A légitársaságok nem akarják, hogy erről tudj: így repülhetsz töredékáron az iskolai szünetben

Sokan azt hiszik, hogy a repülőjegyek ára kiszámíthatatlan, pedig a legtöbb család valójában csak nem ismeri a játékszabályokat. Szakértők elárulták, hogy mi befolyásolja az árakat, mikor érdemes lefoglalni a jegyeket, és hogyan spórolhat egy többgyermekes család.

„A repülőjegyárak valójában nem véletlenszerűek, csak tudni kell, mikor és hogyan érdemes foglalni. Egyetlen nap különbség akár több tízezer forintot is jelenthet fejenként” – mondja Holczinger Zoltán, a repjegy.hu online üzletágának vezetője.

A repülőjegyárak első számú mozgatórugója a kereslet. Az iskolai szünetek, hosszú hétvégék és ünnepek idején az árak az egekbe szöknek. De kevesen tudják, hogy nem csak a magyar iskolai szünetek számítanak: ha például Olaszországban vagy Németországban kezdődik a vakáció, a budapesti járatok ára is megugorhat.

Egy konkrét példa:

Budapest–Berlin oda-vissza járat az őszi szünetben (október 23–30.) kb. 65.000 Ft fejenként.

Ugyanez, ha két nappal korábban utazunk (október 21–én): 36.864 Ft.

Ez majdnem 30 ezer forint különbség fejenként — vagyis egy négytagú családnál 120 ezer forint megtakarítás. Ennyiből már kijön egy plusz nap szállás, egy belépő Disneylandbe, vagy akár az egész hét vacsorája.

Tipp: ha a gyerek igazoltan hiányozhat az iskolából 1-2 nappal a szünet előtt, az utazás árát akár a harmadára is csökkentheted.

Ha mindenképpen kiemelt időszakban – ünnepek alatt, iskolai szünetben – és kiemelt városba, például Párizsba vagy Berlinbe szeretnénk utazni, akkor ne sokat várjunk a foglalással, minél előbb vásároljuk meg a jegyeket, mert az időponthoz közeledve emelkedni fognak az árak.

Mikor foglaljunk? A „varázslatos kedd” mítosza

Régen mindenki a keddi napokra vadászott, de a „Tuesday deal” ma már csak legenda.

A repülőjegyárakat valós időben frissülő algoritmusok határozzák meg – vagyis az ár akár óránként is változhat.

Ami viszont biztos:

Fapados járatoknál 3–4 hónappal indulás előtt a legjobb árakat találod.

Hagyományos légitársaságoknál akár egy évre előre érdemes figyelni.

Fun fact: a fapados társaságok egy része ma is keddenként hirdet akciót, szóval nem teljesen babona a keddi kattintás!

Az adatvezérelt repülés kora

A légitársaságok ma már adat alapján áraznak. Céljuk, hogy minél többet tudjanak a vásárlóról, és így minél inkább személyre szabják az árakat. Ezért nemcsak az számít, mikor keresünk jegyet, hanem az is, honnan, milyen eszközről, hányszor nyitjuk meg ugyanazt az útvonalat. A jövő az adatvezérelt, perszonalizált utazás felé tart, így az utazási szokásaink egyre nagyobb szerepet kapnak az árképzésben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ha gyors egymásutánban újra rákeresünk ugyanarra az útvonalra, előfordulhat, hogy az ár magasabbnak tűnik – pedig csak „lefoglalták” a helyet a rendszerben. Pár perc múlva visszaeshet az eredeti árra.

Fontos: ne dőljünk be a „most vagy soha” áraknak – nem trükk, csak algoritmus.

Családi trükkök, amiket a legtöbben nem használnak

Egy háromgyermekes család számára a valódi spórolás a csomagolásnál kezdődik. Nem kell minden családtagnak külön feladott poggyász: egy-két nagy bőrönd és pár kézipoggyász elég. Egyetlen feladott bőrönd ára is egy plusz programot jelenthet a nyaralás alatt.

A fapados légitársaságok gyakran kisebb, távolabbi reptereket használnak, ezért érdemes beleszámolni a transzferköltséget is. Néha egy közeli városból induló járat jóval olcsóbb – és így két várost is láthatsz egy út alatt.

Extra tipp: a fapados légitársaságoknál gyakran lehet spórolni azzal is, hogy két külön egyirányú jegyet vásárolunk meg egy helyett. Azonban érdemes résen lenni: ha két külön foglalásról van szó, az utat külön járatként kezelik. Ez azt jelenti, hogy az utazás folytatásához újra el kell végezni a check-int, és ha van feladott poggyász, azt ismét fel kell adni – tehát több szervezést igényel, de a megtakarítás sokszor megéri a plusz köröket.

A repülőjegy nem szerencsejáték

A jegyvásárlás nem a szerencsén, hanem a tudatosságon múlik. Aki tudja, mikor és hogyan foglaljon, nem a repülőjegyre költi a pénzét, hanem az élményekre.

„A repülőjegy ára nem sorshúzás kérdése. Egy kis odafigyeléssel, akár iskolai szünetben is lehet olcsón repülni” – mondja Holczinger Zoltán.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!