Hullócsillagok Éjszakája 2026: programok és helyszínek országszerte

A Hullócsillagok éjszakája programjai idén augusztus 8. és 15. között várják az égbolt szerelmeseit. Az augusztus közepi Perseida meteorraj csúcsidőszakához kapcsolódva országszerte rengeteg helyszínen lesznek közös csillagnézések, távcsöves bemutatók és szervezett meteorlesek. Összegyűjtöttük a legnagyobb és legkülönlegesebb rendezvényeket a Hortobágytól Budapesten át a kisebb-nagyobb vidéki településekig. Mutatjuk, mi mindennel vár a Hullócsillagok éjszakája 2026-ban.

A Hullócsillagok éjszakája 2025-ös sikere után idén még szélesebb programkínálatból válogathatunk: több helyszín, többféle esti program és az eddigieknél is változatosabb kísérőesemények várják az érdeklődőket. A nyár utolsó hónapját ráadásul nemcsak a Perseidák teszik izgalmassá. Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás is lesz, ezért több szervező nappali vagy kora esti napmegfigyeléssel egészíti ki a programját.

Programajánlónkat a nyárvégi csillagászati programsorozat egyik legdominánsabb szereplőjével, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal kezdjük, részletesen bemutatva a Hullócsillagok Éjszakája Hortobágyon megrendezésre kerülő eseményeit. Ezután megnézzük, hol lehetnek részesei az égboltot kémlelő élményeknek a Budapesten és környékén élők, végül pedig a teljesség igénye nélkül válogatunk azokból a vidéki eseményekből, amelyek helyszínük, hangulatuk vagy programkínálatuk miatt külön figyelmet érdemelnek.

Mikor lesz a Hullócsillagok Éjszakája 2026-ban?

Augusztus közepén országszerte hullócsillaglesek és esti csillagászati programok várják az érdeklődőket, amik ezúttal is a nyár egyik leglátványosabb csillagászati eseményéhez, a Perseidák meteorraj maximumához igazodnak. Ennek apropóján augusztus 8. és 15. között immár hetedik alkalommal szervezik meg az Egy hét a csillagok alatt című országos programsorozatot. Többek között közös észlelések, távcsöves bemutatók és exkluzív csillagászati programok közül válogathatunk a hét nap – ez esetben inkább hét éjszaka – során, sok esetben profi vagy amatőr csillagászok társaságában.

A Hullócsillagok Éjszakája 2026-ban sem egyetlen dátumot jelent: bár a Perseidák meteorraj augusztus 12-én éjjel tetőzik, a fényes meteorok elvonulása éjszakákon át biztosít lenyűgöző látnivalót. A meghirdetett Hullócsillagok Éjszakája-programok jelentős része az Egy hét a csillagok alatt kezdeményezéshez csatlakozik, ezek listáját a szervezők folyamatosan frissítik weboldalukon.

Hullócsillagok éjszakája a Hortobágyon: öt napos programáradat

A Hullócsillagok éjszakája 2025-ös programkínálatához hasonlóan idén is a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) az egyik legaktívabb szereplő. Az augusztus 11-től 15-ig tartó Hullócsillagok Éjszakája a Hortobágyon programsorozat több helyszínt fog össze: a meghirdetett események között szerepel a Hortobágyi Vadaspark, Hortobágy-halastó, a Szálkahalmi tanösvény, a Pusztai Állatpark és a Mátai Ménes is.

A hortobágyi programok közös pontja a sötét, fényszennyezéssel kevésbé terhelt égbolt és a természetközeli helyszín, de az egyes események hangulata eltérő: van, ahol esti túrával, máshol állatparki programmal, tanösvényi bemutatóval vagy nagyobb, több elemből álló csillagászati programmal kapcsolódik össze a Perseida-les. Egy igazi kakukktojás is felbukkan a Hullócsillagok éjszakája 2026-os programkínálatában, amikor kivételesen nappal kell az eget kémlelni. Augusztus 12-én ugyanis részleges napfogyatkozás lesz, egy ilyen égi jelenséget pedig a szervezők sem hagyhattak figyelmen kívül.

A hortobágyi programokon való részvételhez előzetes jegyvásárlás szükséges. Az online jegyvásárlás – a Tiszakürti Arborétum kivételével – a szabad helyek függvényében legkésőbb a program napjának reggeléig lehetséges. A helyszíni jegyvásárlás csak szabad hely esetén, a megadott pénztárak nyitvatartási idejében lehetséges.

