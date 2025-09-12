Szigorú végrendeletet hagyott az olasz divatcézár: mi lesz az Armani-birodalommal?

Giorgio Armani végrendeletében meglepő utasítást adott: örököseinek fokozatosan el kell adniuk a divatházat vagy tőzsdére kell vinniük a céget, ami váratlan fordulatot jelent a függetlenségére mindig kényesen ügyelő olasz márka jövőjét illetően - jelentette a Reuters.

A Reuters által áttekintett végrendelet szerint az örökösöknek 18 hónapon belül el kell adniuk a divatház 15%-os részesedését, majd Armani halálát követően három-öt éven belül további 30-54,9%-os részesedést kell átruházniuk ugyanarra a vevőre. A szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt, gyermektelen tervezőt az iparágban csak "King Giorgio"-ként emlegették.

A végrendelet szerint elsőbbséget kell biztosítani olyan potenciális vevőknek, mint a luxusóriás LVMH, a szépségápolási nagyhatalom L'Oréal, a szemüveggyártó EssilorLuxottica, vagy más, "hasonló kaliberű" csoport, amelyet az Armani által létrehozott alapítvány jelöl ki üzleti és élettársa, Pantaleo Dell'Orco egyetértésével. Alternatívaként a cég tőzsdei bevezetését is fontolóra kell venni Olaszországban vagy más megfelelő piacon.

A francia tőzsdén jegyzett vállalatok potenciális vevőként való explicit említése éles ellentétben áll Giorgio Armani korábbi következetes elutasításával, hogy felhígítsa irányítását vagy tőzsdére vigye divatcsoportját. Az évek során a népszerű, laza szabású öltönyeiről híres tervező több megkeresést is kapott, többek között 2021-ben John Elkann-tól, az olasz Agnelli család sarjától, valamint korábban a Gucci luxusmárkától is, amikor még Maurizio Gucci állt a cég élén.

Armani az 1970-es években néhai partnerével, Sergio Galeottival alapította vállalatát, amelynek egyedüli főrészvényese volt, és amelyet mind kreatív, mind vezetői szempontból szorosan irányított élete végéig. A divatház 2024-ben viszonylag stabil, 2,3 milliárd eurós bevételt ért el, bár nyeresége csökkent a luxusipar általános visszaesése közepette.

A végrendelet szerint a Fondazione Giorgio Armani alapítvány és Pantaleo Dell'Orco, Armani élettársa és jobbkeze együttesen az Armani csoport szavazati jogainak 70%-át birtokolják. Tőzsdei bevezetés esetén az alapítvány 30,1%-os részesedést tart meg. A végrendelet azt is előírja, hogy az örökösöknek fontolóra kell venniük olyan divat- és luxusvállalatokat is egy jövőbeli eladás során, amelyekkel az Armani cégnek kereskedelmi kapcsolatai vannak.