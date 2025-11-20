2025. november 20. csütörtök Jolán
3 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Karácsonyfa sokféle díszítéssel és ünnepi füzérrel. Újévi ünnepi koncepció. Gyönyörű háttér a tervezéshez
Vásárlás

Meglepő adat látott napvilágot: kiderült, ennyit költenek most a magyarok karácsonyi ajándékokra

Pénzcentrum
2025. november 20. 22:02

Idén a legtöbben 25-50 ezer forintot szánnak összesen a karácsonyi ajándékokra. A nagy többség nem nyújtózik tovább annál, amennyit a havi jövedelme vagy a spórolt pénze enged, áruhitelben vagy egyéb, banki kölcsönben csak kevesen gondolkodnak.

Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a magyarok többsége már novemberben elkezdi beszerezni a karácsonyi ajándékokat – derül ki az Erste megbízásából készült országos, reprezentatív kutatásból, amelyben 1251 fő vett részt. A legtöbben ugyanannyit (67 százalék), vagy kevesebbet terveznek kiadni a meglepetésekre, mint tavaly, amit az is magyarázhat, hogy az eddigi kiadásaik alapján sokan (40 százalék) már most többet költöttek idén, mint eredetileg tervezték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A válaszadók többsége (58 százalék) összesen 25 ezer és 100 ezer forint közötti összeget szán az ünnepi ajándékokra, de a magas jövedelműek, valamint a Nyugat- és Közép-Magyarországon élők körében gyakoribb az 50 ezer forint feletti költés. A válaszadók jellemzően hasonló összeget fordítanak a gyermekekre és a felnőttekre: általában fejenként 5 ezer és 20 ezer forint közötti értékben vásárolnak ajándékot. A nagy többség a havi jövedelméből (70 százalék) és/vagy megtakarításból fedezi a vásárlást, áruhitelt vagy egyéb banki kölcsönt kevesen (3-3 százalék) vesznek igénybe.

Sokan vásárolnak édességet, élelmiszert (47 százalék), vagy ruhát (41 százalék) karácsonyra, de népszerűek a játékok is (45 százalék), főleg a nők és a gyermekes családok körében. A könyv és az élményalapú ajándékok (például színházjegy, utazás) a diplomások és a fővárosiak körében különösen kedvelt, míg az elektronikai eszközök főként a férfiak körében dominálnak.

A válaszadók többségével (76 százalék) előfordul, hogy valamennyivel többet költ a tervezettnél, az okok azonban eltérnek. Sokan nem tudnak ellenállni az akcióknak (22 százalék), vagy szeretnék különlegessé tenni az ünnepet (28 százalék) és az érzelmi alapú vásárlás is gyakori (26 százalék), főleg a fiatalok körében.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

„A karácsony általában nem a spórolás időszaka, ügyfeleink átlagosan 19 százalékkal költöttek többet tavaly decemberben, mint 2024 többi hónapjában. A George-ot használók, vagyis ügyfeleink 74 százaléka már pontosan követheti, mire megy el a pénz és hol lógnak túl a havi kereten, így nem érheti őket meglepetés az ünnepek után sem” – mondta el Mészáros Rita, az Erste Ügyfél-, Felhasználói élmény és Piackutatás vezetője.

„Fontos, hogy az év végén erősödő reklámzajban is odafigyeljünk a költésekre, hiszen tudatos döntésekkel több forrás maradhat a hosszabbtávú célokra is: egy kisebb felújítástól, akár a saját otthonig” – tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #család #karacsony #erste #kutatás #november #ajándék #édesség #ünnepek #erste bank #ajándékvásárlás #gyerrmekek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:02
21:55
21:33
20:51
20:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Ha itt élsz Magyarországon, ne csodálkozz, hogy nem kapsz munkát: bődületesek a régiók közti különbségek, sokaknak költözniük kellene
2025. november 20.
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
2025. november 20.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
6 napja
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
3
2 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
4
3 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
5
2 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 20:51
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 20:30
Kiszivárgott Putyin titkos hadművelete: gyerekekkel végeztette a halálosan veszélyes akciókat
Agrárszektor  |  2025. november 20. 19:32
Előkelő helyre lépett a MATE az egyik legrangosabb felsőoktatási listán