Csillagles és túra, Hortobágy-halastó

Időpont: 2026. augusztus 11., 13. 14. és 15., 19:00–23:00

Helyszín: Hortobágy-halastavi bemutatóterület, Hortobágy-halastó

Részvételi díj/fő: felnőtt 3 500 Ft, gyerek 2 000 Ft/fő, 14 éves korig

Létszám: maximum 40 fő

Program:

A Hortobágy-halastavi program egy könnyű, vezetett esti sétával indul. A résztvevők a tanösvény madárvilágát fedezhetik fel, majd alkonyatkor a Bivalyos-tóhoz érkeznek, ahol 20:45 körül kezdődik a csillagászati program. A helyszín fényszennyezéstől kevésbé terhelt környezete miatt jó esély van arra, hogy a Tejút és a Perseidák meteorjai is látványosan megjelenjenek az égen. Az est része lézeres csillagképtúra, távcsöves bemutató és rövid, közérthető csillagászati ismertető is.

A résztvevők 18:30-tól gyülekeznek a Halászbárka Halastavi Fogadóközpontnál. A meteorles a Bivalyos-tó melletti töltés gyepén zajlik, ezért pokrócot, polifoamot vagy kempingszéket, a víz közelsége miatt pedig szúnyogriasztót is érdemes vinni. A madármegfigyeléshez jól jöhet saját binokulár vagy természetmegfigyelő távcső is. A halastavi program résztvevői az esemény napján jegyük felmutatásával ingyenesen látogathatják a HNP Látogatóközpont kiállításait.

Hullócsillagok a Szálkahalmi Tanösvény felett

Időpont: 2026. augusztus 11., 13. és 15., kb. 20:00–23:00

Helyszín: Szálkahalmi tanösvény, Szálkahalom, a 33-as főút 79. kilométerénél

Részvételi díj/fő: felnőtt 3 500 Ft, gyerek 2 000 Ft/fő, 14 éves korig

Létszám: maximum 80 fő

Program:

A Szálkahalmi tanösvény programja a Hortobágyi Csillagoségbolt-park sötét, nyílt pusztai környezetére épít. A résztvevők a tanösvény magaslese körüli füves területen elhelyezkedve figyelhetik a Perseidákat, miközben lézeres csillagképtúra és távcsöves bemutató segít eligazodni az augusztusi égbolton. A program külön érdekessége, hogy mikroszkóp alatt világűrből származó kőzetdarabokat, meteoritokat is meg lehet vizsgálni.

A gyülekező 19:30-tól lesz a Szálkahalmi tanösvény parkolójában, a program 20:00 körül indul. A hullócsillagmustra előtt egy rövid séta keretében a tanösvény madárvilágát is meg lehet figyelni, ehhez saját binokulár vagy természetmegfigyelő távcső jól jöhet. A helyszínen nincs mosdó, a meteorles pedig füves talajon zajlik, ezért pokrócot vagy polifoamot, szúnyogriasztót, melegebb felsőt és lehetőleg piros fényű lámpát is érdemes vinni. A szálkahalmi program résztvevői egyben a HNP Látogatóközpont kiállításait is megnézhetik az aznapra érvényes jegyükkel.

Hullócsillagles háziállatokkal a Pusztai Állatparkban

Időpont: 2026. augusztus 11. és 13., 18:30–23:00

Helyszín: Pusztai Állatpark, Hortobágy

Részvételi díj/fő: felnőtt 3 500 Ft, gyerek 3 000 Ft/fő, 14 éves korig

Program:

A Pusztai Állatpark esti programja nemcsak a csillagos égboltról szól: 19 órától szakvezetés indul, mely során a háziállatok éjszakai életét, szokásait és napnyugta utáni viselkedését lehet megismerni. A helyszín különlegessége éppen ez a pusztai, állatparki környezet, ahol a csillagos égbolt mellett a hagyományos hortobágyi állattartás világa is szerves része az estének.

20:30-tól kezdődik a fő program, a csillaghullás megfigyelése egy izgalmas előadással kiegészítve. Mindeközben a gyerekek csillagászati témájú kézműves foglalkozásban vehetnek részt. A helyszínen mosdó és büfé is üzemel, így étellel, itallal nem kell előre készülni, meleg ruhával és pokróccal viszont érdemes az esti lehűlés miatt.

