Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok

Az Aldi október 30-ától új, kifejezetten a hideg hónapokra hangolt autós akciót indít, amelyben hasznos kiegészítőkkel segíti a járműtulajdonosokat a télre való felkészülésben. Az ajánlatban több praktikus termék is szerepel, amelyekkel könnyebb megóvni az autót a fagy, a hó és a latyak hatásaitól - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban.

A kínálat egyik legnépszerűbb darabja várhatóan a négy darabból álló keréktároló táska szett lesz, amely mindössze 2999 forintért kapható, és ideális megoldást kínál a leszerelt nyári vagy téli gumik tárolására. A minőségi autógumitárolás azért fontos, mert a megfelelően védett környezetben tartott abroncsok lassabban öregszenek, így tovább megőrzik rugalmasságukat és tapadásukat.

Egy jól szellőző, strapabíró keréktároló táska megóvja a gumikat a portól, nedvességtől és sérülésektől, miközben megkönnyíti a szállítást és rendszerezést is. Ezzel nemcsak a biztonságos közlekedéshez járul hozzá, hanem hosszabb távon költséghatékony megoldást is kínál, hiszen a gondosan tárolt gumik élettartama jelentősen megnő.

Azok számára, akik szeretnék extra védelemmel ellátni járművüket, a boltlánc több méretben kínál autóponyvát antennanyílással, darabonként 5499 forintos áron. A strapabíró ponyva hatékonyan óvja a karosszériát a hó, a jég és a szennyeződések ellen.

Télen az autóponyva praktikus védelmet nyújt a járműnek a fagy, a hó és a jég káros hatásai ellen. Megakadályozza, hogy a szélvédőre ráfagyjon a dér vagy a hó, így reggelente időt és energiát takaríthatunk meg a jégtelenítés során. Emellett óvja a karosszériát a nedvességtől, a sós latyaktól és a szennyeződésektől, amelyek hosszú távon korróziót okozhatnak. Egy jó minőségű, vízlepergető és légáteresztő ponyva segít megőrizni az autó esztétikai és műszaki állapotát a hideg hónapokban.

Szintén szezonális ajánlatként érkezik a 2 literes téli szélvédőmosó folyadék 1059 forintért. A minőségi téli szélvédőmosó használata elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez a hideg hónapokban. Az alacsony hőmérsékletre tervezett folyadék nem fagy meg a tartályban vagy a fúvókákban, így mindig biztosítható a tiszta látótér. A jó minőségű szélvédőmosó nemcsak a jeget és koszt távolítja el hatékonyan, hanem kíméli az üveget, a gumitömítéseket és az ablaktörlő lapátokat is. Ezzel megelőzhetők a karcolások, az elkenődő foltok és a rossz látási viszonyok, amelyek balesetveszélyt okozhatnak télen.