Brutális adósságba veri magát a magyar fiatalok többsége: csak így futja lakásra, sokan élnek vele

Rekordmagas szintre emelkedett a fiatalok lakásvásárlási szándéka: a K&H ifjúsági index 2026 második negyedéves mérése szerint a 19–29 évesek 30 százaléka tervezi lakóingatlan vásárlását az elkövetkező három évben. Ez az arány a felmérés történetének eddigi legmagasabb értéke. A kutatás ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a saját otthon megszerzése továbbra is jelentős anyagi kihívás: a vásárlást tervezők többsége hitelfelvétellel számol, miközben a fiatalok lakáspiaci várakozásait a finanszírozási lehetőségek megítélése is befolyásolja.

Rekordmagas szintre emelkedett a fiatalok lakásvásárlási szándéka: a K&H ifjúsági index 2026 második negyedéves mérése szerint a 19–29 évesek 30 százaléka tervezi lakóingatlan vásárlását az elkövetkező három évben. Ez az arány a felmérés történetének eddigi legmagasabb értéke - írja közleményében a bank.

A rekord mögött a fiatalok erősödő otthonteremtési szándéka áll. A megkérdezettek csaknem harmada már a következő három évben saját ingatlan vásárlását tervezi, ami az ifjúsági index eddigi legmagasabb értéke. Az aktív keresők körében ennél is magasabb, 33 százalék ez az arány, míg a GYES-en vagy GYED-en lévő inaktívak több mint fele számol lakásvásárlással.

De miből?

A saját otthon megszerzése a legtöbb fiatal számára továbbra is külső finanszírozás nélkül nehezen elképzelhető. A lakásvásárlást tervezők 74 százaléka számol lakáshitellel, míg mindössze 26 százalékuk véli úgy, hogy kizárólag saját forrásból tudná megvásárolni az ingatlant.

A kutatás alapján a hitelfinanszírozás továbbra is meghatározó eleme a fiatalok otthonteremtési terveinek.

És mennyiért?

A biztosan vagy valószínűleg vásárlást tervező fiatalok átlagosan 37 millió forint értékű ingatlanban gondolkodnak.

A leggyakrabban megjelölt kategória továbbra is a 20 millió forint alatti ingatlanoké (27 százalék), különösen a keleti országrészben élők (40 százalék) és a kisvárosokban lakók (38 százalék) körében, továbbá közel ugyanennyien 20–29 millió forintos ingatlanban gondolkodnak (24 százalék). A 30-39, 40-49, 50-59 milliós nagyságrendű, köztes kategóriákat a fiatalok 15, 10, illetve 13 százaléka, míg 60 millió forint feletti értékű ingatlanokat mindössze a válaszadók 11 százaléka jelölte meg.

Az elképzelt vételárak ugyanakkor jelentős különbségeket mutatnak: a férfiak átlagosan 43 millió, a nők 32 millió forintos ingatlan vásárlását tervezik, míg a központi és nyugati országrészben élők átlagosan 46, illetve 39 millió forintos, a keleti régióban élők pedig 29 millió forintos ingatlanban gondolkodnak.

„Miközben rekordmagas a fiatalok lakásvásárlási kedve, a banki lakáshitelhez jutás megítélése továbbra is megosztott: 16 százalékuk úgy ítéli meg, hogy ez az elmúlt egy évben könnyebbé vált, 28 százalék úgy látja, hogy nehezebb megfelelni a feltételeknek, a többség viszont nem érzékel érdemi változást. Ez azt mutatja, hogy bár sok fiatal tervez lakásvásárlást, a finanszírozási környezet továbbra is meghatározó szerepet játszik abban, hogy ezek a tervek mikor és hogyan valósulhatnak meg” – mondta Rammacher Zoltán, a K&H Bank lakossági marketingvezetője.