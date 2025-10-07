A MOL vezére figyelmeztetett, hogy egy esetleges dízelhiány súlyos következményekkel járna a közép-európai régióban.
Új lendületet vett a drágulás a magyar boltokban: mikor lesz már vége az ársokknak?
A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint. Bár az év végéig fokozatos csökkenés várható, a jegybank számára továbbra is kihívást jelent a monetáris politika alakítása, különösen az árrésstopok hatásainak figyelembevételével.
A KSH szerda reggel várhatóan az augusztusinál minimálisan magasabb inflációs adatot közöl, ami négy hónap után először jelentene növekedést az év/év alapú árindexben. A Portfolio felmérésében résztvevő tíz elemző közül nyolcan emelkedésre számítanak, az előrejelzések mediánja 4,4%.
Az inflációs folyamatokat jelenleg ellentétes erők alakítják. Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője szerint a forint tartós erősödése és az árkorlátozó intézkedések mérséklik az inflációs nyomást, míg az emelkedő világpiaci élelmiszerárak és a magas háztartási energia infláció lassítják a dezinflációt. Pozitívum, hogy a lakossági és vállalati várakozások jelentősen javultak – 2021 decembere óta nem vártak az emberek olyan alacsony inflációt a következő évre, mint a szeptemberi felmérésben.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint elsősorban bázishatások okozhatták az infláció szeptemberi növekedését. A legnagyobb, 11%-os áremelkedés a háztartási energia területén következhetett be az idei hidegebb időjárás miatt. Emellett egyes élelmiszerek drágulása is felfelé húzhatta az inflációt, amit az idei kedvezőtlen hazai időjárás és a csökkent termésmennyiség is befolyásolt.
"Az inflációt felfelé húzó tényezők között fontos még felsorolni a magasan ragadt inflációs várakozásokat, amelyek önbeteljesítő jóslatként húzzák felfelé az árakat" - mutatott rá Regős.
Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint a forintárfolyam változásának hatása aszimmetrikus: "A gyengülő forint gyorsabban és nagyobb árváltozásokat indukál, míg az erősödő forint lassabban és valamivel tompítottabban jelenik meg az inflációban". Ugyanakkor a tartós forinterősödés már éreztetheti hatását az importált élelmiszerek, ruházati cikkek és tartós fogyasztási cikkek árában.
Az MBH Bank szakértői szerint szeptemberben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek esetében nem várható jelentősebb havi árváltozás, ami ellensúlyozhatja az üzemanyagárak 0,4%-os havi emelkedését. Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője szerint az év vége felé támogatóvá váló bázishatás hozzájárulhat ahhoz, hogy az infláció decemberre a jegybanki célsávba kerüljön.
Virovácz Péter az év hátralévő részében először emelkedő, majd az év végére ismét fékeződő inflációs rátával számol, ami nagyban függ az árrésstop intézkedések sorsától. Ha ezeket legalább három hónappal meghosszabbítják, 2024 elején akár 3% alatti inflációs ráták is előfordulhatnak átmenetileg, de ez nem jelenti a lappangó árnyomás eltűnését. Az intézkedések megszüntetése után gyors és erőteljes visszaigazodás, sőt túllövés is lehet az árszínvonalban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az MBH Bank elemzői 2025-re 4,5%-os, 2026-ra 3,9%-os átlagos inflációs rátát prognosztizálnak. Várakozásuk szerint az árrésstop intézkedések 2026-ban szűnhetnek meg. Hangsúlyozták, hogy fontos lenne a lakosság még mindig magas inflációs várakozásainak fokozatos csökkenése a következő hónapokban.
A szeptemberi infláció várhatóan továbbra is meghaladja majd a jegybanki célsávot (3±1 százalékpont), annak ellenére, hogy a kormány által bevezetett árrésstopok mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az áremelkedési ütemet. Ez azt jelenti, hogy amikor az MNB a célsáv elérésekor mérlegeli a kamatcsökkentés lehetőségét, számolnia kell azzal is, hogy az intézkedések kivezetésével várhatóan megugrik majd a drágulási ütem.
Regős Gábor szerint bár a jövő év elején vélhetően a jegybanki célsávban tartózkodik majd az infláció, az árrésstop jövő év közepe felé várható kivezetése inflációs ugrást okoz majd. A jegybanknak számolnia kell a választásokhoz kapcsolódó kiadások inflációnövelő hatásával is, ami néhány tized százalékpontot eredményezhet.
Virovácz Péter szerint a bizonytalanságok, a jövő évi dinamikus béremelkedés és a kormányzati intézkedések keresletélénkítő hatása együttesen óvatos monetáris politikára ösztönözheti az MNB-t: "Lényegében idén változatlan, de akár a jövő év jelentős részében is változatlan alapkamattal számolhatunk".
Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője szerint a jegybank akkor kezdhetne el gondolkodni a lazításon, ha a maginflációs momentum 2-3% körül maradna, és a lakossági inflációs várakozásokban is markáns esés következne be. Kamatvágásra inkább akkor nyílhat tér, ha az előretekintő amerikai kamatpálya lejjebb tolódik. Még ebben az esetben is érvelhet úgy a jegybank, hogy túl sok az inflációs kockázat a jövő évet tekintve ahhoz, hogy biztonsággal tudjon vágni az idei évben vagy a jövő év elején.
Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék versenyez a vásárlókért.
A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a lopást is meggátolja.
Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.
A japán sörgyrában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.
A melegitalporok piaca globálisan és Magyarországon is jelentős növekedést mutat, különösen az ázsiai fogyasztók keresletének köszönhetően.
A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg
2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag elment letesztelni, milyen termékeket találunk és milyen árfekvésben a Tesco újfajta üzletében.
A kombinált hűtőszekrény is olyan háztartási eszköz, amely jó, ha hosszú éveken át teljesíti a feladatát.
Személyes tanácsadással és több új szolgáltatással segíti a vásárlókat a Praktiker 2025 őszétől.
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
Szigorúbb szabályozás lépett életbe a trappista sajt és a „vadkovászos” kenyér gyártására vonatkozóan.
Fedezd fel a Bécs karácsonyi vásár 2025 hangulatát! A bécsi adventi vásár több helyszínen, novembertől januárig vár forralt borral, fényekkel és kézműves csodákkal.
A közösségi médiát elárasztották a látványos és kidekorált uzsonnás dobozokról készült fotók, de a trend több társadalmi és egészségi kérdést is felvet.
A Shein, az ázsiai fast-fashion óriás Franciaországban nyitja meg első állandó fizikai üzleteit.
Megnéztük a heti akciós újságokat, és összehasonlítottuk az árakat – itt spórolhatsz a legtöbbet!
Új márkával kísérletezik a Tesco Magyarországon: Csepelen megnyílt az ország első Premier boltja, ami nagyobb hullámokat vethet, mint azt elsőre gondolnánk.
Az árréskorlát a zöldségek és gyümölcsök közül többek között a lédig paradicsomra, hagymára, uborkára, szárazbabra, sárgarépára és különböző paprikafajtákra vonatkozik.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát