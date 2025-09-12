2025. szeptember 12. péntek Mária
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dusseldorf, Germany - August 20,2011: Giorgio Armani signage above store entrance on KAnigsallee. Giorgio Armani S.P.A. is an international Italian fashion house headquartered in Milan, Italy.
Vállalkozás

Szigorú végrendeletet hagyott az olasz divatcézár: mi lesz az Armani-birodalommal?

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 12:40

Giorgio Armani végrendeletében meglepő utasítást adott: örököseinek fokozatosan el kell adniuk a divatházat vagy tőzsdére kell vinniük a céget, ami váratlan fordulatot jelent a függetlenségére mindig kényesen ügyelő olasz márka jövőjét illetően - jelentette a Reuters.

A Reuters által áttekintett végrendelet szerint az örökösöknek 18 hónapon belül el kell adniuk a divatház 15%-os részesedését, majd Armani halálát követően három-öt éven belül további 30-54,9%-os részesedést kell átruházniuk ugyanarra a vevőre. A szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt, gyermektelen tervezőt az iparágban csak "King Giorgio"-ként emlegették.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A végrendelet szerint elsőbbséget kell biztosítani olyan potenciális vevőknek, mint a luxusóriás LVMH, a szépségápolási nagyhatalom L'Oréal, a szemüveggyártó EssilorLuxottica, vagy más, "hasonló kaliberű" csoport, amelyet az Armani által létrehozott alapítvány jelöl ki üzleti és élettársa, Pantaleo Dell'Orco egyetértésével. Alternatívaként a cég tőzsdei bevezetését is fontolóra kell venni Olaszországban vagy más megfelelő piacon.

A francia tőzsdén jegyzett vállalatok potenciális vevőként való explicit említése éles ellentétben áll Giorgio Armani korábbi következetes elutasításával, hogy felhígítsa irányítását vagy tőzsdére vigye divatcsoportját. Az évek során a népszerű, laza szabású öltönyeiről híres tervező több megkeresést is kapott, többek között 2021-ben John Elkann-tól, az olasz Agnelli család sarjától, valamint korábban a Gucci luxusmárkától is, amikor még Maurizio Gucci állt a cég élén.

Armani az 1970-es években néhai partnerével, Sergio Galeottival alapította vállalatát, amelynek egyedüli főrészvényese volt, és amelyet mind kreatív, mind vezetői szempontból szorosan irányított élete végéig. A divatház 2024-ben viszonylag stabil, 2,3 milliárd eurós bevételt ért el, bár nyeresége csökkent a luxusipar általános visszaesése közepette.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A végrendelet szerint a Fondazione Giorgio Armani alapítvány és Pantaleo Dell'Orco, Armani élettársa és jobbkeze együttesen az Armani csoport szavazati jogainak 70%-át birtokolják. Tőzsdei bevezetés esetén az alapítvány 30,1%-os részesedést tart meg. A végrendelet azt is előírja, hogy az örökösöknek fontolóra kell venniük olyan divat- és luxusvállalatokat is egy jövőbeli eladás során, amelyekkel az Armani cégnek kereskedelmi kapcsolatai vannak.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #luxus #alapítvány #végrendelkezés #olaszország #tőzsde #cégek #eladás #olasz #végrendelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:31
13:07
13:04
12:44
12:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 12.
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
2025. szeptember 12.
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
2025. szeptember 11.
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 12. péntek
Mária
37. hét
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Óriási olívaolaj csalást lepleztek le Magyarországon: ezek a termékek érintettek, mindenkit átvertek
2
3 hónapja
Nem tűri tovább Brüsszel: itt a feketelista, rengeteg magyart érinthet a legújabb szankció
3
3 hónapja
Rengeteg magyarnak járhat kártalanítás: sokan nem ismerik a lehetőséget, így is rendezhető a tartozás
4
4 hete
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
5
2 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 13:04
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 12:31
Most érkezett! Rengeteg boltját zárja be a Kik: nagy bajba került az üzletlánc
Agrárszektor  |  2025. szeptember 12. 12:33
Razzia indult itthon: durva, mit találtak ezeken a magyar piacokon