2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Customer is comparing black friday deals on his laptop and smartphone while sitting at his desk
Vásárlás

Aljas csalás terjed a black friday akciók körül: nehogy bedőlj, simán nullázzák a bankszámlád

Pénzcentrum
2025. november 24. 10:33

A Black Friday időszakában különösen ajánlott a felelős fogyasztást, felelős vásárlást szem előtt tartani, mert a sok, első látásra kedvezményesnek tűnő ajánlat túlfogyasztásra is ösztönözhet. Érdemes ilyenkor is alaposan felmérni a kínálatot, és az egyéni pénzügyi lehetőségek határait mindig szigorúan figyelembe venni. Mindeközben lehetőség szerint alkalmazzuk a pénzintézetünk biztonsági szolgáltatásait, senkinek se adjuk ki a banki adatainkat és használjuk a józan eszünket – ha megfogadjuk az információbiztonsági szakértő tanácsait, sikeresen védhetjük ki a Black Friday és az ünnepek közeledtével megszaporodó adathalász kísérleteket, online csalásokat.

Bár az MNB legutóbbi adatai szerint a kibercsalók továbbra is igen aktívak – csak 2025 második negyedévében több mint 53 ezerszer sikerült megkárosítaniuk a hazai bankok ügyfeleit és majdnem 8 milliárd forintot loptak el –, de várhatóan még aktívabbak lesznek: kihasználják, hogy a Black Friday akciók és a karácsonyi ajándékkeresés közepette a szokásosnál is többen vásárolnak online és választják a házhozszállítást, a csomagautomatás átvételt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A CIB Bank ezért felhívja a figyelmet, hogy a szokásosnál is körültekintőbbek legyünk, amikor megadjuk fizetési és kézbesítési adatainkat, valamint akkor is, amikor egy adott online kereskedő mellett döntünk. Bártfai Gábor, a CIB Bank információbiztonsági vezetője összefoglalta a top 5 kiberbiztonsági tanácsot:

A legjobb a megelőzés: állítsunk be a saját életmódunkhoz, fizetési szokásainkhoz igazított online vásárlási, átutalási, készpénzfelvételi limiteket, kérjünk sms- vagy push-értesítést a tranzakciókról. Az online vásárlásokat virtuális kártyáról intézzük, és arra mindig csak akkora összeget helyezzünk át, amekkorára épp szükség van. Ezek az óvintézkedések segítenek, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá a számlán lévő teljes összeghez még akkor sem, ha valahogyan megszerzik a pénz mozgatásához szükséges kódokat.

  1. Kiemelten fontos: soha, senkinek, semmilyen indokkal ne adjuk ki banki azonosítóinkat, jelszavainkat, kódjainkat – aki ilyet kér, biztosan csalási szándékkal közelít.
  2. Ha e-mail, sms, üzenet érkezik, hogy valamilyen probléma adódott a csomagunkkal, soha ne kattintsunk automatikusan a kapott linkre. Ha tényleg várunk a szolgáltatótól küldeményt, hívjuk fel a hivatalos telefonszámon és érdeklődjünk, valóban van-e teendőnk.
  3. Ajándékkeresgélés, vásárlás közben is figyeljünk az intő jelekre: ha valamit az ismert árának a töredékéért kínálnak, az nagy valószínűség szerint átverés.
  4. Ha nem a jól ismert, nagy webáruházak oldalain nézelődünk, szánjunk időt a honlapok ellenőrzésre: nézzük meg az értékeléseiket (ha kevés és/vagy ha csak pozitív, az mindig gyanús), hogy mikor alapították a kereskedő céget (az alig néhány napos/hetes/hónapos bejegyzés szintén intő jel lehet), van-e részletes ÁSZF, kapcsolattartási elérhetőség. Biztos, hogy átveréssel van dolgunk, ha a vásárlás során a fizetési oldalon fel van sorolva az összes magyar bank, és a sajátunkat kiválasztva kell megadni az adatainkat.

Megszaporodhat a csaló telefonhívások száma is, ilyenkor is a legfontosabb, hogy megőrizzük a hidegvérünket.

Ne feledjük: nincs olyan, hogy biztonsági számla, amelyre átutalva biztonságba helyezik a pénzünket, ha ilyennel hívnak fel, az mindenképpen adathalász hívás. Ahogy az is, ha egy másik bank nevében hívnak, majd „átkapcsolnak” a sajátunkhoz. Akkor is azonnal szakítsuk meg a hívást, ha bármilyen program telepítésére akarnak rávenni

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– emeli ki a szakértő. Arról, hogy valóban a bankunk hív-e, egyszerűen megbizonyosodhatunk, kérjünk keresztazonosítást: például a hívó fél mondja meg, milyen összegű volt, mikor és hol történt a legutóbbi kártyatranzakciónk – ezt rajtunk kívül csak a bankunk tudhatja.

Bártfai Gábor mindezek mellett arra hívja fel a figyelmet, hogy a kibercsalók folyamatosan újabb és újabb módszerekkel próbálkoznak, ezért mindig gondolkodjunk, mielőtt cselekszünk.

Ha pedig mégis megtörtént a baj, azonnal hívjuk fel a bankunkat és mondjuk el, mi történt, mert csak így van esély az összegek visszahívására. Majd haladéktalanul tegyünk feljelentést a rendőrségen, ami szintén elengedhetetlen feltétele annak, hogy az elszenvedett anyagi kár csökkentésére lehetőségünk legyen.
Címlapkép: Getty Images
