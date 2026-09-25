Mérgező anyag miatt hívnak vissza egy népszerű terméket a magyar boltokból: meg ne edd, ha vettél

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Újabb élelmiszer-visszahívásra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kínából származó bambuszrügyet tartalmazó konzervdobozoknál biszfenol-A kioldódását mutatták ki, ezért az érintett tételeket kivonják a forgalomból, és visszahívják a fogyasztóktól is.
A visszahívás a Royal Orient márkájú, 567 grammos bambuszrügy szeleteket és bambuszrügy csíkokat érinti. A termékeket egy holland forgalmazón, az Asia Express Food B. V.-n keresztül több magyarországi vállalkozásnak is szállították.
A hatóság tájékoztatása szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén, a RASFF-on keresztül érkezett bejelentés az esetről. A hatósági ellenőrzés során biszfenol-A kioldódását mutatták ki a Kínából származó termékeket tartalmazó konzervdobozok esetében.
Az érintett termékek adatai:
- Bambuszrügy csíkok
Márka: Royal Orient
Vonalkód: 8719497398218
Tételszámok: LM00021616, LM00022060
Kiszerelés: 567 gramm
Minőségmegőrzési idő: 2028. szeptember 25.
- Bambuszrügy szeletek
Márka: Royal Orient
Vonalkód: 8719497398218
Tételszám: LM00021845
Kiszerelés: 567 gramm
Minőségmegőrzési idő: 2028. szeptember 25.
Az érintett magyar vállalkozások az NKFH-val együttműködve intézkednek a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.
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Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásároltak, és az még náluk van, ne fogyasszák el.
A biszfenol-A, vagyis BPA bizonyos műanyagok és a fémdobozok belső védőbevonatának előállításánál is alkalmazott vegyület. Az NKFH szerint az élelmiszerekbe és italokba történő kioldódása egészségügyi kockázatot jelenthet. A kioldódást többek között a magas hőmérséklet, a hosszú tárolási idő, a napsugárzás, illetve az erősen savas vagy lúgos élelmiszerekkel való érintkezés is gyorsíthatja.
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