A lángos egy mélyen sült magyar lapos kenyér, amelyet hagyományosan sajttal és tejföllel körítenek. Népszerű gyorséttermi és street food snack.
Elég volt a kamu sajtokból! A kormány rászállt a trappistára, mostantól új világ jön

Pénzcentrum
2025. október 3. 09:36

Szigorúbb szabályozás lépett életbe a trappista sajt és a „vadkovászos” kenyér gyártására vonatkozóan: az új rendelet pontosan meghatározza, milyen minőségi és technológiai feltételeknek kell megfelelniük ezeknek a népszerű termékeknek. A cél a fogyasztói bizalom erősítése és az élelmiszerjelölések hitelességének garantálása.

Október 2-án megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter 43/2025. (X. 2.) AM rendelete, amely módosítja a Magyar Élelmiszerkönyv tejtermékekre és sütőipari termékekre vonatkozó kötelező előírásait. A cél: a fogyasztói bizalom erősítése és a minőségi elvárások pontosítása két népszerű termékkategóriában.

A trappista sajt ezentúl csak akkor minősül megfelelőnek, ha minden érzékszervi tulajdonságra – például íz, illat, állag – legalább 2,8 pontot kap, és összesen eléri a minimum 11,2 pontot. A termék nevét kötelezően „Trappista sajt”-ként kell feltüntetni, és a hasáb alakú változat kizárólag szeletelt, reszelt formában vagy élelmiszer-alapanyagként kerülhet forgalomba.

Tarolnak külföldön ezek az alig ismert magyar sajtok: kóstold meg őket, és örökre elfelejted a trappistát!
Tarolnak külföldön ezek az alig ismert magyar sajtok: kóstold meg őket, és örökre elfelejted a trappistát!
Ősidők óta készítjük ezeket a különleges sajtokat: mutatjuk, melyik eredeti magyar sajtféle mire jó, hol keressük, hogyan fogyasszuk őket!

Vadkovász: ne csak marketing legyen

A rendelet pontosítja a „vadkovász” fogalmát is: kizárólag liszt és víz fermentációjával, természetes mikroorganizmusokkal készülhet. A „vadkovász” jelölésű kenyér csak akkor kerülhet a boltokba, ha kovászos technológiával, legfeljebb 8 °C-on, legalább 12 órán át kelesztve készült, és nem tartalmaz más típusú kovászt.

A módosítások azonnal, a kihirdetést követő napon léptek hatályba. A korábbi szabályoknak megfelelő tejtermékek még 30 napig, a sütőipari termékek pedig 7 napig gyárthatók és forgalmazhatók.

A szigorítások célja, hogy a legnépszerűbb hazai élelmiszerek esetében is garantált legyen a minőség – és ne csak a csomagolás ígérete alapján döntsön a vásárló.

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #tejtermék #kenyér #fogyasztóvédelem #minőség #rendelet #sajt #magyar közlöny #agrárminisztérium

