Komoly ígéretet tett az Aldi vezére: óriási karácsonyi akciókra adták a fejüket - tényleg itt lehet majd a legolcsóbban bevásárolni?

Az Aldi vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a legolcsóbb karácsonyi vacsorát kínálja az Egyesült Királyságban a közelgő ünnepi szezonban - közölte a Grocery Gazette.

Giles Hurley, az Aldi UK és Írország vezérigazgatója bejelentette, hogy az áruházlánc a legalacsonyabb áron biztosítja a hagyományos karácsonyi vacsora összetevőit, ezzel segítve a vásárlókat az őszi költségvetési változások közepette.

"A vásárlók aggódnak amiatt, hogyan érinti majd pénzügyeiket a költségvetés, és sok család óvatosan költekezik. Mi szeretnénk kivenni a bizonytalanságot a megfizethetőségből azzal, hogy most rögzítjük a legalacsonyabb árakat – bármilyen költségnyomás is érjen minket – a karácsonyi zöldségekre, pulykára és a köretre, hogy a karácsony a lehető legmegfizethetőbb legyen" – nyilatkozta Hurley.

A vezérigazgató hangsúlyozta: "Az, hogy a legolcsóbbak vagyunk a vásárlók számára, nem befolyásolja a beszállítóinknak fizetett méltányos árakat. Az árengedmény a mi elkötelezettségünk, saját költségünkre."

A bejelentés időzítése nem véletlen, hiszen egy friss OnePoll-kutatás szerint a családok 30%-a korábban kezdi meg a karácsonyi bevásárlást, hogy eloszlassa a költségeket. Emellett a vásárlók közel negyede (23%) csökkenti a kosarukba kerülő termékek számát.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"A legtöbb ember számára az egyetlen fontos költségvetés a sajátjuk – amit ténylegesen megengedhetnek maguknak idén karácsonykor. Mi már most is az Egyesült Királyság legolcsóbb szupermarketje vagyunk – és az is voltunk az elmúlt négy évben –, de ez az ígéret teljes bizonyosságot ad vásárlóinknak, hogy a lehető legjobb értéket kapják mindenért, amire szükségük van az ünnepi lakomához – idén karácsonykor és minden elkövetkező karácsonykor" – tette hozzá Hurley.