A több hetes nyári szünet végével hamarosan újra felbőgnek a motorok, a Forma 1-es világbajnokság mezőnye Zandvoort-ban, Hollandiában találkozik ismét a pihenő után.
Brutális adósságba veri magát a magyar fiatalok többsége: csak így futja lakásra, sokan élnek vele
Rekordmagas szintre emelkedett a fiatalok lakásvásárlási szándéka: a K&H ifjúsági index 2026 második negyedéves mérése szerint a 19–29 évesek 30 százaléka tervezi lakóingatlan vásárlását az elkövetkező három évben. Ez az arány a felmérés történetének eddigi legmagasabb értéke. A kutatás ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a saját otthon megszerzése továbbra is jelentős anyagi kihívás: a vásárlást tervezők többsége hitelfelvétellel számol, miközben a fiatalok lakáspiaci várakozásait a finanszírozási lehetőségek megítélése is befolyásolja.
Rekordmagas szintre emelkedett a fiatalok lakásvásárlási szándéka: a K&H ifjúsági index 2026 második negyedéves mérése szerint a 19–29 évesek 30 százaléka tervezi lakóingatlan vásárlását az elkövetkező három évben. Ez az arány a felmérés történetének eddigi legmagasabb értéke - írja közleményében a bank.
A rekord mögött a fiatalok erősödő otthonteremtési szándéka áll. A megkérdezettek csaknem harmada már a következő három évben saját ingatlan vásárlását tervezi, ami az ifjúsági index eddigi legmagasabb értéke. Az aktív keresők körében ennél is magasabb, 33 százalék ez az arány, míg a GYES-en vagy GYED-en lévő inaktívak több mint fele számol lakásvásárlással.
De miből?
A saját otthon megszerzése a legtöbb fiatal számára továbbra is külső finanszírozás nélkül nehezen elképzelhető. A lakásvásárlást tervezők 74 százaléka számol lakáshitellel, míg mindössze 26 százalékuk véli úgy, hogy kizárólag saját forrásból tudná megvásárolni az ingatlant.
A kutatás alapján a hitelfinanszírozás továbbra is meghatározó eleme a fiatalok otthonteremtési terveinek.
És mennyiért?
A biztosan vagy valószínűleg vásárlást tervező fiatalok átlagosan 37 millió forint értékű ingatlanban gondolkodnak.
A leggyakrabban megjelölt kategória továbbra is a 20 millió forint alatti ingatlanoké (27 százalék), különösen a keleti országrészben élők (40 százalék) és a kisvárosokban lakók (38 százalék) körében, továbbá közel ugyanennyien 20–29 millió forintos ingatlanban gondolkodnak (24 százalék). A 30-39, 40-49, 50-59 milliós nagyságrendű, köztes kategóriákat a fiatalok 15, 10, illetve 13 százaléka, míg 60 millió forint feletti értékű ingatlanokat mindössze a válaszadók 11 százaléka jelölte meg.
Az elképzelt vételárak ugyanakkor jelentős különbségeket mutatnak: a férfiak átlagosan 43 millió, a nők 32 millió forintos ingatlan vásárlását tervezik, míg a központi és nyugati országrészben élők átlagosan 46, illetve 39 millió forintos, a keleti régióban élők pedig 29 millió forintos ingatlanban gondolkodnak.
„Miközben rekordmagas a fiatalok lakásvásárlási kedve, a banki lakáshitelhez jutás megítélése továbbra is megosztott: 16 százalékuk úgy ítéli meg, hogy ez az elmúlt egy évben könnyebbé vált, 28 százalék úgy látja, hogy nehezebb megfelelni a feltételeknek, a többség viszont nem érzékel érdemi változást. Ez azt mutatja, hogy bár sok fiatal tervez lakásvásárlást, a finanszírozási környezet továbbra is meghatározó szerepet játszik abban, hogy ezek a tervek mikor és hogyan valósulhatnak meg” – mondta Rammacher Zoltán, a K&H Bank lakossági marketingvezetője.
