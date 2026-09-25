Mérgező anyag miatt hívnak vissza egy népszerű terméket a magyar boltokból: meg ne edd, ha vettél

Újabb élelmiszer-visszahívásra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kínából származó bambuszrügyet tartalmazó konzervdobozoknál biszfenol-A kioldódását mutatták ki, ezért az érintett tételeket kivonják a forgalomból, és visszahívják a fogyasztóktól is.

A visszahívás a Royal Orient márkájú, 567 grammos bambuszrügy szeleteket és bambuszrügy csíkokat érinti. A termékeket egy holland forgalmazón, az Asia Express Food B. V.-n keresztül több magyarországi vállalkozásnak is szállították.

A hatóság tájékoztatása szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén, a RASFF-on keresztül érkezett bejelentés az esetről. A hatósági ellenőrzés során biszfenol-A kioldódását mutatták ki a Kínából származó termékeket tartalmazó konzervdobozok esetében.

Az érintett termékek adatai:

Bambuszrügy csíkok

Márka: Royal Orient

Vonalkód: 8719497398218

Tételszámok: LM00021616, LM00022060

Kiszerelés: 567 gramm

Minőségmegőrzési idő: 2028. szeptember 25.

Márka: Royal Orient Vonalkód: 8719497398218 Tételszámok: LM00021616, LM00022060 Kiszerelés: 567 gramm Minőségmegőrzési idő: 2028. szeptember 25. Bambuszrügy szeletek

Márka: Royal Orient

Vonalkód: 8719497398218

Tételszám: LM00021845

Kiszerelés: 567 gramm

Minőségmegőrzési idő: 2028. szeptember 25.

Az érintett magyar vállalkozások az NKFH-val együttműködve intézkednek a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

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Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásároltak, és az még náluk van, ne fogyasszák el.

A biszfenol-A, vagyis BPA bizonyos műanyagok és a fémdobozok belső védőbevonatának előállításánál is alkalmazott vegyület. Az NKFH szerint az élelmiszerekbe és italokba történő kioldódása egészségügyi kockázatot jelenthet. A kioldódást többek között a magas hőmérséklet, a hosszú tárolási idő, a napsugárzás, illetve az erősen savas vagy lúgos élelmiszerekkel való érintkezés is gyorsíthatja.