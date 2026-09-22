Hamarosan a Lidl robotfurgonjai lephetik el a magyar utakat: elindult a tesztelés, óriási dobásra készül a boltlánc

Új szintre lép az önvezető teherautók tesztelése Németországban: a Lidl hamarosan vezetőfülke nélküli, teljesen önállóan közlekedő kamionnal szállíthat árut egyik üzletéhez. A mindössze 400 méteres útvonalon naponta háromszor közlekedő jármű akár 16 tonna rakományt is képes szállítani, miközben a technológia mögött álló svéd Einride már több ezer órányi közúti tesztelésen van túl.

A Lidl Németországban egy olyan tesztprogramot indít, amelynek keretében önvezető teherautóval látja el üzleteit. A Schwarz Csoporthoz tartozó áruházlánc a svéd Einride vállalattal együttműködve teszteli a technológiát. A próbajáratokra 2026 szeptemberében, majd 2027 folyamán egy későbbi időpontban kerül sor - írja a techcentral.ie.

Az Edermünde, Kassel közelében közlekedő autósok naponta három alkalommal találkozhatnak majd egy vezetőfülke nélküli teherautóval. A jármű ekkor a Lidl elosztóközpontja és egyik üzlete között közlekedik.

Mindössze négyszáz méteres útról van szó, így a lassan haladó teherautó várhatóan nem okoz jelentős kellemetlenséget a környék lakóinak. Az Einride járművének végsebessége 25 km/óra. Maximális teherbírása 16 ezer kilogramm, ami 15–18 raklapnak felel meg.

A Schwarz Csoport 2023-ban félmilliárd eurót fektetett az Einride-ba. A svéd vállalat 2026. június 10. óta szerepel a Nasdaq tőzsdén, miután egy tőzsdén már jelen lévő, úgynevezett üres vállalattal történő összeolvadás révén lépett a piacra. A Lidl mellett olyan vállalatok is az ügyfelei közé tartoznak, mint az Amazon, a Heineken és a PepsiCo. A robotteherautók ezeknek a cégeknek már több mint 5400 órát közlekedtek közutakon és ipari területeken.

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