2026. január 13. kedd Veronika
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Emelkedő tőzsdei grafikon egy kereskedési táblán háttérben.
Gazdaság

Feketén-fehéren látszik a friss KSH-adatokból: egyre kevesebb pénz van az emberek zsebében, brutális a drágulás

Pénzcentrum
2026. január 13. 08:30

2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,1%-kal pedig az előző havikat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest.

12 hónap alatt, 2024. decemberhez viszonyítva:

  • Az élelmiszerek ára 2,6%-kal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,3%-kal csökkent), ezen belül a csokoládé, kakaóé 13,5, az édesipari lisztesárué 12,4, a kávéé 12,0, a büféáruké 11,8, az iskolai étkezésé 8,1, az éttermi étkezésé 8,0, az alkoholmentes üdítőitaloké 6,6, az étolajé 5,8, a péksüteményeké 5,6, a tojásé 3,5%-kal.
  • A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8, a liszté 11,6, a tejtermékeké 14,3, a tejé 12,3, a sertéshúsé 9,8, a párizsi, kolbászé 5,5, a sajté 5,3, a cukoré 4,0%-kal mérséklődött.
  • A háztartási energiáért 8,9%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 19,8, az elektromos energia 2,2%-kal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,1%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,6%-kal.
  • A szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 14,3, a testápolási szolgáltatások 9,8, a járműjavítás és -karbantartás 9,6, a lakásjavítás és -karbantartás 9,0, az egészségügyi szolgáltatások 8,9, a sport, múzeumi belépők 8,7, a lakbér 5,7%-kal.
  • A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 24,5, a szobabútorok 5,0, a fűtő- és főzőberendezések 2,3, az új személygépkocsik 2,7%-kal többe kerültek.
  • A járműüzemanyagok ára 8,6%-kal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,1%-kal drágultak.

1 hónap alatt, 2025. novemberhez viszonyítva:

A fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal nőttek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • Az élelmiszerek ára 0,2%-kal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5%-kal csökkent), ezen belül a tojás 3,0, a gyümölcs- és zöldséglé 2,2, az alkoholmentes üdítőitalok 1,4, a büféáruk 0,6, a kenyér 0,2%-kal többe, a vaj, vajkrém 2,4, a sajt 1,9, a sertéshús 1,7, a tej és az étolaj 1,1-1,1%-kal kevesebbe került.
  • A ruházkodási cikkek 0,3%-kal drágultak. A háztartási energia ára 0,9%-kal nőtt, ezen belül a vezetékes gázért és a tűzifáért is 1,4-1,4%-kal többet kellett fizetni (Tájékoztató).
  • A szolgáltatások ára átlagosan 0,8%-kal nőtt, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 1,8%-kal emelkedett. A járműüzemanyagok ára 1,7%-kal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruké 0,2%-kal nőtt.

2025-ben az előző évhez képest:

  • A fogyasztói árak átlagosan 4,4%-kal nőttek, ezen belül a legnagyobb mértékben a szolgáltatások drágultak, 6,7%-kal.
  • Az élelmiszerek ára 5,3 (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,9), a szeszes italok, dohányáruké 6,5, a háztartási energiáé 6,4, a ruházkodási cikkeké 1,8, a tartós fogyasztási cikkeké 2,2, az egyéb cikkeké 0,4%-kal emelkedett. A fogyasztói árak a nyugdíjas háztartások körében átlagosan 4,5%-kal nőttek.
Címlapkép: Getty Images
#ksh #infláció #gazdaság #nyugdíjasok #fogyasztói árak #élelmiszerárak #inflációs adat #üzemanyagárak #infláció mértéke #2025 #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:04
09:50
09:44
09:30
09:19
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 12. 17:16
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 12. 22:56
A 444 újságírója kapta a Transparency-Soma Díjat
Bábel Vilmos a Szőlő utcai visszaéléseket feltáró cikkeiért érdemelte ki az 1 millió forint díjazású...
iO Charts  |  2026. január 12. 10:01
A Kinsale Capital részvény elemzése (KNSL) - Biztosító? IT cég!
A Kinsale Capital részvény (KNSL) alapadatai, áttekintés A Kinsale Capital egy amerikai specialty Pr...
Holdblog  |  2026. január 12. 07:00
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és ame...
Bankmonitor  |  2026. január 9. 16:26
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban az...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 13.
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
2026. január 12.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
2026. január 12.
Sokan minden pénzüket erre rakták fel: csúnya meglepetés jöhet 2026-ban, közel a hidegzuhany?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
3 napja
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
3
2 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
4
1 hete
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van
5
6 napja
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 06:31
Túrázók titkos menedékei: 4+1 erdőszéli kulcsosház, ahol fillérekből meghúzhatjuk magunkat
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 06:01
Súlyos hitelcsapdába kerülhet rengeteg magyar 2026-ban: csak így lehet kivédeni, érdemes mihamarabb lépni
Agrárszektor  |  2026. január 13. 09:01
Megjött az újabb havazás: térképen mutatjuk, hol, mennyi hó eshet