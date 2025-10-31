Most közölték: ennyibe fog kerülni a ponty, harcsa kilója a boltokban karácsony előtt, zsebbenyúlós lesz az ünnep 2025-ben

Idén karácsonykor a magyar haltermelők igyekeznek a tavalyi árszinten tartani a legnépszerűbb halfajták árait, annak ellenére, hogy a termelési és fenntartási költségek jelentősen nőttek. A MA-HAL tájékoztatása szerint az élő ponty kilója 2000–2500, a pontyszelet 3500–4500, míg a harcsafilé 4500–5500 forintba kerülhet.

A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) tájékoztatása szerint a gazdasági nehézséget okozó aszálykárok és a növekvő költségek ellenére is a hazai haltermelők biztosítják, hogy a karácsonyi asztalra kiváló minőségű magyar hal kerüljön.

A magyar háztartásokban hagyományosan a karácsonyi időszakban fogyasztják a legtöbb halat, ekkor a haltermelők teljes éves értékesítésének 35–40 százaléka realizálódik. Ez az arány egyes nagy haltermelőknél vagy a karácsony előtti „nagy hajrában” lévő kiskereskedelmi egységeknél akár 60–70 százalékot is elérhet.

Ekkorra időzítik a tógazdaságok a nagyszabású lehalászásokat, és bár idén az aszály jelentős gazdasági hatással volt a termelőkre – sokan nem tudták üzemi szintre feltölteni halastavaikat –, a MA-HAL szerint bőséges és kiváló minőségű hazai halkínálat áll a fogyasztók rendelkezésére. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy egész évben érdemes hazai halat vásárolni, és ezzel változatos, egészséges fogásokkal színesíteni a mindennapi étkezéseket.

Mennyi lesz a ponty ára karácsonykor?

A szervezet tájékoztatása szerint a fogyasztók a tavalyi árszintre számíthatnak, annak ellenére, hogy a termelők és az üzletek fenntartási költségei jelentősen nőttek. A cél, hogy a vásárlók továbbra is elérhető áron juthassanak hozzá a kiváló minőségű magyar haltermékekhez.

A MA-HAL irányárakat is közzétett, hangsúlyozva, hogy ezek tájékoztató jellegű, jellemző kiskereskedelmi árak, amelyek boltonként és régiónként eltérhetnek:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Élő ponty: 2000–2500 Ft/kg

Pontyszelet: 3500–4500 Ft/kg

Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500–5500 Ft/kg

Szürkeharcsafilé: 7000–9000 Ft/kg

Busaszelet: 1500–2000 Ft/kg

A MA-HAL felhívta a figyelmet a hazai hal fogyasztásának nemzetgazdasági és környezeti előnyeire is, kiemelve, hogy a magyar akvakultúra termékei kiváló minőségűek és az egészséges táplálkozás fontos részét képezik.

A szervezet hangsúlyozta, hogy a magyar haltermékek nemcsak minőségi, hanem ökológiai szempontból is kiemelkedőek. „Aki ilyen terméket választ a karácsonyi asztalára, az nemcsak a saját egészségét, de a környezetét is óvja” – fogalmaztak. A hazai hal szállításának ökológiai lábnyoma lényegesen kisebb, mint az import termékeké, ráadásul a magyar hal vásárlásával a fogyasztók közvetlenül támogatják a hazai haltermelőket és munkahelyeket.

A magyar haltermelők így biztosítják, hogy a karácsonyi időszakban is bőséges kínálat álljon rendelkezésre, és a vásárlók jó minőségű, hazai haltermékeket tehessenek az ünnepi asztalra.