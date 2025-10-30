A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén
Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok
Az Aldi október 30-ától új, téli autós akciót indít, amelyben hasznos kiegészítőkkel segíti az autósokat a hideg hónapokra való felkészülésben. A kínálatban több praktikus és megfizethető termék is megtalálható, a keréktároló táskáktól az autóponyván át egészen a téli szélvédőmosóig.
Az Aldi október 30-ától új, kifejezetten a hideg hónapokra hangolt autós akciót indít, amelyben hasznos kiegészítőkkel segíti a járműtulajdonosokat a télre való felkészülésben. Az ajánlatban több praktikus termék is szerepel, amelyekkel könnyebb megóvni az autót a fagy, a hó és a latyak hatásaitól - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban.
A kínálat egyik legnépszerűbb darabja várhatóan a négy darabból álló keréktároló táska szett lesz, amely mindössze 2999 forintért kapható, és ideális megoldást kínál a leszerelt nyári vagy téli gumik tárolására. A minőségi autógumitárolás azért fontos, mert a megfelelően védett környezetben tartott abroncsok lassabban öregszenek, így tovább megőrzik rugalmasságukat és tapadásukat.
Egy jól szellőző, strapabíró keréktároló táska megóvja a gumikat a portól, nedvességtől és sérülésektől, miközben megkönnyíti a szállítást és rendszerezést is. Ezzel nemcsak a biztonságos közlekedéshez járul hozzá, hanem hosszabb távon költséghatékony megoldást is kínál, hiszen a gondosan tárolt gumik élettartama jelentősen megnő.
Azok számára, akik szeretnék extra védelemmel ellátni járművüket, a boltlánc több méretben kínál autóponyvát antennanyílással, darabonként 5499 forintos áron. A strapabíró ponyva hatékonyan óvja a karosszériát a hó, a jég és a szennyeződések ellen.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Télen az autóponyva praktikus védelmet nyújt a járműnek a fagy, a hó és a jég káros hatásai ellen. Megakadályozza, hogy a szélvédőre ráfagyjon a dér vagy a hó, így reggelente időt és energiát takaríthatunk meg a jégtelenítés során. Emellett óvja a karosszériát a nedvességtől, a sós latyaktól és a szennyeződésektől, amelyek hosszú távon korróziót okozhatnak. Egy jó minőségű, vízlepergető és légáteresztő ponyva segít megőrizni az autó esztétikai és műszaki állapotát a hideg hónapokban.
Szintén szezonális ajánlatként érkezik a 2 literes téli szélvédőmosó folyadék 1059 forintért. A minőségi téli szélvédőmosó használata elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez a hideg hónapokban. Az alacsony hőmérsékletre tervezett folyadék nem fagy meg a tartályban vagy a fúvókákban, így mindig biztosítható a tiszta látótér. A jó minőségű szélvédőmosó nemcsak a jeget és koszt távolítja el hatékonyan, hanem kíméli az üveget, a gumitömítéseket és az ablaktörlő lapátokat is. Ezzel megelőzhetők a karcolások, az elkenődő foltok és a rossz látási viszonyok, amelyek balesetveszélyt okozhatnak télen.
Durván beindult az autópiac, viszik ezeket a kocsikat, mint a cukrot: egyre több magyar is rászánja magát
Az Európai Unióban szeptemberben 10 százalékkal, 888 672-re nőtt az új autók eladása az előző év azonos hónapjához képest.
A magyar autósok rendkívül árérzékenyek, ugyanakkor sokan 6-7 éve változatlan biztosítónál kötötték meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat.
Elképesztő iramban drágulnak az autók Magyarországon: keservesen a zsebébe nyúlhat, akinek most kocsi kell
Továbbra is élénk a forgalom a magyar használtautó-piacon, különösen az elektromos és hibrid meghajtású modellek iránt nő dinamikusan az érdeklődés.
A Tesla igazgatótanácsának elnöke arra kérte a részvényeseket, hogy szavazzanak Elon Musk közel 1 billió dolláros fizetési csomagjáról.
A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.
Tíz év alatt hatalmasat fordult az autópiac: ami 2015-ben még kedvező árú családi SUV-nak számított, az ma már sokak számára elérhetetlen.
Leáll az autópályamatrica-vásárlás Magyarországon: ezekben az időpontokban sehogysem lehet beszerezni - jobb, ha felkészülsz
Vasárnap hajnalban senkinek sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autópálya-matrica vásárlását.
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Lehullt a lepel, megéri-e felszerelni: mutatjuk, mit mért a teszt
Az ADAC legfrissebb négyévszakos gumiabroncs tesztjén csak két modell kapott jó minősítést.
A társaság közleményében kiemelte, hogy ez a jelentős erőforrás-ráfordítás más, fontosabb útfenntartási feladatoktól vonja el a kapacitásokat.
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüket követő 20. napon lépnek hatályba.
Megszavazták, komoly változás élesedik a jogosítványoknál: rengeteg magyart érint, sokaknak nem fog tetszeni
Elfogadták a vezetői engedélyek uniós szabályainak frissítését, amely új vizsgakövetelményeket, érvényességi időt és kezdő vezetőkre vonatkozó szigorúbb előírásokat tartalmaz.
A jövő héten már fagypont alatti is lehet néhol a hőmérséklet, vagyis az autósoknak most lehet itt az idő az abroncscserére.
Már a jogosítvány is luxus? Megnéztük, mennyibe kerül a volán mögé ülni Magyarországon – az árak sokkolók!
Szinte rekordközelben jár a használt autók értékesítésének száma, a szakértő szerint még az Otthon Start Program se vette el a magyarok kedvét az autóvásárlástól.
Megszavazták, durván kiterjesztik a fizetős parkolást Budapesten: jövőre már itt is jegyet kell venni
Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését.
Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt.
Az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens azonban látványosan élénkül.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
Majdnem négy évtized után tért vissza a legendás Ford Capri - a retró név alatt modern technika és VW-alapok dolgoznak a maguk előnyeivel és idegesítő...
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.