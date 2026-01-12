2026. január 12. hétfő Ernő
Lidl szupermarket. A Lidl egy német nemzetközi diszkont kiskereskedelmi lánc.
Vásárlás

Durva akcióval rúgja be az ajtót 2026-ban a Lidl: mi lép erre az Aldi, Spar, PENNY?

Pénzcentrum
2026. január 12. 10:33

Az egyik népszerű hazai áruházlánc ezúttal a friss csirkehúsok árát viszi le jelentősen: a beszerzési költségek csökkenését a fogyasztói árakban is érvényesíti.

A vállalat tájékoztatása szerint a mostani árcsökkentés több mint egy tucat friss csirkehús-terméket érint. Ezek árából átlagosan 7 százalékot engednek, egyes esetekben azonban a kedvezmény mértéke meghaladja a 20 százalékot is. Az intézkedés révén a háztartások érezhető megtakarítást érhetnek el a mindennapi élelmiszer-vásárlás során.

Az árváltozások közül kiemelkedik a Húsfarm márkanév alatt forgalmazott, kilogrammos kiszerelésű csirkeszárny ára, amely közel egynegyedével, 925 forintról 699 forintra csökken. Az egész csirke 8 százalékkal lesz olcsóbb, míg az 1 kilogrammos csirkemellfilé esetében az eddigi 2125 forintos ár helyett 1999 forintot kell majd fizetni. A csirke alsócomb ára 9 százalékkal mérséklődik. Az árcsökkentés további alsó- és felsőcombot, combfiléket, valamint szeletelt csirkemelleket tartalmazó termékeket is érint.

Az árcsökkentési programunk keretében hétről hétre újabb termékkategóriákban vezetünk be tartós ármérséklést. Jelenlegi lépésünk több mint egy tucat terméket érint, amelyekért átlagosan 7 százalékkal kell kevesebbet fizetni, de a megtakarítás mértéke akár a 20 százalékot is meghaladhatja. Kiemelten fontos számunkra, hogy a magyar beszállítókkal való szoros együttműködés révén stabil, kiszámítható keresletet biztosítsunk a hazai termelőknek. A mostani árcsökkentés is ezt a célt szolgálja, hiszen minden érintett termék esetében magyar eredetű friss csirkehúst kínálunk kedvezőbb áron vásárlóink számára

– nyilatkozta Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója.

A csirkehúsok árának mérséklése már a harmadik állomása annak az árcsökkentési hullámnak, amelyet a diszkontlánc január elején indított. Az újévi program első lépéseként közel félszáz hazai tej és tejtermék árát csökkentették átlagosan 6,5 százalékkal, egyes esetekben akár 25 százalékkal is. Ezt követte január 8-án tizenkét Solevita márkanevű gyümölcslé árának mérséklése, amelyek átlagosan 14 százalékkal lettek olcsóbbak, bizonyos termékeknél a kedvezmény elérte a 300 forintot is.

Az állandó jellegű árcsökkentések mellett a vásárlók további promóciós ajánlatokkal is találkozhatnak az üzletekben, többek között "minden második termék olcsóbb" típusú akciókkal, mennyiségi kedvezményekkel, hó végi leárazásokkal, valamint kedvező árú termékeket fókuszba helyező tematikus hetekkel.
Címlapkép: Getty Images
