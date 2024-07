Kezdődhet a dinnyeháború a magyar boltokban: érkezik a mézédes hazai a polcokra, jönnek a gigaakciók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kiskereskedelemben egyre jobban kitolódik a dinnyeszezon – mondják az Auchan szakértői. Április elejétől szeptember végéig tartanak dinnyét az áruházak. Eleinte Afrikából érkezik az áru, majd a mediterrán országokból szerzik be a közkedvelt gyümölcsöt. A hazai dinnye június végén került a polcokra, először a sárgadinnye, július elejétől pedig már magyar görögdinnyével várják a vásárlókat. Az idei szezon egyébként a meleg időnek köszönhetően előbb elkezdődött, az pedig már a termelőkkel történő tudatos együttműködésnek köszönhető, hogy későn érő fajtákat is termesztenek, valamint régiós eltérések is vannak az érési időben, amivel szeptember végéig kitolható az idény.

A magyarul görögdinnyeként ismert fajta valójában semmilyen bizonyítható görög eredettel nem rendelkezik, inkább Afrikát és Indiát tartják őshazájának, Magyarországon több mint 17-féle terem. Az Auchan értelmezésében a szezon a 13. és a 39. hét között tart, azaz áprilistól szeptember végéig. Tavasszal Szenegálból, Marokkóból és Egyiptomból hozzák be a dinnyét, később pedig Olaszországból, Spanyolországból és Görögországból. A magyar sárgadinnye a nagy melegnek köszönhetően már június végén a boltokba került, és július első hetében megérkezik a hazai görögdinnye is. Több magyarországi régióból is vannak beszállítóik azért, hogy az időjárási viszontagságokat át lehessen hidalni, illetve az érés üteme is változik tájegységenként, ami folyamatos ellátást biztosít. Békésből, Baranyából, Tolnából és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből szerzik be az árut. A csíkos, a fekete héjú magszegény és a sárgabelű szeletelt görögdinnye, a minidinnye és a sárgadinnye mostantól kizárólag magyar termelőktől érkezik az áruházlánc üzleteibe. Emellett végig importálnak mézdinnyét és piel de sapo fajtát is. Idén kifejezetten jó termés ígérkezik, ami pedig az árakat illeti, a boltlánc jó kapcsolatot ápol a szakmai szervezetekkel, tiszteletben tartják és támogatják a hazai termelők azon igényeit, amit a kereskedelmi láncok árképzésével kapcsolatban támasztanak. Ugyanakkor a széles választék mellett igyekeznek kedvező áron adni a közkedvelt nyári finomságot, minimum egy terméket minden héten akciósan fognak árulni, ezért érdemes időről-időre betérni az üzletlánc, és több fajtát is megkóstolni a szeptemberi szezonzárásig. Főként egész dinnyéket árulnak, de görögdinnyéből lesz előrecsomagolt szeletelt is. Egyetlen dologban nem foglalnak állást az Auchan szakértői, hogy milyen „iskola" szerint válasszunk dinnyét, kopogtatással, alakra, színre és még sorolhatnánk. Arra biztatnak mindenkit, hogy a heti akciókat kihasználva kóstoljanak meg minél több fajtát, hogy jövőre akár már célirányosan a kedvenceiket kereshessék. És hogy miért érdemes dinnyét enni? Mert a dinnye hasznos vitaminforrás, gazdag A-, B6- és C-vitaminban. Ezenkívül káliumot, magnéziumot, vasat, cinket és szelént is tartalmaz. 92 százaléka víz, így hasznosan hozzájárul a napi folyadékbevitelhez, oltja a szomjat és felfrissít. Magas rosttartalma segíti az emésztést. Ráadásul nagyon finom!

