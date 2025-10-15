A légitársaságok nem akarják, hogy erről tudj: így repülhetsz töredékáron az iskolai szünetben

A BKK fejlesztéseket végzett a BudapestGO alkalmazáson, amely kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem volt elérhető.
„A repülőjegyárak valójában nem véletlenszerűek, csak tudni kell, mikor és hogyan érdemes foglalni. Egyetlen nap különbség akár több tízezer forintot is jelenthet fejenként” – mondja Holczinger Zoltán, a repjegy.hu online üzletágának vezetője.
A repülőjegyárak első számú mozgatórugója a kereslet. Az iskolai szünetek, hosszú hétvégék és ünnepek idején az árak az egekbe szöknek. De kevesen tudják, hogy nem csak a magyar iskolai szünetek számítanak: ha például Olaszországban vagy Németországban kezdődik a vakáció, a budapesti járatok ára is megugorhat.
Egy konkrét példa:
- Budapest–Berlin oda-vissza járat az őszi szünetben (október 23–30.) kb. 65.000 Ft fejenként.
- Ugyanez, ha két nappal korábban utazunk (október 21–én): 36.864 Ft.
Ez majdnem 30 ezer forint különbség fejenként — vagyis egy négytagú családnál 120 ezer forint megtakarítás. Ennyiből már kijön egy plusz nap szállás, egy belépő Disneylandbe, vagy akár az egész hét vacsorája.
Tipp: ha a gyerek igazoltan hiányozhat az iskolából 1-2 nappal a szünet előtt, az utazás árát akár a harmadára is csökkentheted.
Ha mindenképpen kiemelt időszakban – ünnepek alatt, iskolai szünetben – és kiemelt városba, például Párizsba vagy Berlinbe szeretnénk utazni, akkor ne sokat várjunk a foglalással, minél előbb vásároljuk meg a jegyeket, mert az időponthoz közeledve emelkedni fognak az árak.
Mikor foglaljunk? A „varázslatos kedd” mítosza
Régen mindenki a keddi napokra vadászott, de a „Tuesday deal” ma már csak legenda.
A repülőjegyárakat valós időben frissülő algoritmusok határozzák meg – vagyis az ár akár óránként is változhat.
Ami viszont biztos:
- Fapados járatoknál 3–4 hónappal indulás előtt a legjobb árakat találod.
- Hagyományos légitársaságoknál akár egy évre előre érdemes figyelni.
Fun fact: a fapados társaságok egy része ma is keddenként hirdet akciót, szóval nem teljesen babona a keddi kattintás!
Az adatvezérelt repülés kora
A légitársaságok ma már adat alapján áraznak. Céljuk, hogy minél többet tudjanak a vásárlóról, és így minél inkább személyre szabják az árakat. Ezért nemcsak az számít, mikor keresünk jegyet, hanem az is, honnan, milyen eszközről, hányszor nyitjuk meg ugyanazt az útvonalat. A jövő az adatvezérelt, perszonalizált utazás felé tart, így az utazási szokásaink egyre nagyobb szerepet kapnak az árképzésben.
Ha gyors egymásutánban újra rákeresünk ugyanarra az útvonalra, előfordulhat, hogy az ár magasabbnak tűnik – pedig csak „lefoglalták” a helyet a rendszerben. Pár perc múlva visszaeshet az eredeti árra.
Fontos: ne dőljünk be a „most vagy soha” áraknak – nem trükk, csak algoritmus.
Családi trükkök, amiket a legtöbben nem használnak
Egy háromgyermekes család számára a valódi spórolás a csomagolásnál kezdődik. Nem kell minden családtagnak külön feladott poggyász: egy-két nagy bőrönd és pár kézipoggyász elég. Egyetlen feladott bőrönd ára is egy plusz programot jelenthet a nyaralás alatt.
A fapados légitársaságok gyakran kisebb, távolabbi reptereket használnak, ezért érdemes beleszámolni a transzferköltséget is. Néha egy közeli városból induló járat jóval olcsóbb – és így két várost is láthatsz egy út alatt.
Extra tipp: a fapados légitársaságoknál gyakran lehet spórolni azzal is, hogy két külön egyirányú jegyet vásárolunk meg egy helyett. Azonban érdemes résen lenni: ha két külön foglalásról van szó, az utat külön járatként kezelik. Ez azt jelenti, hogy az utazás folytatásához újra el kell végezni a check-int, és ha van feladott poggyász, azt ismét fel kell adni – tehát több szervezést igényel, de a megtakarítás sokszor megéri a plusz köröket.
A repülőjegy nem szerencsejáték
A jegyvásárlás nem a szerencsén, hanem a tudatosságon múlik. Aki tudja, mikor és hogyan foglaljon, nem a repülőjegyre költi a pénzét, hanem az élményekre.
„A repülőjegy ára nem sorshúzás kérdése. Egy kis odafigyeléssel, akár iskolai szünetben is lehet olcsón repülni” – mondja Holczinger Zoltán.
