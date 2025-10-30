2025. október 30. csütörtök Alfonz
Pittsburgh, USA. február 19. 2025Új Aldi élelmiszerbolt a város Lawrenceville városrészében. Az Aldi egy népszerű német szupermarketlánc. Az első amerikai ALDI 1976-ban nyílt meg, ma már több mint 2400 üzlete van az Egyesült
Autó

Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok

Pénzcentrum
2025. október 30. 19:03

Az Aldi október 30-ától új, téli autós akciót indít, amelyben hasznos kiegészítőkkel segíti az autósokat a hideg hónapokra való felkészülésben. A kínálatban több praktikus és megfizethető termék is megtalálható, a keréktároló táskáktól az autóponyván át egészen a téli szélvédőmosóig.

Az Aldi október 30-ától új, kifejezetten a hideg hónapokra hangolt autós akciót indít, amelyben hasznos kiegészítőkkel segíti a járműtulajdonosokat a télre való felkészülésben. Az ajánlatban több praktikus termék is szerepel, amelyekkel könnyebb megóvni az autót a fagy, a hó és a latyak hatásaitól - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kínálat egyik legnépszerűbb darabja várhatóan a négy darabból álló keréktároló táska szett lesz, amely mindössze 2999 forintért kapható, és ideális megoldást kínál a leszerelt nyári vagy téli gumik tárolására. A minőségi autógumitárolás azért fontos, mert a megfelelően védett környezetben tartott abroncsok lassabban öregszenek, így tovább megőrzik rugalmasságukat és tapadásukat.

Egy jól szellőző, strapabíró keréktároló táska megóvja a gumikat a portól, nedvességtől és sérülésektől, miközben megkönnyíti a szállítást és rendszerezést is. Ezzel nemcsak a biztonságos közlekedéshez járul hozzá, hanem hosszabb távon költséghatékony megoldást is kínál, hiszen a gondosan tárolt gumik élettartama jelentősen megnő.

Az Aldi téli autós kínálata. Forrás: akciós újságAz Aldi téli autós kínálata. Forrás: akciós újság

Azok számára, akik szeretnék extra védelemmel ellátni járművüket, a boltlánc több méretben kínál autóponyvát antennanyílással, darabonként 5499 forintos áron. A strapabíró ponyva hatékonyan óvja a karosszériát a hó, a jég és a szennyeződések ellen.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Télen az autóponyva praktikus védelmet nyújt a járműnek a fagy, a hó és a jég káros hatásai ellen. Megakadályozza, hogy a szélvédőre ráfagyjon a dér vagy a hó, így reggelente időt és energiát takaríthatunk meg a jégtelenítés során. Emellett óvja a karosszériát a nedvességtől, a sós latyaktól és a szennyeződésektől, amelyek hosszú távon korróziót okozhatnak. Egy jó minőségű, vízlepergető és légáteresztő ponyva segít megőrizni az autó esztétikai és műszaki állapotát a hideg hónapokban.

Szintén szezonális ajánlatként érkezik a 2 literes téli szélvédőmosó folyadék 1059 forintért. A minőségi téli szélvédőmosó használata elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez a hideg hónapokban. Az alacsony hőmérsékletre tervezett folyadék nem fagy meg a tartályban vagy a fúvókákban, így mindig biztosítható a tiszta látótér. A jó minőségű szélvédőmosó nemcsak a jeget és koszt távolítja el hatékonyan, hanem kíméli az üveget, a gumitömítéseket és az ablaktörlő lapátokat is. Ezzel megelőzhetők a karcolások, az elkenődő foltok és a rossz látási viszonyok, amelyek balesetveszélyt okozhatnak télen.
Címlapkép: Getty Images
#autó #akció #aldi #október #téli gumi #tél #abroncs #akciós újság #akciós kiadvany

