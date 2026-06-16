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Gazdaság

Vitatott adónemhez nyúl hozzá a Tisza-kormány: itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. június 16. 17:32

A kormány sávossá alakítja és 2027-ig meghosszabbítja a kőolajtermék-előállítókat – a gyakorlatban a MOL-t – terhelő különadót. A módosítás tervezete szerint az eddigi hordónkénti 5 dolláros adómentes küszöböt 2 dollárra csökkentik, mialatt a 2 és 5 dollár közötti Brent–Urál árkülönbözetre 50 százalékos elvonást vezetnek be, míg az 5 dollár feletti részre pedig továbbra is a 95 százalékos kulcs marad érvényben - számolt be a Portfolio.

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A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló, június 24-ig véleményezhető javaslatot a kormány a nemzetközi energiapiaci bizonytalanságokkal, az energiaárak tartós ingadozásával, valamint a rendkívüli piaci körülményekből fakadó költségvetési kockázatok kezelésével indokolja. A parlamenti erőviszonyokat tekintve szinte biztosra vehető a tervezet elfogadása, így a MOL-nak növekvő adóterhekkel kell számolnia.

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A szabályozás legfontosabb változása, hogy míg a korábbi rendszerben hordónkénti 5 dolláros árkülönbözet alatt egyáltalán nem keletkezett adófizetési kötelezettség, az új, sávos modellben már a jóval kisebb árelőny is adóköteles lesz. Ha például az orosz kőolaj és a Brent közötti különbség hordónként 4 dollár, a hatályos szabályok szerint még nem kell adót fizetni, a javaslat értelmében viszont a 2 dollár feletti rész már 50 százalékos kulccsal adózna.

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A szigorítás mellett az elvonás időbeli hatályát is kiterjesztik, így a különadó nemcsak 2025-ben és 2026-ban, hanem 2027-ben is megmarad. Az új, sávos szabályokat első alkalommal a 2026. augusztusi kötelezettségekre kell majd alkalmazni. A befektetők egyelőre nem reagáltak hevesen a hírre, a MOL részvényei átlagos forgalom mellett 2,5 százalékos pluszban tartózkodtak a nap folyamán.

Az orosz Urál és a Brent közötti árkülönbség – amely a különadó alapját képezi – az elmúlt időszakban meglehetősen hektikusan alakult. 2025 nagy részében stabilan a pozitív tartományban mozgott, vagyis az orosz kőolaj érdemi diszkonttal forgott a Brenthez képest. 2026 elején a különbség tágult, majd márciusban a közel-keleti feszültségek és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságok miatt rövid időre negatívba fordult. Azóta a piac stabilizálódott, és az árolló ismét olyan szintre nyílt, amelynél az elvonás már komoly terhet jelent a hazai olajvállalatnak.

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A különadó a bevezetése óta jelentős anyagi terhet ró a MOL-ra. Bár a rekordévnek számító 2023-hoz képest a terhek később mérséklődtek, 2024 második negyedévében még így is 26,7 millió dollárt tett ki a befizetés. 2025-ben a táguló árkülönbözet nyomán ez az adónem éves szinten már 84 millió dolláros, azaz nagyságrendileg 30 milliárd forintos kiadást jelentett a vállalatnak. Ez az összeg az alacsonyabb küszöb és a sávos rendszer bevezetése miatt a jövőben ismét érdemben növekedhet.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
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Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

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