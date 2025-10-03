Fedezd fel a Bécs karácsonyi vásár 2025 hangulatát! A bécsi adventi vásár több helyszínen, novembertől januárig vár forralt borral, fényekkel és kézműves csodákkal.
Elég volt a kamu sajtokból! A kormány rászállt a trappistára, mostantól új világ jön
Szigorúbb szabályozás lépett életbe a trappista sajt és a „vadkovászos” kenyér gyártására vonatkozóan: az új rendelet pontosan meghatározza, milyen minőségi és technológiai feltételeknek kell megfelelniük ezeknek a népszerű termékeknek. A cél a fogyasztói bizalom erősítése és az élelmiszerjelölések hitelességének garantálása.
Október 2-án megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter 43/2025. (X. 2.) AM rendelete, amely módosítja a Magyar Élelmiszerkönyv tejtermékekre és sütőipari termékekre vonatkozó kötelező előírásait. A cél: a fogyasztói bizalom erősítése és a minőségi elvárások pontosítása két népszerű termékkategóriában.
A trappista sajt ezentúl csak akkor minősül megfelelőnek, ha minden érzékszervi tulajdonságra – például íz, illat, állag – legalább 2,8 pontot kap, és összesen eléri a minimum 11,2 pontot. A termék nevét kötelezően „Trappista sajt”-ként kell feltüntetni, és a hasáb alakú változat kizárólag szeletelt, reszelt formában vagy élelmiszer-alapanyagként kerülhet forgalomba.
Vadkovász: ne csak marketing legyen
A rendelet pontosítja a „vadkovász” fogalmát is: kizárólag liszt és víz fermentációjával, természetes mikroorganizmusokkal készülhet. A „vadkovász” jelölésű kenyér csak akkor kerülhet a boltokba, ha kovászos technológiával, legfeljebb 8 °C-on, legalább 12 órán át kelesztve készült, és nem tartalmaz más típusú kovászt.
A módosítások azonnal, a kihirdetést követő napon léptek hatályba. A korábbi szabályoknak megfelelő tejtermékek még 30 napig, a sütőipari termékek pedig 7 napig gyárthatók és forgalmazhatók.
A szigorítások célja, hogy a legnépszerűbb hazai élelmiszerek esetében is garantált legyen a minőség – és ne csak a csomagolás ígérete alapján döntsön a vásárló.
A közösségi médiát elárasztották a látványos és kidekorált uzsonnás dobozokról készült fotók, de a trend több társadalmi és egészségi kérdést is felvet.
Megnéztük a heti akciós újságokat, és összehasonlítottuk az árakat – itt spórolhatsz a legtöbbet!
Új márkával kísérletezik a Tesco Magyarországon: Csepelen megnyílt az ország első Premier boltja, ami nagyobb hullámokat vethet, mint azt elsőre gondolnánk.
Az árréskorlát a zöldségek és gyümölcsök közül többek között a lédig paradicsomra, hagymára, uborkára, szárazbabra, sárgarépára és különböző paprikafajtákra vonatkozik.
Az érintett áruból egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett szállítmány.
Csütörtöktől már ezer forint alatti összegekért már alaposan bevásárolhatunk a hűvös hónapok madármenüjéből a Lidlben.
Az orosz tulajdonú Mere diszkontlánc hamarosan megnyitja első szlovákiai üzletét Besztercebányán, miközben a magyarországi terjeszkedésről továbbra sincs hivatalos információ.
A 21 megnevezett termék közül nyolcat már visszahívtak vagy teljesen leállították a gyártásukat.
Magyarországon elsőként a Lidl boltjaiban lesz kapható a Hell új, limitált kiadású kávéja. Az Aldi pedig a Red Bullal lépett exkluzív partnerségre.
Mínusz 0,40 forint, azaz 40 fillér veszteség. Ennyi adózott eredmény maradt minden 100 forint értékesítésből a hat legnagyobb kiskereskedelmi lánc összesített mérlegében 2024-ben.
Gigateszten 11 márka 24 fagyasztója: ezek a legjobbak a piacon 2025-ben, nem lehet velük mellényúlni
Egy különálló fagyasztó nemcsak a szezonon kívüli gyümölcsök és zöldségek tárolására jó: igazi ételmentő eszköz,
Az élelmiszerárak emelkedése mögött egyre több rejtett költségtényező húzódik meg, például a termelők és feldolgozók növekvő kiadásai.
A bolti lopások száma drámai növekedést mutat Magyarországon - derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság által nyilvánosságra hozott adatokból.
Nyáron sok magyar háztartás költött a szokásosnál többet, így őszre és télre már visszafogottabb vásárlási kedv jellemzi a lakosságot.
Még mindig szünetel a termelés, és nem tudják meghatározni, mikor indulhat újra a gyártás.
Csütörtöktől ismét elérhető lesz az Aldi led-világítással ellátott sapkája: a Topcraft terméke hasznos lehet az őszi-téli hónapokban.
A NAV pénzügyőrei Fehérgyarmaton állítottak meg egy veszélyesen túlsúlyos járműszerelvényt.
A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon az Aldival.
