Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részei
Vásárlás

Komoly ígéretet tett az Aldi vezére: óriási karácsonyi akciókra adták a fejüket - tényleg itt lehet majd a legolcsóbban bevásárolni?

Pénzcentrum
2025. november 26. 17:46

Az Aldi vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a legolcsóbb karácsonyi vacsorát kínálja az Egyesült Királyságban a közelgő ünnepi szezonban - közölte a Grocery Gazette.

Giles Hurley, az Aldi UK és Írország vezérigazgatója bejelentette, hogy az áruházlánc a legalacsonyabb áron biztosítja a hagyományos karácsonyi vacsora összetevőit, ezzel segítve a vásárlókat az őszi költségvetési változások közepette.

"A vásárlók aggódnak amiatt, hogyan érinti majd pénzügyeiket a költségvetés, és sok család óvatosan költekezik. Mi szeretnénk kivenni a bizonytalanságot a megfizethetőségből azzal, hogy most rögzítjük a legalacsonyabb árakat – bármilyen költségnyomás is érjen minket – a karácsonyi zöldségekre, pulykára és a köretre, hogy a karácsony a lehető legmegfizethetőbb legyen" – nyilatkozta Hurley.

A vezérigazgató hangsúlyozta: "Az, hogy a legolcsóbbak vagyunk a vásárlók számára, nem befolyásolja a beszállítóinknak fizetett méltányos árakat. Az árengedmény a mi elkötelezettségünk, saját költségünkre."

A bejelentés időzítése nem véletlen, hiszen egy friss OnePoll-kutatás szerint a családok 30%-a korábban kezdi meg a karácsonyi bevásárlást, hogy eloszlassa a költségeket. Emellett a vásárlók közel negyede (23%) csökkenti a kosarukba kerülő termékek számát.

"A legtöbb ember számára az egyetlen fontos költségvetés a sajátjuk – amit ténylegesen megengedhetnek maguknak idén karácsonykor. Mi már most is az Egyesült Királyság legolcsóbb szupermarketje vagyunk – és az is voltunk az elmúlt négy évben –, de ez az ígéret teljes bizonyosságot ad vásárlóinknak, hogy a lehető legjobb értéket kapják mindenért, amire szükségük van az ünnepi lakomához – idén karácsonykor és minden elkövetkező karácsonykor" – tette hozzá Hurley.
Címlapkép: Getty Images
