2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy ponty úszik egy tartályban a japán Yokohamabashi piacon, Yokohamában. A valószínűleg eladásra szánt hal a piacon látható.
Vásárlás

Most közölték: ennyibe fog kerülni a ponty, harcsa kilója a boltokban karácsony előtt, zsebbenyúlós lesz az ünnep 2025-ben

Pénzcentrum
2025. október 31. 10:32

Idén karácsonykor a magyar haltermelők igyekeznek a tavalyi árszinten tartani a legnépszerűbb halfajták árait, annak ellenére, hogy a termelési és fenntartási költségek jelentősen nőttek. A MA-HAL tájékoztatása szerint az élő ponty kilója 2000–2500, a pontyszelet 3500–4500, míg a harcsafilé 4500–5500 forintba kerülhet.

A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) tájékoztatása szerint a gazdasági nehézséget okozó aszálykárok és a növekvő költségek ellenére is a hazai haltermelők biztosítják, hogy a karácsonyi asztalra kiváló minőségű magyar hal kerüljön.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar háztartásokban hagyományosan a karácsonyi időszakban fogyasztják a legtöbb halat, ekkor a haltermelők teljes éves értékesítésének 35–40 százaléka realizálódik. Ez az arány egyes nagy haltermelőknél vagy a karácsony előtti „nagy hajrában” lévő kiskereskedelmi egységeknél akár 60–70 százalékot is elérhet.

Ekkorra időzítik a tógazdaságok a nagyszabású lehalászásokat, és bár idén az aszály jelentős gazdasági hatással volt a termelőkre – sokan nem tudták üzemi szintre feltölteni halastavaikat –, a MA-HAL szerint bőséges és kiváló minőségű hazai halkínálat áll a fogyasztók rendelkezésére. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy egész évben érdemes hazai halat vásárolni, és ezzel változatos, egészséges fogásokkal színesíteni a mindennapi étkezéseket.

Mennyi lesz a ponty ára karácsonykor?

A szervezet tájékoztatása szerint a fogyasztók a tavalyi árszintre számíthatnak, annak ellenére, hogy a termelők és az üzletek fenntartási költségei jelentősen nőttek. A cél, hogy a vásárlók továbbra is elérhető áron juthassanak hozzá a kiváló minőségű magyar haltermékekhez.

Kapcsolódó cikkeink:

A MA-HAL irányárakat is közzétett, hangsúlyozva, hogy ezek tájékoztató jellegű, jellemző kiskereskedelmi árak, amelyek boltonként és régiónként eltérhetnek:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • Élő ponty: 2000–2500 Ft/kg
  • Pontyszelet: 3500–4500 Ft/kg
  • Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500–5500 Ft/kg
  • Szürkeharcsafilé: 7000–9000 Ft/kg
  • Busaszelet: 1500–2000 Ft/kg

A MA-HAL felhívta a figyelmet a hazai hal fogyasztásának nemzetgazdasági és környezeti előnyeire is, kiemelve, hogy a magyar akvakultúra termékei kiváló minőségűek és az egészséges táplálkozás fontos részét képezik.

A szervezet hangsúlyozta, hogy a magyar haltermékek nemcsak minőségi, hanem ökológiai szempontból is kiemelkedőek. „Aki ilyen terméket választ a karácsonyi asztalára, az nemcsak a saját egészségét, de a környezetét is óvja” – fogalmaztak. A hazai hal szállításának ökológiai lábnyoma lényegesen kisebb, mint az import termékeké, ráadásul a magyar hal vásárlásával a fogyasztók közvetlenül támogatják a hazai haltermelőket és munkahelyeket.

A magyar haltermelők így biztosítják, hogy a karácsonyi időszakban is bőséges kínálat álljon rendelkezésre, és a vásárlók jó minőségű, hazai haltermékeket tehessenek az ünnepi asztalra.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #árak #hal #halfogyasztás #boltok #ponty #harcsa #halászat #halgazdálkodás #ma-hal

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:37
10:32
10:20
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
2025. október 30.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
2 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
3
2 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
4
3 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
5
3 hete
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 10:37
Te is vettél ilyen terméket a TEDi-ben? Formaldehid van benne, azonnal vidd vissza!
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 10:04
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Agrárszektor  |  2025. október 31. 10:31
Az élelmiszergyártók sem értik a kormány újabb lépését