Kiderült a bolti zöldségek sötét titka: hiába mosod meg a kedvenceidet, tele maradnak egészségkárosító anyagokkal

Az Environmental Working Group (EWG) 2026-os jelentése rávilágít, hogy a konvencionális termesztésű zöldségek és gyümölcsök jelentős része, köztük a legnépszerűbb fajták is nagy mennyiségű növényvédőszer-maradványt tartalmaz. A felmérés különösen aggasztó megállapítása az egészségkárosító hatású, nehezen lebomló "örök vegyi anyagok" (PFAS) jelenléte. A leginkább szennyezett, illetve a legbiztonságosabb termények ismerete azonban segít abban, hogy a vásárlás során egészségtudatosabb döntéseket hozzunk.

A szervezet idén több mint 54 ezer mintát vizsgált meg 47 különböző terményből az amerikai agrárminisztérium adatai alapján. Az eredmények rámutattak, hogy a konvencionális gazdálkodásból származó élelmiszerek 75 százalékában mutathatók ki növényvédőszer-maradványok. A kutatás nemcsak a vegyszerek mennyiségét, hanem azok toxikus hatásait is elemezte. Kiemelten kezelték az úgynevezett PFAS-vegyületeket, amelyek hosszú távon felhalmozódhatnak a szervezetben - írja a Blikk.

A mérések alapján összeállított, legszennyezettebb terményeket tömörítő "Szennyezett Tizenkettő" listáját a spenót vezeti, amely súlyához viszonyítva a legtöbb vegyszermaradványt tartalmazza. A legproblémásabb élelmiszerek közé tartozik még a kelkáposzta, az eper, a szőlő, a nektarin, az őszibarack, a cseresznye, az alma, a szeder, a körte, a burgonya és az áfonya. A vizsgálatokból az is kiderült, hogy egy gyors csapvizes öblítés nem elegendő a vegyi anyagok eltávolításához. Ezek a szerek ugyanis az alapos otthoni mosás után is a terményeken maradnak. A vékony héjú vagy leveles zöldségek, valamint a bogyós gyümölcsök különösen hajlamosak a szennyeződések felszívására.ű

A legbiztonságosabb választásokat a "Tiszta Tizenöt" néven ismert, a legkevésbé szennyezett élelmiszereket felsoroló lista tartalmazza. Ezeknek a terményeknek a közel 60 százalékában egyáltalán nem találtak kimutatható vegyszermaradványt.

Az élen az ananász, a csemegekukorica, az avokádó, a papaya és a hagyma áll. Szintén alacsony kockázatot jelent a fagyasztott cukorborsó, a spárga, a káposzta, a karfiol, a görögdinnye, a mangó, a banán, a sárgarépa, a gomba és a kivi. Az avokádó és az ananász például a vastag héjának köszönhetően természetes fizikai védelmet élvez a permetezőszerekkel szemben.

Mivel a zöldségek és gyümölcsök az egészséges étrend elengedhetetlen részei, a megoldás a beszerzési források tudatos megválogatásában rejlik. A szakértők azt javasolják, hogy a leginkább szennyezett terményekből érdemes az ökológiai gazdálkodásból származó, bio változatokat keresni. Ezzel szemben a legtisztábbak listáján szereplő zöldségek és gyümölcsök esetében egészségügyi kockázatok nélkül vásárolhatók és fogyaszthatók a konvencionális termesztésű áruk is.