Hullócsillagles a Malomháza mellől

Időpont: 2026. augusztus 11., 13. és 14., 19:00–23:00

Helyszín: Hortobágyi Vadaspark, Hortobágy

Részvételi díj/fő: felnőtt 3 500 Ft, gyerek 2 000 Ft/fő, 14 éves korig

Létszám: maximum 40 fő

Program:

A malomházi program a Hortobágyi Vadaspark napnyugta utáni életébe enged betekintést. A látogatók sötétedésig a park éjszakázni készülő nappali állataival és az ébredező éjszakai lakókkal találkozhatnak, miközben a szakvezetők a vadaspark éjszakai ragadozóit is bemutatják. Az alkonyati sétákat látványetetés kíséri, többek között farkasokkal és sakálokkal.

Ezután a Malomházi bemutatóterületen folytatódik az este: a résztvevők a természet kényelmében figyelhetik a Perseidákat, szakértő csillagász vezetésével. A hullócsillagok számolása mellett távcsövön át is meg lehet nézni az éjszakai égbolt látványosabb objektumait.

A gyülekező 18:30-tól lesz a Hortobágyi Csárda melletti parkolóban, innen a nemzeti park vadasparki buszjárata viszi be a vendégeket a vadasparkba, majd a program végén egyszerre szállítja vissza őket a vásártérre. Enni- és innivalót a helyszíni büfében lehet vásárolni, de a csillagnézéshez érdemes saját pléddel, polifoammal vagy kempingszékkel készülni. Egy plusz réteg ruha sem árt, mert a pusztán napnyugta után gyorsan hűvösebb lehet.

Hullócsillagles a Mátai Ménestől

Időpont: 2026. augusztus 12. 18:00-23:00, augusztus 15., 19:30–23:00

Helyszín: Mátai Ménes, Hortobágy-Máta

Részvételi díj/fő: felnőtt 4 000 Ft, gyerek 2 500 Ft/fő, 14 éves korig

Létszám: maximum 50 fő

Program:

A Mátai Ménes programja igazi ízelítőt ad a hortobágyi életérzésből. A résztvevők a Nyerges Presszótól lovaskocsival indulnak a csillagmegfigyelés helyszínére, a Pece-kúthoz, útközben pedig a szálláshelyükre visszatérő nóniusz ménessel és az éjszakára kinn maradó szürkemarha gulyával is találkozhatnak. Mindezt egy csikósbemutató koronázza meg a lemenő nap fényében. A csillagles során profi csillagász segít eligazodni a nyári égbolton: nemcsak a Tejút csillagképeiről lesz szó, hanem arról is, hogyan használták régen a pásztorok a csillagokat az éjszakai tájékozódáshoz. Az augusztus 12-i rendezvényen a klasszikus Perseida-les extra napfogyatkoás-nézéssel is kiegészül.

Gyülekező 12-én 18 órakor, 15-én 19 órakor a Mátai Ménesnél, a Nyerges Presszó bejáratánál, a visszaérkezés tervezett időpontja 23 óra. A csillagmegfigyelés a Pece-kútnál lesz, ezért érdemes késő esti pusztai programként készülni rá: jól jöhet valami, amire le lehet ülni vagy feküdni, szúnyogriasztó és melegebb öltözet a hűvösebb órákra.

Perseidák, hullócsillag megfigyelés Tiszakürtön

Időpont: 2026. augusztus 14., 19:15–22:00

Helyszín: Tiszakürti Arborétum

Részvételi díj/fő: felnőtt 2 500 Ft/fő, kedvezményes 2 000 Ft/fő, gyerek 1 500 Ft/fő; családi jegy 6 500 Ft

Program:

Ugyan területileg nem a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik, a Hullócsillagok Éjszakája 2026-os rendezvényei között ismételten helyet kapott a Tiszakürti Arborétum. Itt a Tisza-parti Bolza-kastély parkja, vagyis a ma arborétumként működő természetvédelmi terület adja az esti program különleges hátterét. A program 19:30-kor alkonyati sétával indul, amelyen szakember vezetésével lehet bejárni a botanikus kert érdekesebb részeit.

