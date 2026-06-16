A legmagasabb minősítést kapta az európai fürdőhelyek túlnyomó részén a vízminőség.
Vitatott adónemhez nyúl hozzá a Tisza-kormány: itt vannak a részletek
A kormány sávossá alakítja és 2027-ig meghosszabbítja a kőolajtermék-előállítókat – a gyakorlatban a MOL-t – terhelő különadót. A módosítás tervezete szerint az eddigi hordónkénti 5 dolláros adómentes küszöböt 2 dollárra csökkentik, mialatt a 2 és 5 dollár közötti Brent–Urál árkülönbözetre 50 százalékos elvonást vezetnek be, míg az 5 dollár feletti részre pedig továbbra is a 95 százalékos kulcs marad érvényben - számolt be a Portfolio.
A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló, június 24-ig véleményezhető javaslatot a kormány a nemzetközi energiapiaci bizonytalanságokkal, az energiaárak tartós ingadozásával, valamint a rendkívüli piaci körülményekből fakadó költségvetési kockázatok kezelésével indokolja. A parlamenti erőviszonyokat tekintve szinte biztosra vehető a tervezet elfogadása, így a MOL-nak növekvő adóterhekkel kell számolnia.
A szabályozás legfontosabb változása, hogy míg a korábbi rendszerben hordónkénti 5 dolláros árkülönbözet alatt egyáltalán nem keletkezett adófizetési kötelezettség, az új, sávos modellben már a jóval kisebb árelőny is adóköteles lesz. Ha például az orosz kőolaj és a Brent közötti különbség hordónként 4 dollár, a hatályos szabályok szerint még nem kell adót fizetni, a javaslat értelmében viszont a 2 dollár feletti rész már 50 százalékos kulccsal adózna.
A szigorítás mellett az elvonás időbeli hatályát is kiterjesztik, így a különadó nemcsak 2025-ben és 2026-ban, hanem 2027-ben is megmarad. Az új, sávos szabályokat első alkalommal a 2026. augusztusi kötelezettségekre kell majd alkalmazni. A befektetők egyelőre nem reagáltak hevesen a hírre, a MOL részvényei átlagos forgalom mellett 2,5 százalékos pluszban tartózkodtak a nap folyamán.
Az orosz Urál és a Brent közötti árkülönbség – amely a különadó alapját képezi – az elmúlt időszakban meglehetősen hektikusan alakult. 2025 nagy részében stabilan a pozitív tartományban mozgott, vagyis az orosz kőolaj érdemi diszkonttal forgott a Brenthez képest. 2026 elején a különbség tágult, majd márciusban a közel-keleti feszültségek és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságok miatt rövid időre negatívba fordult. Azóta a piac stabilizálódott, és az árolló ismét olyan szintre nyílt, amelynél az elvonás már komoly terhet jelent a hazai olajvállalatnak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A különadó a bevezetése óta jelentős anyagi terhet ró a MOL-ra. Bár a rekordévnek számító 2023-hoz képest a terhek később mérséklődtek, 2024 második negyedévében még így is 26,7 millió dollárt tett ki a befizetés. 2025-ben a táguló árkülönbözet nyomán ez az adónem éves szinten már 84 millió dolláros, azaz nagyságrendileg 30 milliárd forintos kiadást jelentett a vállalatnak. Ez az összeg az alacsonyabb küszöb és a sávos rendszer bevezetése miatt a jövőben ismét érdemben növekedhet.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
350-es szinten billeg az euró árfolyama, akár 300 alá is benézhet a dollár: merre indul a forint kedden?
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel
Döbbenetes figyelmeztetést kapott az új magyar kormány: ha ezt elrontják, nagyon ráfázhat az egész ország
Erre hívja fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb elemzése.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1878,1 pontos, 1,38 százalékos emelkedéssel, 137 602,78 ponton zárt hétfőn.
Több mint négy és fél éve nem látott szintre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon.
Elolvadhat a forint eddigi erősödése: komoly kockázatra figyelmeztetnek a szakértők, ősszel jöhet a fekete leves
Három egymást követő héten mind a három meghatározó nemzetközi hitelminősítő befektetésre ajánlott kategóriában tartotta Magyarországot.
Kihasználatlan energia fojtja meg a magyar gazdaságot: megszólalt a neves szakértő, miért nem tudnak kitörni a hazai vállalatok
A közel négy éve stagnáló magyar gazdaság újraindítása az új kormány legfontosabb feladata - véli Békés Gábor.
Négyéves csúcson, 352 forintos euróárfolyamon áll a magyar fizetőeszköz.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 1,54 százalékkal, 2053 ponttal emelkedve 135 725,68 ponton fejezte be a hetet.
A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás, hanem egy apró rovar által terjesztett gyilkos kór.
Donald Trumpon a világ szeme: ha most nem váltja be az ígéretét, óriási olajkatasztrófa köszönthet be hamarosan
A globális benchmarknak számító Brent nyersolaj ára pénteken hordónként 88 dollár körül alakult
Az építőipar áprilisban már növekedést mutatott, miközben a lakásépítési piac látványosan élénkül:
A SpaceX pénteki tőzsdei bevezetésével megvalósul a tőzsdetörténelem legnagyobb IPO-ja.
Több mint két év után ismét többségbe kerültek a külföldi befektetők a magyar részvénypiacon, így az arányuk 2022 februárja óta először haladta meg az 50...
Az iráni békemegállapodás hírére és a kedvező hazai kilátásoknak köszönhetően 2022 februárja óta nem látott szintre, 353 forint alá erősödött a forint az euróval szemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Ezen a brutális gazdasági sokkon még óriásit nyerhet Magyarország: gyorsan kell lépni, és dőlhet a pénz
A hagyományosan magas importigényű hazai ipar számára komoly figyelmeztetést jelent a kőolajalapú alapanyagok drágulása.
Figyelem! Rengeteg magyarnak lesz érvénytelen a személyi igazolványa heteken belül: azonnal lépni kell
Az európai uniós szabályozással összhangban, augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok.
Az előző év azonos időszakához mérten 0,9%-kal bővült, az előző hónaphoz képest 1,1%-kal mérséklődött az ipari termelés
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.