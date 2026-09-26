Ezek a legveszélyesebb munkahelyek: egyetlen ágazatban történik minden negyedik halálos munkahelyi baleset

Az Európai Unióban 2024-ben 3 367 ember nem tért haza élve a munkahelyéről, az Eurostat friss adatai szerint pedig közel negyedük ugyanabban a szakmában dolgozott.

Mindenkinek van egy elképzelése arról, melyik munka veszélyes. A statisztika ebben az esetben nem hoz nagy meglepetést: az építkezés vezet. Az uniós statisztikai hivatal összesítése szerint 2024-ben 776 építőipari dolgozó halt meg munkahelyi balesetben, messze a legtöbb az összes ágazat közül. Ez nem csak az ágazat méretéből adódik. Az építőiparban 100 ezer dolgozóra 6,13 halálos baleset jutott, csaknem négyszer annyi, mint az uniós átlag.

Az építőipar után a szállítás és raktározás, a feldolgozóipar, valamint a mező-, erdő- és halgazdálkodás következik. Ez a négy ágazat együtt a halálos munkahelyi balesetek 65 százalékát adja. Ezekben a szakmákban a veszélyt nem egy rossz nap okozza, hanem a munka természete: magasban, nehézgépek mellett, a volán mögött vagy szabad ég alatt, egyedül dolgoznak az emberek.

Munkahelyi balesetek számának alakulása az Európai Unióban, ágazatok szerinti bontásban (2024) (Forrás: Eurostat - Instagram

A poszt második grafikonja arra is rámutat, hogy a gyakori balesetek nem feltétlenül a legsúlyosabbak. A legtöbb nem halálos sérülés, közel 510 ezer, a gyárakban történt, és az egészségügy is az élmezőnyben van több mint 340 ezer esettel. Ott viszont egy év alatt kevesebb mint száz ember halt meg munkahelyi balesetben. A mezőgazdaságban fordított a helyzet: a sérülések listáján csak a kilencedik, a halálos balesetekén viszont a negyedik. Úgy tűnik, a földeken és az erdőkben ritkábban történik baj, de ha igen, sokkal nagyobb eséllyel végzetes.

Magyarország sem áll jól. Az Eurostat adatbázisa szerint itthon 2024-ben 79 halálos munkahelyi baleset történt, a foglalkoztatottak számához mérve több, mint az uniós átlag. A hazai építőipar arányaiban még veszélyesebb, mint az európai: 22 halálos áldozattal ez az ágazat vezeti a magyar listát is.

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Ezek a számok minden évben megjelennek, és könnyű csak statisztikának tekinteni őket. Pedig mindegyik mögött egy reggel munkába induló ember áll, aki nem ért haza. Az uniós adatok azt mutatják, hogy a kockázat nem egyenlően oszlik meg: aki állványon, kamionban vagy traktoron dolgozik, az a legtöbb irodai munkánál sokszorosan nagyobb veszélyben van, és ezt a fizetések sem mindig tükrözik.