A séta után a Kecskeméti Planetárium szakembere tart Üstökösök, meteorok címmel előadást, majd derült idő esetén lézeres csillagképtúra és távcsöves bemutató következik. A Perseidák észlelése, számolása várhatóan 22 óra körül kezdődik. Mivel ez egész estés, szabadtéri program, érdemes pokróccal, polifoammal vagy hálózsákkal, rétegesebb öltözettel és némi harapnivalóval készülni. A helyszínen mosdó és ajándékbolt is lesz, ahol ásványvizet és üdítőt lehet vásárolni.

Napfogyatkozásváró és hullócsillagnéző Bátorligeten

Időpont: 2026. augusztus 12., 17:45-től

Helyszín: Bátorligeti Őslápmúzeum udvara, majd Bátorligeti-legelő

Részvételi díj/fő: felnőtt 5 000 Ft, gyerek 2 500 Ft/fő, 14 éves korig

Program:

Bátorliget idén először kapcsolódik be a hullócsillaglesek sorába, méghozzá egy kifejezetten sűrű, természetvédelmi és csillagászati elemeket összekötő estével. A program 17:45-kor a Bátorligeti Őslápmúzeum udvarán indul karszalagátvétellel, majd 18 órától tárlatvezetés következik a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrével. A résztvevők ezután autóval mennek tovább a Bátorligeti-legelőn kijelölt csillagászati megfigyelőpontra.

Az este különlegessége az augusztus 12-i részleges napfogyatkozás, amelyet 19:20 és 20:05 között lehet megfigyelni, majd vetített képes előadás következik a meteorokról és a Perseidákról. A gyerekeket interaktív ismeretterjesztő játékok várják, emellett kézbe vehető meteoritokat, mikroszkópos metszeteket és szolárgráfot is bemutatnak. 20:30-tól lézeres csillagtúra, távcsöves megfigyelés és közös hullócsillagszámlálás zárja az estét a fényszennyezéstől kevésbé terhelt legelőn.

Mivel a program a meleg, nappali órákban kezdődik, de az éjszakai lehűlés idején ér véget, ajánlott réteges öltözettel, valamint földre teríthető ülőalkalmatosságokkal készülni. Mosdóhasználatra csak a program elején lesz lehetőség.

Hullócsillagok Éjszakája 2026 Budapesten és Pest megyében

Budapesten többféle csillagászati program közül lehet válogatni a Perseidák időszakában: lesznek klasszikus esti hullócsillaglesek, távcsöves bemutatók, előadások, csillagképtúrák, valamint nappali napmegfigyelések is. A fővárosi kínálatban a Svábhegyi Csillagvizsgáló és a Polaris Csillagvizsgáló adja a legerősebb esti programokat, de Újpesten is hirdettek ingyenes távcsöves bemutatókat.

Budapesten a Hullócsillagok éjszakája 2026-ban nem feltétlenül korlátozódik az éjszakákra és a hullócsillagokra. Több helyen a napfogyatkozás megfigyelése és ahhoz kapcsolódó bemutató is szerepel a kínálatban. A részvételi feltételek helyszínenként eltérnek: fizetős, regisztrációhoz kötött és ingyenes programot egyaránt találhatunk a fővárosban.

Csillagkapu, Hullócsillagok éjszakája a Svábhegyi Csillagvizsgálóban

Időpont: 2026. augusztus 12., 14. és 15., 17:00–23:00

Helyszín: Svábhegyi Csillagvizsgáló, Budapest XII., Konkoly-Thege Miklós út 15–17.

Jegyár: augusztus 12-re 8 500 Ft-tól; a további napok jegyárait a vásárlás előtt érdemes ellenőrizni

Létszám: aug. 12-én 139 fő, aug. 14-én 118 fő, aug. 15-én 137 fő

Program:

A Svábhegyi Csillagvizsgáló három estén át tartja meg a Csillagkapu, Hullócsillagok éjszakája 2026 programját, amely nem egyszerű meteorles, hanem nagyobb, több állomásból álló csillagászati rendezvény. A látogatók a csillagvizsgáló programhelyszíneit saját tempóban járhatják be: lesz naptávcsöves megfigyelés, meteoritvizsgálat, fénykísérlet, üstökösfőzés, távcsöves bemutató és lézeres csillagképtúra is.

