Már több tanító használja azokat az innovatív módszereket, amelyekkel a diákok képességeinek, érettségének, háttértudásának megfelelő tanulási környezetet lehet megteremteni-
Meglepő adat látott napvilágot: kiderült, ennyit költenek most a magyarok karácsonyi ajándékokra
Idén a legtöbben 25-50 ezer forintot szánnak összesen a karácsonyi ajándékokra. A nagy többség nem nyújtózik tovább annál, amennyit a havi jövedelme vagy a spórolt pénze enged, áruhitelben vagy egyéb, banki kölcsönben csak kevesen gondolkodnak.
Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a magyarok többsége már novemberben elkezdi beszerezni a karácsonyi ajándékokat – derül ki az Erste megbízásából készült országos, reprezentatív kutatásból, amelyben 1251 fő vett részt. A legtöbben ugyanannyit (67 százalék), vagy kevesebbet terveznek kiadni a meglepetésekre, mint tavaly, amit az is magyarázhat, hogy az eddigi kiadásaik alapján sokan (40 százalék) már most többet költöttek idén, mint eredetileg tervezték.
A válaszadók többsége (58 százalék) összesen 25 ezer és 100 ezer forint közötti összeget szán az ünnepi ajándékokra, de a magas jövedelműek, valamint a Nyugat- és Közép-Magyarországon élők körében gyakoribb az 50 ezer forint feletti költés. A válaszadók jellemzően hasonló összeget fordítanak a gyermekekre és a felnőttekre: általában fejenként 5 ezer és 20 ezer forint közötti értékben vásárolnak ajándékot. A nagy többség a havi jövedelméből (70 százalék) és/vagy megtakarításból fedezi a vásárlást, áruhitelt vagy egyéb banki kölcsönt kevesen (3-3 százalék) vesznek igénybe.
Sokan vásárolnak édességet, élelmiszert (47 százalék), vagy ruhát (41 százalék) karácsonyra, de népszerűek a játékok is (45 százalék), főleg a nők és a gyermekes családok körében. A könyv és az élményalapú ajándékok (például színházjegy, utazás) a diplomások és a fővárosiak körében különösen kedvelt, míg az elektronikai eszközök főként a férfiak körében dominálnak.
A válaszadók többségével (76 százalék) előfordul, hogy valamennyivel többet költ a tervezettnél, az okok azonban eltérnek. Sokan nem tudnak ellenállni az akcióknak (22 százalék), vagy szeretnék különlegessé tenni az ünnepet (28 százalék) és az érzelmi alapú vásárlás is gyakori (26 százalék), főleg a fiatalok körében.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
„A karácsony általában nem a spórolás időszaka, ügyfeleink átlagosan 19 százalékkal költöttek többet tavaly decemberben, mint 2024 többi hónapjában. A George-ot használók, vagyis ügyfeleink 74 százaléka már pontosan követheti, mire megy el a pénz és hol lógnak túl a havi kereten, így nem érheti őket meglepetés az ünnepek után sem” – mondta el Mészáros Rita, az Erste Ügyfél-, Felhasználói élmény és Piackutatás vezetője.
„Fontos, hogy az év végén erősödő reklámzajban is odafigyeljünk a költésekre, hiszen tudatos döntésekkel több forrás maradhat a hosszabbtávú célokra is: egy kisebb felújítástól, akár a saját otthonig” – tette hozzá.
Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat a prágai karácsonyi vásárról. Mikor kezdődik 2025-ben, mik lesznek a helyszínek, milyen fontos tudnivalók vannak?
A jelentés 141 prémium belvárosi lokáció bérleti díjait vizsgálja világszerte.
Hivatalos, ennyiért árulja a karácsonyfát az IKEA 2025-ben: nemsokára indul az akció, óriási roham várható
November 27-én kezdi el 2025-ös fenyőfa-akcióját az IKEA: idén 9990 forintba kerül a tűlevelű, mérettől függetlenül.
Immár 243 Penny üzlet várja országszerte a vásárlókat.
Te is vásároltál nemrég ilyen Milka csokit? Műanyagot találtak benne, nehogy megedd, azonnal vidd vissza!
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már megkezdte a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonását.
A Lidl ismét nagyot dobott, a diszkontlánc november 11-től saját márkás „legóval” jelentkezett.
Mikor lesz a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben? Itt vannak a pontos helyszínek, dátumok - Minden fontos tudnivaló
Nézzük meg mikor van a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben. Mik a legfontosabb helyszínek és milyen programok várnak.
A NielsenIQ (NIQ) legfrissebb elemzése szerint a Coca-Cola lett Nyugat-Európa vezető FMCG márkája, amely a leghatékonyabban alakítja át bolti jelenlétét tényleges vásárlásokká.
Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják
Ikonikus terméket akciós a Lidl a héten: sokaknál kerülhet Singer varrógép a karácsonyfa alá.
Mikor nyit a szentendrei adventi vásár? Szentendre karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai
A szentendrei karácsonyi vásár (vagyis az adventi vásár) 2025. november 29-én veszi kezdetét. A fő helyszínei a Dumtsa Jenő utca és a Fő tér lesz.
A magyar Országgyűlés megszavazta ennek a húsnak a teljes körű tilalmát.
Ezt mondta kihallgatásán a Lidl-ből lopó kormányhivatalnok: 70 ezer forintnyi áruval sétált ki a boltból
Kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat az ügyészség a korábbi magas rangú kormánytisztviselővel szemben.
A SPAR Magyarország visszahívta az Ocean Fish márkájú halászati termékek több tételét, miután saját vizsgálatai Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.
Ezek lesznek a 2025-ös karácsony slágerjátékai: brutális összegeket hagyhatnak a boltokban a magyar szülők
Az egyik cég országos felmérése szerint a kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra.
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk
A karácsony előtti hetekben hagyományosan megugrik az élelmiszerek iránti kereslet, ami szinte minden kategóriában áremelkedést hoz. Mutatjuk, miből érdemes betárazni.
A gyártók arra hívják fel a figyelmet, hogy a jövő évre vonatkozó EPR-díjak újabb emelésének érezhető inflációnövelő hatása lehet.
Gyermekeknek gyártott étkészletben találtak bambuszrostot, ami egy nem engedélyezett összetevő.
Hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, és a karácsony miatt az áremelkedés nem áll meg.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.