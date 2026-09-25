2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kiotó, Japán – 2018. február 13.: kilátás egy zöld bambuszerdőre egy napsütéses napon
Vásárlás

Mérgező anyag miatt hívnak vissza egy népszerű terméket a magyar boltokból: meg ne edd, ha vettél

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 13:58

Újabb élelmiszer-visszahívásra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kínából származó bambuszrügyet tartalmazó konzervdobozoknál biszfenol-A kioldódását mutatták ki, ezért az érintett tételeket kivonják a forgalomból, és visszahívják a fogyasztóktól is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A visszahívás a Royal Orient márkájú, 567 grammos bambuszrügy szeleteket és bambuszrügy csíkokat érinti. A termékeket egy holland forgalmazón, az Asia Express Food B. V.-n keresztül több magyarországi vállalkozásnak is szállították.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatóság tájékoztatása szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén, a RASFF-on keresztül érkezett bejelentés az esetről. A hatósági ellenőrzés során biszfenol-A kioldódását mutatták ki a Kínából származó termékeket tartalmazó konzervdobozok esetében.

Az érintett termékek adatai:

  • Bambuszrügy csíkok
    Márka: Royal Orient
    Vonalkód: 8719497398218
    Tételszámok: LM00021616, LM00022060
    Kiszerelés: 567 gramm
    Minőségmegőrzési idő: 2028. szeptember 25.
  • Bambuszrügy szeletek
    Márka: Royal Orient
    Vonalkód: 8719497398218
    Tételszám: LM00021845
    Kiszerelés: 567 gramm
    Minőségmegőrzési idő: 2028. szeptember 25.

Az érintett magyar vállalkozások az NKFH-val együttműködve intézkednek a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásároltak, és az még náluk van, ne fogyasszák el.

A biszfenol-A, vagyis BPA bizonyos műanyagok és a fémdobozok belső védőbevonatának előállításánál is alkalmazott vegyület. Az NKFH szerint az élelmiszerekbe és italokba történő kioldódása egészségügyi kockázatot jelenthet. A kioldódást többek között a magas hőmérséklet, a hosszú tárolási idő, a napsugárzás, illetve az erősen savas vagy lúgos élelmiszerekkel való érintkezés is gyorsíthatja.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #nébih #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #visszahívás #figyelmeztetés #kína #veszélyes #hatósági ellenőrzés #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:55
14:43
14:27
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 25.
Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 25.
Nem vicc: havi félmillió forintot is hazavisznek ezek a magyar diákok, itt a titok, hogyan csinálják
2026. szeptember 25.
Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország
2026. szeptember 24.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 25. péntek
Eufrozina, Kende
39. hét
Szeptember 25.
Kutatók éjszakája
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
2
2 hete
Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
3
1 hónapja
Rendkívüli! Felfüggeszthetik a palackvisszaváltást
4
1 hete
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
5
4 hete
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 14:55
Döbbenetes hazai eredmények születtek: három generáció életét teheti tönkre ez a láthatatlan örökség
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 13:28
Elárulta Vitézy Dávid, miért van lezárva az M1-es autópálya Budapest és Győr között valójában: nagyot kaszáltak Mészárosék a dühítő koncesszión
Agrárszektor  |  2026. szeptember 25. 14:33
Halálos parazita terjed a magyar vadállatok között: ezt tudnod kell róla