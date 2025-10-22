2025. október 22. szerda Előd
Fiatal sportoló nő edz súlyzóval az egészségklubban.
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben

Hegyi Letícia
2025. október 22. 16:04

A mozgás fontosságával és előnyeivel valószínűleg mindenki tisztában van: számos betegség kockázatát csökkenti, javítja az állóképességet, a közérzetet és segít az optimális testsúly megtartásában is. Nem mondunk tehát újat azzal sem, ha kijelentjük, hogy a mozgás az egyik legjobb befektetés saját magunkba és az egészségünkbe. Ugyanakkor természetesen számolni kell azzal, ha professzionális környezetben, gépparkot használva, esetleg szakmai segítséget kérve szeretnénk sportolni, akkor az pénzbe fog kerülni. Cikkünkben annak jártunk utána, mennyit kell ma fizetnie annak, aki edzőterembe járna Magyarországon.

Bár mozogni lehet ingyen is – elmehetünk futni a városba vagy tornázhatunk otthon, ha ennél változatosabb vagy más jellegű sportra vágynánk, akkor érdemes lehet ellátogatni egy edzőterembe, ahol a sokszínű géppark mellett profi segítségét is kérhetjük.

Budapesten egy konditerem korlátlan havi bérletének ára jellemzően 15 ezer és 30 ezer forint között alakul. Diákoknak és nyugdíjasoknak sok helyen kedvezmény jár, de akkor is faraghatunk az áron, ha nem korlátlan bérletet vásárolunk, hanem 10–20 alkalmasat, valamint egyes helyeken lehetőség van hétvégi vagy napközbeni bérlet vásárlására is, melyek szintén kedvezőbb árúak. Ezért az összegért a legtöbb helyen az alapvető szolgáltatások járnak: a modern géppark használata. Az olyan extrák, mint a wellnessrészleg, a személyi edzés vagy a törölköző használata, külön fizetendő.

A vidéki nagyvárosokban (Szeged, Pécs, Debrecen, Győr) valamivel olcsóbbak a bérletek, de nagyon hasonló árakkal találkozhatunk, a kisvárosokban és a falvakban viszont jóval kedvezményesebb áron járhatunk edzeni a konditermekbe. Az árkülönbség oka feltehetőleg elsősorban a bérleti díjakban, az üzemeltetési költségekben és a célközönség eltérő anyagi lehetőségeiben keresendő.

Amennyiben nem szeretnénk hosszú távra elköteleződni, válogatnánk még, hogy melyik edzőtermek válasszuk, vagy csak alkalmi mozgásra vágyunk, vehetünk napijegyet is, melyek már 2–3 ezer forinttól elérhetőek. Ezek a belépők jellemzően az alapszolgáltatásra érvényesek, így a kardió- és súlyzós gépeket használhatjuk.

Prémium lehetőségek

Mint szinte minden szolgáltatás esetében, az edzésnél is választhatjuk a prémium kategóriát. Ezek a fitness termek sokszor medencét, spa-részleget, wellness-szolgáltatásokat és luxus kialakítást kínálnak, melyekért jóval magasabb havi díjakat kérnek el a vendégeiktől. Az árban sokszor szerepelhetnek olyan „élménykomponensek”, amelyek nem feltétlenül szükségesek az edzéshez, ám vonzóak a prémium közönség számára. Az egyik legdrágább fitness teremben egy alkalmi belépő több mint 16 ezer forint,

a tíz alkalmas bérlet pedig majdnem 150 ezer forintba kerül.

Korlátlan havi bérlet itt nem vásárolható, de három havi és éves korlátlan igen, előbbi ára 295 ezer forint, utóbbié pedig 845 ezer forint.

Mit érdemes figyelembe venni edzőterem választásakor?

A legtöbbeknek az ár az egyik legfontosabb tényező, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy ugyan a legolcsóbb terem nem feltétlenül a legrosszabb, de általában kevesebb szolgáltatást kínál, gyengébb gépparkkal rendelkezik, valamint a megközelítéssel és a nyitvatartási idővel is akadhat gondunk. A legdrágább, prémium kategóriás helyek viszont nem biztos, hogy megéri, főleg akkor, ha nem használjuk ki a wellness- és extra szolgáltatásokat.

A másik hasonlóan fontos tényező, hogy milyen közel van hozzánk az edzőterem, ugyanis ha túl messze található az otthonunktól vagy munkahelyünktől, valószínűleg sokkal kevesebbet fogjuk használni, mivel macerás és hosszú lehet az odautazás.

Szempont lehet még, hogy milyen minőségű a géppark, valamint hogy a konditerem mennyire népszerű és zsúfolt, ugyanis ha mindig várni kell a gépekre, könnyen elveszíthetjük a lelkesedést.

Akik valami másra vágynak

Aki célzottabb segítségre vágyik, választhat személyi edzést is, ahol a tréner egyénre szabott edzéstervet készít, figyelemmel kíséri a fejlődést, és motivál is a kitartásra. Egy alkalom ára általában 5–12 ezer forint között mozog, de több alkalmas bérleteknél kedvezmény is elérhető. A személyi edzés különösen hasznos lehet kezdőknek, újrakezdőknek vagy azoknak, akik konkrét cél – például fogyás vagy izomtömeg-növelés – érdekében dolgoznának.

Akár a legmodernebb fitness klubot, akár egy kisebb edzőtermet, akár személyi edzést választunk, a lényeg, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol jól érezzük magunkat, és hajlandóak vagyunk oda rendszeresen járni. Bár a kondibérletek ára egyre magasabb, a rendszeres edzésbe fektetett pénz és idő hosszú távon az egészségünkben térül meg. Ha pedig sikerül olyan környezetet találnunk, ami motivál és inspirál, és olyan mozgásformát, melyet szívesen és lelkesedéssel végzünk, akkor a sport nem kötelesség, hanem életforma lesz.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #Budapest #wellness #árak #sport #vidék #edzés #edzőterem

