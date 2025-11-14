Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés

„Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja…”
Egyre-másra hirdetik Black Friday akcióikat a webáruházak, azonban a jó árak nem mindig járnak kéz a kézben a biztonságos online fizetési lehetőséggel is. Márpedig ezt a fizetési módot preferálják a magyarok: 93 százalékuk rendelkezik bankkártyával, és a digitális fizetési megoldások egyre népszerűbbek - derül ki a Gránit Bank kutatásából. Míg a hagyományos bankkártyás fizetés továbbra is meghatározó, az online vásárlásoknál már a bankolók 10 százaléka használ egyszer használatos virtuális kártyát a nagyobb biztonság érdekében. A Gránit Bank ügyfelei ebben sokkal tudatosabbak, a felmérés szerint háromszor annyian értékelik az egyszer használatos kártya magasabb biztonságát. „Ezt a szolgáltatást jelenleg díjmentesen kínáljuk, mert hatékony védelmet nyújt a csalási kísérletekkel szemben, különösen a kevéssé ismert webáruházakban történő vásárláskor – mondta el a Pénzcentrumnak Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese.
Egyre-másra hirdetik Black Friday akcióikat a webáruházak, azonban a jó árak nem mindig járnak kéz a kézben a biztonságos online fizetési lehetőséggel is. Pedig ilyenkor kell igazán résen lenni, hiszen a kirívóan vonzó ajánlatok háttérbe helyezhetik az online csalásokkal szembeni óvatosságot. Van olyan megoldás ugyanakkor, amely lehetővé teszi, hogy a bankkártya adatokkal akkor se tudjanak visszaélni, ha akarnának, mert a virtuális kártya csak egy vásárlás erejéig működik. A magyar bankolók 10 százaléka már ismeri az egyszer használatos virtuális kártyát és ezzel fizet online vásárlásai során, ami jól mutatja a digitális fizetési megoldások térnyerését - derül ki a Gránit Bank reprezentatív kutatásából.
A felmérés szerint a magyarok 93 százaléka rendelkezik bankkártyával, és kétharmaduk ezt a fizetési módot használja legszívesebben mindennapi vásárlásai során az üzletekben.
A digitális megoldások népszerűsége folyamatosan növekszik, a magyarok 65 százaléka az érintéses mobilfizetéstől a virtuális kártyákig terjedő digitális fizetést preferálja. Bár a készpénzhasználat visszaszorulóban van, még nem tűnt el teljesen - főként az idősebb korosztály és a kisebb településeken élők körében maradt meg erősebben a mindennapok részeként.
Az online vásárlások esetében a magyar bankolók közel fele online bank- vagy hitelkártyás fizetéssel rendezi számláit. A biztonságos megoldások iránti igény is erősödik: a kutatás szerint a bankolók 10 százaléka egyszer használatos virtuális kártyával, további 8 százalék pedig többször használható virtuális kártyával fizet az internetes vásárlások során.
A Gránit Bank ügyfélkörének kiemelkedő digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
A bank új, jelenleg díjmentes digitális szolgáltatással erősíti az online vásárlások biztonságát, amely a mobilalkalmazásban néhány másodperc alatt létrehozható.
"Az egyszer használatos kártya tovább növeli az online vásárlások biztonságát, és hatékony védelmet nyújt a napjainkban egyre gyakoribbá váló csalási kísérletekkel szemben. Sokat teszünk az innovációért és az ügyfelek védelmét - ennek jegyében vezettük be korábban az adathalász telefonhívásokat kiszűrő keresztazonosítást is" - nyilatkozta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője a Pénzcentrumnak.
Év végéig díjmentesen igényelhető egyszer használatos kártya
Az egyszer használatos kártya kizárólag egyetlen tranzakció lebonyolítására alkalmas, amelyet követően automatikusan megszűnik, így csökkentve a kártyaadatokkal való visszaélés lehetőségét. Az igénylés gyors és egyszerű, ráadásul több számla esetén lehetőség van annak kiválasztására is, hogy melyik számlához kapcsolódik az ideiglenes kártya, amely lehet akár devizaszámla is. Amennyiben az ügyfél rendelkezik hitelkártyával, az egyszer használatos kártyával - egyedülálló módon - annak terhére is vásárolhat.
A Gránit Bank tájékoztatása szerint napról napra növekszik a létrehozott egyszer használatos kártyák és az ezekkel végrehajtott tranzakciók száma, az ügyfelek visszajelzése pedig kifejezetten pozitív. Az egyszer használatos kártyák létrehozása a bank által indított akció keretében az év végéig ingyenes.
A díjmentességgel arra szeretnénk ösztönzi ügyfeleinket, hogy az online vásárlásoknál ezt a fokozott biztonságot jelentő eszközt használják"
- hangsúlyozta Jendrolovics Péter.
Az egyszer használatos kártya különösen hasznos lehet a kevésbé ismert webáruházakban, külföldi fizetési felületeken vagy egyszeri online vásárlások esetén.
A megoldás 100%-os hatékonysággal zárja ki azokat a gyakori csalástípusokat is, amikor a vásárló - gyakran a rejtett, apró betűs feltételek miatt - akaratán kívül rendszeres fizetési kötelezettséget vállal.
A Gránit Bank széleskörű biztonsági intézkedéseket is alkalmaz az online vásárlások során az ügyfelek védelmére. Régóta elérhető funkció az online vásárlásokra dedikáltan beállítható limit, amellyel megelőzhetők a visszaélések. További biztonsági funkció a kártya zárolásának lehetősége, amellyel minden típusú kéretlen tranzakció megelőzhető. A bank rendszeresen edukálja ügyfeleit csalásmegelőzéssel kapcsolatos tartalmakkal, emellett valós idejű csalásfigyelő rendszert alkalmaz.
