2026. szeptember 26. szombat Jusztina
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy férfi szerelő fúrókalapáccsal dolgozik. Építési munkálatok
HRCENTRUM

Ezek a legveszélyesebb munkahelyek: egyetlen ágazatban történik minden negyedik halálos munkahelyi baleset

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 13:59

Az Európai Unióban 2024-ben 3 367 ember nem tért haza élve a munkahelyéről, az Eurostat friss adatai szerint pedig közel negyedük ugyanabban a szakmában dolgozott.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mindenkinek van egy elképzelése arról, melyik munka veszélyes. A statisztika ebben az esetben nem hoz nagy meglepetést: az építkezés vezet. Az uniós statisztikai hivatal összesítése szerint 2024-ben 776 építőipari dolgozó halt meg munkahelyi balesetben, messze a legtöbb az összes ágazat közül. Ez nem csak az ágazat méretéből adódik. Az építőiparban 100 ezer dolgozóra 6,13 halálos baleset jutott, csaknem négyszer annyi, mint az uniós átlag.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az építőipar után a szállítás és raktározás, a feldolgozóipar, valamint a mező-, erdő- és halgazdálkodás következik. Ez a négy ágazat együtt a halálos munkahelyi balesetek 65 százalékát adja. Ezekben a szakmákban a veszélyt nem egy rossz nap okozza, hanem a munka természete: magasban, nehézgépek mellett, a volán mögött vagy szabad ég alatt, egyedül dolgoznak az emberek.

Munkahelyi balesetek számának alakulása az Európai Unióban, ágazatok szerinti bontásban (2024) (Forrás: Eurostat - Instagram)Munkahelyi balesetek számának alakulása az Európai Unióban, ágazatok szerinti bontásban (2024) (Forrás: Eurostat - Instagram)

A poszt második grafikonja arra is rámutat, hogy a gyakori balesetek nem feltétlenül a legsúlyosabbak. A legtöbb nem halálos sérülés, közel 510 ezer, a gyárakban történt, és az egészségügy is az élmezőnyben van több mint 340 ezer esettel. Ott viszont egy év alatt kevesebb mint száz ember halt meg munkahelyi balesetben. A mezőgazdaságban fordított a helyzet: a sérülések listáján csak a kilencedik, a halálos balesetekén viszont a negyedik. Úgy tűnik, a földeken és az erdőkben ritkábban történik baj, de ha igen, sokkal nagyobb eséllyel végzetes.

Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
EZ IS ÉRDEKELHET
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
Évente átlagosan körülbelül 20 ezer munkahelyi baleset történik Magyarországon, mutatjuk, hol a legnagyobb a kockázat.

Magyarország sem áll jól. Az Eurostat adatbázisa szerint itthon 2024-ben 79 halálos munkahelyi baleset történt, a foglalkoztatottak számához mérve több, mint az uniós átlag. A hazai építőipar arányaiban még veszélyesebb, mint az európai: 22 halálos áldozattal ez az ágazat vezeti a magyar listát is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezek a számok minden évben megjelennek, és könnyű csak statisztikának tekinteni őket. Pedig mindegyik mögött egy reggel munkába induló ember áll, aki nem ért haza. Az uniós adatok azt mutatják, hogy a kockázat nem egyenlően oszlik meg: aki állványon, kamionban vagy traktoron dolgozik, az a legtöbb irodai munkánál sokszorosan nagyobb veszélyben van, és ezt a fizetések sem mindig tükrözik.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #építőipar #európai unió #eurostat #statisztika #munkahelyi baleset #mezőgazdaság #feldolgozóipar #halálos baleset #munkahelyek #balesetek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:59
13:46
13:29
13:15
13:03
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.09.17 11:30
Amikor a gyerekkori minta béklyóvá válik
Nagy kérdés, hogy a legfontosabb döntéseidben valóban a felnőtt, tudatos éned választ, vagy csupán e...
hrdoktor  |  2026.09.11 09:22
Őszi fáradtság – az étrenddel lehet a baj?
Úgy érzi, mára semmi nem maradt a nyaralás hozta feltöltődésből, kiégett, fáradt? Nincs egyedül, biz...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
coachco  |  2026.08.24 21:54
Táncsics legnagyobb sikere
Nem hiszem, hogy Táncsics találhatott volna magának jobb feleséget Teréznél. [...] Bővebben!
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 26.
Egy vagyont bukik, aki ezt benézi: önként sétál a biztosítók csapdájába rengeteg magyar család
2026. szeptember 25.
Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben
2026. szeptember 26.
Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat sok magyar nyugdíjas 2026 telén: erre kell idén felkészülni
2026. szeptember 26.
3 milliós bírságot is kaphatnak idén ősszel a hazai kertesház-tulajok: változtak a szabályok, ez 2026-ban már tilos
2026. szeptember 25.
Potom pénzért szórják ki ezeket a külföldi lakásokat, de óriási a csapda: milliókat bukhat, aki bedől a nyomott árnak
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 26. szombat
Jusztina
39. hét
Szeptember 26.
Az európai nyelvek napja
Szeptember 26.
A fogamzásgátlás világnapja
Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
2 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
3
2 hónapja
Itt van Ruszin-Szendi Romulusz rendkívüli bejelentése: eltörlik a korábbi, Covid-19-hez köthető intézedést
4
2 hónapja
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
5
2 hónapja
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyont terhelő zálogjog
A kötelezett jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyona vagy annak meghatározott része is szolgálhat a követelés biztosítékául.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 26. 13:29
A 30 legfontosabb kérdés és válasz a dízeltámogatásra való jogosultsággal kapcsolatban
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 26. 13:15
1,2 milliárd forintért árulhatja szentendrei luxusvilláját Schobert Norbert és Rubint Réka
Agrárszektor  |  2026. szeptember 26. 12:34
Szennyezett élelmiszer miatt tettek bejelentést: ijesztő, mi történt