezt a 4. hónapban megemelik bruttó 225 000 forintra.

Juttatások:

próbaidő lejárta után: bruttó 16 000 forint értékű választható csomag. (pl.: SZÉP kártya bármely alszámla, egészségpénztár, Tesco utalvány, Egészségbiztosítás)

3 hónap után: 10% dolgozói kedvezmény Tescós vásárlások után (azt írják, ez akár 240 000 forint kedvezményt jelenthet évente).

Megnéztük azt is, mennyit lehet Friss áru pultosként keresni a hipermarketnél teljes állásban. Az első 3 hónapban a fizetés bruttó 214 000 Ft/hó, a próbaidő lejárta után pedig bruttó 225 000 forintra emelkedik.

A bolti eladók bére is ugyanígy alakul, raktári munkatársként, áruátvevőként valamivel többet lehet keresni, az első 3 hónapban a fizetés bruttó 286 900 forint, a negyedik hónaptól pedig bruttó 308 400 forintot fizetnek. Több karbantartó- létesítmény technikust is keres a cég a különböző üzletekbe, ebben a munkakörben a kezdő fizetés bruttó 223 400 forint, a próbaidő után pedig ezt felemelik 242 600 forintra. Minden munkakörnél kiemelik a pótlékokat és a juttatási csomagot, valamint van, ahol területi alapú bérkiegészítést is fizetnek.

Spar Magyarország Kft.



A Profession.hu-n jelenleg közel 100 embert keres a cég, azonban a bérek nem publikusak. Több eladó-pénztáros állást hirdetnek, de tehergépkocsi vezetőt és szortiment menedzsert, valamint takarítót is felvennének.

Aldi

A cég honlapján 94 állás találtunk, ezek között 41 bolti eladó pozíció van, mind részmunkaidős állás. Heti 35 óra vállalása esetén a kezdő bér bruttó 282 450 forint, a próbaidő lejárta után pedig 355 688 forintra emelkedik. Emellett megtérítik a munkába járás költségét is.

Országszerte 7 üzletvezetőt keresnek, azt írják, bruttó 580 200 forint kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb fizetés havi bruttó 814 400 forint heti 40 órás műszakban.

A Logisztika és ellátási lánc területén április 1-jén 19 pozíció volt meghirdetve. A raktári dolgozók éjszakai 8 órás műszakban havi bruttó 322 800 forintot keresnek, ehhez jön még a 30% éjszakai pótlék és a 100% ünnepnapi pótlék. A nappali műszakban dolgozók bruttó kezdő bére is 322 800 forint.

Lidl

A diszkontláncnál jelenleg 99 nyitott pozíció van, sok embert 2 hónapos határozott idejű szerződéssel keresnek. Ilyen feltételekkel bolti eladóként, napi 8 órás munkavégzés a fizetés bruttó 263 000 forint, ehhez jön még 30% műszakpótlék, a vasárnapi pótlék pedig 50%, valamint a cég kifizeti a munkába járás költségét is.

Azok a bolti dolgozók, akiket nem határozott idejű szerződéssel vesznek fel, elvileg három év után bruttó 334 000 forintot kereshetnek, de az összes bruttó járandóságból 25 174 forint nettó rész Lidl kártya formájában kerül elszámolásra.

Zöldség-gyümölcs áruösszekészítőként a kezdő bér nincs feltüntetve, de azt írják az álláshirdetésben, hogy a munkakörben három év után elérhető bruttó járandóság 395 000 forint.

Auchan

Az áruház honlapján több mint 50 álláshirdetést találtunk, több eladót, pénztárost, árufeltöltőt, raktári munkatársat és komissziózót is keresnek, a bérek azonban nem publikusak.

Ami érdekes, hogy miközben viráhzik a házhoz szállítás, és a legtöbb nagy áruháznál lehetetlen egy hétre előre házhozszállítási időpontot foglalni, futár vagy kiszállítói állást szinte nem is láttunk a hipermarketek álláshirdetései között.

