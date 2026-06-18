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Vásárlás

Nem várt változás a hazai sörpiacon: elképesztő, mit isznak a magyarok ezen a nyáron

Pénzcentrum
2026. június 18. 17:01

Európa-szerte átalakul a sörpiac, a növekedést egyre kevésbé a hagyományos lager hajtja. Nyáron már minden negyedik online vásárolt sör az alkoholmentes kategóriából kerülhet ki, miközben a kraft sörök közel 40 százalékos növekedést értek el az elmúlt évben. A számok jól mutatják, hogy a sörpiacon egyre inkább a tudatos fogyasztás és a prémium termékek alakítják a keresletet.

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A nyári grillszezon, a szabadtéri programok és a családi, baráti összejövetelek hagyományosan megemelik a sörök iránti keresletet, amihez idén a foci-vb is hozzájárul. A Kifli online vásárlásaiban ráadásul egyre markánsabban látszik, hogy a fogyasztók nemcsak többféle terméket próbálnak ki, de gyakrabban választanak magasabb hozzáadott értékű vagy tudatosabb alternatívákat is.

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Ennek eredményeként a sör- és ciderkategória forgalma tavalyhoz képest közel ötödével nőtt értékben, míg az eladott darabszám csaknem negyedével emelkedett. A prémium kategóriák erősödését jól mutatja, hogy a kraft sörök szegmense éves szinten közel 40 százalékos darabszám-növekedést ért el.

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Miközben Magyarországon több mint 10 százalékkal visszaesett a sörfogyasztás volumene, a házi sörfőzők közössége mára majdnem teljesen talpra állt a covid és a brutális infláció időszaka után.

Hasonlóan erősen teljesítenek a ciderek, radlerek és ízesített sörök is. A legnépszerűbb újdonságok között jelenleg a gyümölcsös ízek dominálnak, a citrusos, görögdinnye-lime, körte-alma és a gránátalma-meggy kombinációk iránt folyamatosan nő a kereslet. A vásárlók nyitottságát jól mutatja, hogy a Kifli.hu az elmúlt 12 hónapban 163 új sör- és cidertermékkel bővítette kínálatát, amelyek közül 91 kraft, vagyis jellemzően kisebb főzdék által készített, különlegesebb ízvilágú és prémium alapanyagokból készülő sör volt.

Az alkoholmentes sörök iránti kereslet is erősen nő, éves összevetésben értékben 25 százalékkal, darabszámban 20 százalékkal, miközben az elmúlt egy évben 17 új alkoholmentes termék került a kínálatba. A kategória ma már nem egyszerű alternatívaként jelenik meg a vásárlók fejében, egyre többen választják a tudatos életmód részeként, akár vezetés, sportolás vagy egyszerűen a mérsékeltebb alkoholfogyasztás miatt.

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„A sörpiacon ma egyszerre van jelen az árérzékenység és a prémium választék iránti növekvő irány. A vásárlók továbbra is figyelnek arra, mire költenek, ugyanakkor egyre nyitottabbak az újdonságokra, a különleges ízekre és a magasabb minőségű termékekre. Az online vásárlás ebben fontos szerepet játszik, hiszen itt könnyebben hozzáférhetőek a speciális vagy limitált termékek is” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.

Egy sört is tartalmazó online rendelésben átlagosan 4–6 sör- vagy cidertermék szerepel, amelyekre a vásárlók jellemzően 3200–3700 forintot költenek rendelésenként. A legerősebb nap a péntek, amikor a sörforgalom akár 25–30 százalékkal is meghaladhatja az átlagos napi szintet.
Címlapkép: Getty Images
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