Augusztus 12. különösen élménydús nap lesz, mert a Perseidák maximuma mellett a Vénusz fél fázisa és a Spanyolországból látható teljes napfogyatkozás élő közvetítése is bekerül a programba. Sötétedés után a nyári égbolt látványosabb objektumait, többek között csillaghalmazokat, gázködöket és a késő este kelő Szaturnuszt is távcsővégre veszik. A rendezvényt borult időben is megtartják: ilyenkor az észlelés helyett kupolatúrával, videós távcsöves bemutatóval és tematikus előadásokkal készülnek.

Perseida-est a Polaris Csillagvizsgálóban

Időpont: 2026. augusztus 13., 21:00–24:00

Program: Rendkívüli távcsöves bemutatóval készülnek a Perseidák idejére: a közös hullócsillagles mellett csillagkép-ismertető, meteorészlelési útmutató és Szaturnusz-megfigyelés is lesz.

Helyszín: Polaris Csillagvizsgáló, Budapest III., Laborc utca 2/c

Részvétel: előzetes regisztrációhoz kötött; a regisztrációs oldal az MCSE felületén érhető el.

Távcsövezés a Levendula Parkból, Újpest

Időpont: 2026. augusztus 8. és 14. sötétedéstől; augusztus 12., napnyugtától

Program: Újpesten ingyenes távcsöves bemutatókkal kapcsolódnak az augusztusi csillagászati programsorozathoz. Augusztus 8-án és 14-én az esti égbolt kerül fókuszba, augusztus 12-én pedig a részleges napfogyatkozást lehet megnézni.

Helyszín: Levendula Park, Budapest IV. kerület

Részvétel: ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges.

6. Éjszakai Csömöri Csillagtúra

Időpont: 2026. augusztus 15.

Program: Éjszakai gyalogtúrával egybekötött csillagászati program a Csömöri Horgásztónál. A meghirdetett program szerint előadás, távcsöves bemutató, lézeres csillagképtúra és közös hullócsillagles is várja az érdeklődőket. A rendezvényt csak derült időben tartják meg.

Helyszín: Csömöri Horgásztó, Csömör

Részvétel: ingyenes

Bogárzó Rét Titkai és Perseidák Csillagtúra, Monorierdő

Időpont: 2026. augusztus 15., 17:00

Program: A délután induló eseményen csillagászati előadás, interaktív programok és kvízjáték is lesz, sötétedés után pedig távcsöves bemutató, lézeres csillagképtúra és közös hullócsillagles következik.

Helyszín: Bogárzó rét, Monorierdő

Részvétel: ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges.

Távcsöves bemutató Őrbottyán sportpályáján

Időpont: 2026. augusztus 12., 18:00–24:00

Program: Az őrbottyáni sportpályán egész estés, ingyenes távcsöves bemutatóval készülnek. A program elején a részleges napfogyatkozást lehet követni naptávcsövekkel, napnyugta után pedig a Vénusz, később a Szaturnusz, kettőscsillagok, csillaghalmazok, galaxisok és planetáris ködök is sorra kerülhetnek. A Perseidák miatt az eget a hullócsillagok után is folyamatosan figyelik, emellett élő asztrofotós bemutató is lesz.

Helyszín: Őrbottyán, Csap utcai sportpálya

Részvétel: ingyenes.

Még több helyszínen vár a Hullócsillagok Éjszakája 2026-ban

A Hortobágyon és Budapesten kívül is bőven lesz miből válogatni augusztus közepén az égbolt rajongóinak. A Hullócsillagok éjszakája 2026-os kínálatában kisebb települések, csillagvizsgálók, művelődési házak, parkok, rétek és különleges szabadtéri helyszínek is megjelennek: néhol csupán közös csillagnézésre teremtenek lehetőséget, máshol előadásokkal, túrákkal, planetáriumi programokkal vagy családi kísérőprogramokkal egészül ki az este.

Mivel a legtöbb program szabadtéri, ráadásul az élmény erősen függhet a látási viszonyoktól, sok esetben derült időhöz kötik a megtartásukat. Bármelyik rendezvényt szemeljük ki magunknak, indulás előtt érdemes ellenőrizni, hogy az időjárás nem húzza-e keresztül a számításokat. Az alábbiakban néhány izgalmasabb eseményt mutatunk az ország különböző pontjairól, de az Egy hét a csillagok alatt interaktív térképén böngészhetünk a további helyszínek és programok között.

