A Pénzcentrum 2025. szeptember 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szigorú végrendeletet hagyott az olasz divatcézár: mi lesz az Armani-birodalommal?
Giorgio Armani végrendeletében meglepő utasítást adott: örököseinek fokozatosan el kell adniuk a divatházat vagy tőzsdére kell vinniük a céget, ami váratlan fordulatot jelent a függetlenségére mindig kényesen ügyelő olasz márka jövőjét illetően - jelentette a Reuters.
A Reuters által áttekintett végrendelet szerint az örökösöknek 18 hónapon belül el kell adniuk a divatház 15%-os részesedését, majd Armani halálát követően három-öt éven belül további 30-54,9%-os részesedést kell átruházniuk ugyanarra a vevőre. A szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt, gyermektelen tervezőt az iparágban csak "King Giorgio"-ként emlegették.
A végrendelet szerint elsőbbséget kell biztosítani olyan potenciális vevőknek, mint a luxusóriás LVMH, a szépségápolási nagyhatalom L'Oréal, a szemüveggyártó EssilorLuxottica, vagy más, "hasonló kaliberű" csoport, amelyet az Armani által létrehozott alapítvány jelöl ki üzleti és élettársa, Pantaleo Dell'Orco egyetértésével. Alternatívaként a cég tőzsdei bevezetését is fontolóra kell venni Olaszországban vagy más megfelelő piacon.
A francia tőzsdén jegyzett vállalatok potenciális vevőként való explicit említése éles ellentétben áll Giorgio Armani korábbi következetes elutasításával, hogy felhígítsa irányítását vagy tőzsdére vigye divatcsoportját. Az évek során a népszerű, laza szabású öltönyeiről híres tervező több megkeresést is kapott, többek között 2021-ben John Elkann-tól, az olasz Agnelli család sarjától, valamint korábban a Gucci luxusmárkától is, amikor még Maurizio Gucci állt a cég élén.
Armani az 1970-es években néhai partnerével, Sergio Galeottival alapította vállalatát, amelynek egyedüli főrészvényese volt, és amelyet mind kreatív, mind vezetői szempontból szorosan irányított élete végéig. A divatház 2024-ben viszonylag stabil, 2,3 milliárd eurós bevételt ért el, bár nyeresége csökkent a luxusipar általános visszaesése közepette.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A végrendelet szerint a Fondazione Giorgio Armani alapítvány és Pantaleo Dell'Orco, Armani élettársa és jobbkeze együttesen az Armani csoport szavazati jogainak 70%-át birtokolják. Tőzsdei bevezetés esetén az alapítvány 30,1%-os részesedést tart meg. A végrendelet azt is előírja, hogy az örökösöknek fontolóra kell venniük olyan divat- és luxusvállalatokat is egy jövőbeli eladás során, amelyekkel az Armani cégnek kereskedelmi kapcsolatai vannak.
Hihetetlen pénzt vehet ki Elon Musk a Teslából: lehetetlen lesz utolérni a leggazdagabbak versenyében
A javadalmazási csomag mérete jól mutatja az igazgatóság bizalmát Musk képességeiben.
Egy rakás amerikai gyorsétteremlánc készül tarolni Magyarországon: pizzázók és a Wendy's is a listán
A Pénzcentrum értesülései szerint szeptember 16-án Budapestre érkeznek népszerű amerikai étterem-márkák képviselői, hogy potenciális partnerekkel találkozzanak.
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
Hivatalos, új amerikai gyorsétteremlánc hódítja meg Magyarországot: ekkor nyílik az első egység Budapesten
A louisiana-i csirkés gyorsétterem Magyarországra is eljut, hamarosan megnyílik az eslő budapesti éttermük.
A Tesla mindössze 8 837 járművet értékesített júliusban az Európai Unióban az ACEA adatai szerint.
A diszkontlánc a 2026 februárjában záruló pénzügyi évben tervezi lezárni az ügyletet.
Több mint 43 ezer cég nem tette közzé időben a beszámolóját – a NAV már adószámtörléssel is fenyeget.
Huszonhárom év után újra megjelenhet Magyarországon a Wendy’s. A céljaik egyértelműek, mindenképp jönnének.
A kutatásban részt vevő vállalatok nagyjából háromnegyede szembesült az eredetileg meghatározott határidők csúszásával is.
Január 1-jével az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását.
A Magyarország Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közötti stratégiai megállapodás keretében múlt héten egyeztetések zajlottak.
Az Otthon Start 50 millió forintos hitelkeretének akár kétszeresét is felvehetik 3%-os kamattal, aki bérbeadási céllal vesz ingatlant.
Repült a gigabírság az ázsiai ruhaboltnak: lebuktak a trükközéssel, lefoglalta a NAV az árukészletet
A közlemény szerint a NAV kockázatelemzésén akadt fenn a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök ősztől.
A kormány 49 ezer milliárd forintos beruházási tervet tett közzé a következő tíz évre.
Rémálommá vált egy fiatal pár otthona: szomszédjuk naponta hamis vádakkal hívja rájuk a hatóságokat.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) további javaslatokat tesz a vállalkozások működési feltételeinek javítására.
A kiemelt beruházási státusz jelentős előnyökkel jár a fejlesztők számára, hiszen ezekre nem vonatkoznak a helyi építési szabályok.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.