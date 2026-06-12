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Női kéz, amint egy táskát tesz a mikrohullámú sütőbe melegítendő ételekkel.
Vásárlás

A méregdrága, márkás termék sem garancia semmire: nagy nevek véreztek el a nagy mikró-teszen, ez most a legjobb a piacon

Pénzcentrum
2026. június 12. 06:29

Akár háromszoros-négyszeres különbség is lehet a mikrohullámú sütők teljesítménye között – derül ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének 142 modellt vizsgáló laboratóriumi tesztjéből. A felmérés szerint ugyanannak a fagyasztott lasagnénak az elkészítése 15 és 47 perc között változott, miközben egyes grillfunkciós készülékek éppen a grillezésben szerepeltek gyengén. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy a magasabb ár nem feltétlenül jelent arányosan jobb teljesítményt.

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A Tudatos Vásárlók Egyesülete 142 Magyarországon kapható mikrohullámú sütőt vizsgált laboratóriumi körülmények között, nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együttműködve. A vizsgálatban egyszerű, grillfunkciós és kombinált mikrohullámú sütők egyaránt szerepeltek.

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A teszt jelentős különbségeket tárt fel: ugyanannak a fagyasztott lasagnénak az elkészítése 15 és 47 perc között mozgott. Egyes grill funkciós modellek pedig pont a grillezési feladatokban szerepeltek gyengén. Az ár önmagában nem bizonyult jó támpontnak: a legdrágább készülék több mint egymillió forintba kerül, miközben a kategóriájában jóval olcsóbb modellek is csak mérsékelten maradtak el tőle a teszten.

Aki mikrót a gyorsaságáért választaná, alaposan tájékozódjon!

A teszt során a szakértők többek között azt vizsgálták, milyen gyorsan és milyen hatékonyan olvasztják ki, illetve melegítik fel az ételeket a készülékek. A 142 tesztelt mikró esetében mért idők között akár 3-4-szeres különbségeket is mértek. Fél kilogramm darált hús kiolvasztása 7,5 és 30 perc között mozgott.  

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A fagyasztott lasagne fogyaszthatóvá melegítéséhez egyes készülékeknek 15 perc is elegendő volt, míg másoknak több mint 47 percre volt szükségük. A pizza elkészítésének ideje 6,8-tól akár 20,5 percig is eltartott.

A grill funkciós mikrók nem minden esetben tudják, amit ígérnek

A Gorenje MO4250CLB grill funkciós mikrohullámú sütője például kifejezetten gyengén teljesített a grillezési feladatokban – pirítós és grillcsirke készítése során – a mezőny többi grill funkciós készülékéhez képest. Két Whirlpool modellnek (MBNA920X és MBNA920B) például a kenyérpirítás okozott nehézséget grillezési szempontból.

Egy plusz funkció megléte önmagában még nem garancia arra, hogy az jól is működik. Ezért érdemes vásárlás előtt tájékozódni. Különösen akkor, ha éppen ezen extra funkciók miatt esne a választásunk az adott típusra. A terméktesztekkel ezekre a rejtett hiányosságokra derítünk fényt. Így a vásárlók elkerülhetik, hogy csak a vásárlást követően szembesüljenek egy-egy ilyen bosszantó ténnyel

– fejtette ki Füves Eszter, a terméktesztek projekt vezetője.

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Mit kapunk a pénzünkért?

Az összesített rangsor élén a Miele H 7440 BMX beépíthető kombi mikró végzett 76%-os eredménnyel. A modell 1 157 000 Ft-os átlagáron volt elérhető a teszt publikálásakor. A következő legjobb eredményt a beépíthető kombi mikró kategóriában két De Dietrich termék érte el.

Összesített eredményük 64% és nagyságrendileg féláron kaphatóak az említett Miele termékhez képest. A szabadon álló kombi mikrók közül a legjobb egy Samsung termék lett, mely jelentősen kedvezőbb, 77 000 Ft-os átlagáron érhető el, összesített eredménye 69%.

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Látszik, hogy egy-egy termékkategórián belül is nagyok a különbségek, ami az árat illeti. Amit viszont kapunk a pénzünkért, az nem minden esetben annyival több, mint amekkora árkülönbségeket tapasztalhatunk az üzletekben.

A rejtett költségek is számítanak

A laboratóriumi vizsgálatok az energiafogyasztásra is kiterjedtek. A legtöbb modell készenléti üzemmódban is fogyaszt energiát, de hosszabb távon nem mindegy, hogy mennyit.  

A legenergiahatékonyabb modellek nem minden esetben bizonyultak a legerősebbnek az alapfunkciók tekintetében. Éppen ezért e szempont szerint szükség lesz kompromisszumra, ha nem csak kevés energiát fogyasztó, de jól is teljesítő terméket szeretnénk. A Beko MOC20100WFB sima mikrója például egy korrekten teljesítő készülék minden szempontból és még energiafogyasztás tekintetében is a jobbak közé tartozik a mezőnyben.

A szakértők a készülékek biztonságát is vizsgálták. Az elektromos biztonsági követelményeknek minden tesztelt modell megfelelt, a termikus biztonság tekintetében már nem ennyire egységes az eredmény. Egyes készülékek ajtaja és külső felülete használat közben jelentősen felmelegedett.

Mire érdemes figyelni vásárlás előtt?

Ha elsősorban melegítésre és kiolvasztásra használjuk, általában elegendő egy egyszerű modell.  Ha a grill funkció fontos szempont, érdemes ellenőrizni, hogy az adott készülék ezen a téren hogyan teljesített a teszteken. Ha nincs külön sütő a háztartásban, egy jól teljesítő kombinált mikró helytakarékos megoldás lehet.

Vásárlás előtt célszerű megnézni a hasznos belső térfogatot és a használhatósági szempontok szerinti eredményeket is. A vételáron felül a fenntartási költségekről sem érdemes megfeledkezni. Ezért érdemes például az energiabesorolásán túl a standby üzemmódban mért értékekről is tájékozódni. Ha több háztartási gép fogyaszt folyamatosan áramot készenléti üzemmódban, az hosszabb távon már a villanyszámlán is látható lesz. 
Címlapkép: Getty Images
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