Csillagok a tanya felett, Enying–Kabókapuszta

Időpont: 2026. augusztus 8., 10., 12., 14. és 15.

Program: Többalkalmas, ingyenes Fejér megyei csillagles távcsöves bemutatóval, lézeres csillagképtúrával, előadással és közös hullócsillaglessel.

Helyszín: Enying–Kabókapuszta, Tóth Árpád utca 2.

Részvétel: ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges.

Hullócsillagzápor a Csillagtanyáról, Lovasberény

Időpont: 2026. augusztus 12., 21:00–24:00

Program: A Magyar Csillagászati Egyesület Csillagtanyáján a Perseidák közös észlelése kerül a középpontba. A korábbi csillagtanyás programokhoz hasonlóan távcsövezésre is lehet számítani: a nyári égbolt látványosabb objektumai, például a Szaturnusz, kettőscsillagok és csillaghalmazok is előkerülhetnek.

Helyszín: MCSE Csillagtanya, Lovasberény, János-hegyi út

Részvétel: regisztrációhoz kötött

Csillagászati megfigyelések a Mobilisben, Győr

Időpont: 2026. augusztus 8. és 14.

Program: A győri Mobilis programján távcsöves bemutató, lézeres csillagképtúra, előadás és esti égboltfigyelés is lesz. Borult idő esetén sem marad el a csillagászati rész: ilyenkor asztrofizikai előadással, rádiós meteorészleléssel és rádiós Tejút-megfigyeléssel készülnek.

Helyszín: Mobilis Interaktív Élményközpont, Győr

Részvétel: 3 900 Ft/fő.

Zene, tánc és csillagok a Levendulakertben, Nyúl

Időpont: 2026. augusztus 14., 17:00

Program: A nyúli program a csillagászati bemutatót kulturális kísérőprogramokkal kapcsolja össze. Előadás, távcsöves bemutató, lézeres csillagképtúra, interaktív program és fényjátékkal kísért koncert is lesz.

Helyszín: Hémai Ezertő Levendulakert, Nyúl

Részvétel: ingyenes.

Bükki Csillagda, Répáshuta

Időpont: 2026. augusztus 10–14.

Program: A Bükki Csillagda a Perseidák időszakában esti távcsöves megfigyelésekkel készül. A program erőssége maga a helyszín: a látogatók az ország legnagyobb bemutatótávcsövével nézhetik az augusztusi égboltot.

Helyszín: Bükki Csillagda, Répáshuta

Részvétel: 7 000 Ft/fő, kizárólag előre váltott online jeggyel.

Így hozd ki a legtöbbet a Hullócsillagok Éjszakája 2026-os programjaiból

Ha sikerült kiválasztani a nekünk tetsző helyszínt, érdemes minél előbb bebiztosítani a helyünket. Sok esemény regisztrációhoz, előzetes bejelentkezéshez vagy online jegyvásárláshoz kötött, és ingyenes programoknál is előfordulhat létszámkorlát. Indulás előtt a szervezői oldalt is ellenőrizzük, mert szabadtéri programoknál könnyen változhatnak a részletek.

A szabadtéri jelleg miatt az időjárás kardinális kérdés. A felhőzet, az eső vagy akár a párás égbolt is befolyásolhatja, mennyit látunk a hullócsillagokból. Több szervező külön jelzi, hogy a programot csak derült időben tartja meg, máshol enyhébb borultság esetén még elindulhat az esemény, de a csillagászati rész módosulhat.

A felszerelést nem kell túlgondolni, de néhány apróság sokat számít. Vigyünk pokrócot, polifoamot, hálózsákot vagy kempingszéket, mert a meteorokat hosszabb ideig, kényelmesen fekve vagy ülve lehet a legjobban figyelni. Augusztusban is lehűlhet a levegő estére, ezért készüljünk rétegesebb, melegebb öltözettel, szúnyogriasztóval, vízzel, és ahol nincs büfé, némi harapnivalóval.

A csillagleseken bánjunk óvatosan a fénnyel. A telefon erős kijelzője vagy egy nagy fényerejű lámpa könnyen megzavarhatja a szem sötéthez való alkalmazkodását. Az is sokat segít, ha nem az utolsó pillanatban érkezünk, mert sötétben nehezebb parkolót, találkozási pontot vagy megfelelő helyet találni a megfigyeléshez.