Így működik a valóságban a kíméletlen magyar lakásmaffia: senki sincs biztonságban, a károsultaknak senki sem akar segíteni
Két évvel ezelőtt egy ingatlanmaffia-ügy áldozatává vált egy fiatal nő, Csilla, aki 33 millió forintot fizetett ki egy olyan lakásért, amely végül sosem lehetett az...
A 2025-ös kiugró növekedést követően 2026-ban a magyar lakáspiac fokozatos normalizálódása várható.
Egy vagyont bukhat, aki ezt benézi az új építésű lakásoknál: most jött a figyelmeztetés, ezrek kerülhetnek bajba
Nem kell leállniuk azoknak a kiemelt lakásberuházásoknak, amelyek már rendelkeznek jogerős építési engedéllyel.
Így spórol nyáron a klímán, télen a fűtésen egyre több magyar: 30%-kal csökkenhet a fogyasztás, meglepően olcsó beruházás
Az elmúlt évek energiaválsága világossá tette: az energiahatékonyság már nem pusztán rezsikérdés, hanem ellátásbiztonsági, egészségvédelmi és fenntarthatósági ügy is.
Milliók is üthetik a markát annak, aki itt telepszik le vidéken: csak néhány feltételnek kell megfelelni és már fizet is az önkormányzat
Magyarországon rengeteg településen elérhető letelepedési támogatás, vagy más lakáscélú támogatások. Jellemzően több százezer forintról van szó, de a milliós ajánlat sem ritka.
A legnagyobb változás, hogy a hagyományos tűzijáték ezúttal a finálé szerepét tölti be, vagyis a látványos fényfestést és a drónshow-t követi.
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: magyarok százezrei juthatnak lakáshoz hamarosan, itt a kormány terve
Az uniós és piaci forrásokból finanszírozott kezdeményezés célja megfizethető bérlakások és élhető lakókörnyezetek kialakítása. A program már a jövő év elején elindul.
Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében.
A Pénzcentrum több biztosítót is megkérdezett arról, milyen károk alakulhatnak ki a tartós kánikula idején.
Bár a hitelkamatok mérséklődése és a béremelkedés újra élénkítheti a keresletet, a jelenlegi piaci mutatók alapján egyelőre nem várható újabb drasztikus árugrás.
Itt az ok, ami százmilliárdnyi adóforintot éget el évente a költségvetésben: azonnali lépésre lenne szükség az államtól
Az egész régió "Magyarországból él".
Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacot egy látszólagos ellentmondás jellemezte: a vevők a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást már nem igénylő otthonokat keresték.
A hétvégén visszatér a kánikula, az előttünk álló napokban ugyanis túlnyomóan napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a hét utolsó napján pedig akár 37 Celsius-fokig is melegedhet...
A 2026-os év második negyedéve éles regionális különbségeket és a vásárlói magatartás szembetűnő átalakulását hozta a hazai lakáspiacon.
Júliusban 1,6 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak júniushoz képest, de az albérletszezont érintő drágulás visszafogott maradt.
Kiderültek az utolsó lomtalanítási dátumok: ez a négy kerület készülhet, októberben és novemberben lesz az éves lomtalanítás
Kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Valóságos háború dúl a belvárosban az 50 forintos palackokért: elképesztő összegeket szednek össze éjszakánként a kukákból
Az 50 forintos visszaváltható palackok körül külön világ alakult ki Budapest belvárosában: éjszakánként egyre többen járják a kukákat, és vannak, akiknek már saját területük is...
Ember legyen a talpán, aki ma ilyen budapesti lakást akar eladni: nagyon ráfázhat, ha nem elég gyors valaki
2026 júliusában a hazai lakáspiac azon a pályán maradt, amelyet az első félév kirajzolt.