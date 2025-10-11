2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
Karácsonyi vásár a városházával és a Johannis templommal Magdeburg németország
Magdeburg karácsonyi vásár 2025: A magdeburgi adventi vásár legfontosabb tudnivalói, dátumok és programok

Pénzcentrum
2025. október 11. 08:03

A Magdeburg karácsonyi vásár 2025-ben is Németország egyik legnépszerűbb adventi eseménye, amely minden évben több ezer látogatót vonz. A magdeburgi adventi vásár a város szívében, az Alter Markt téren várja az érdeklődőket forralt borral, kézműves ajándékokkal és ünnepi fényekkel. Ha egy igazán meghitt karácsonyi vásárt keresel Magdeburgban, itt minden hasznos tudnivalót megtalálsz és további programokat, látnivalókat is gyűjtöttünk, amit érdemes meglátogatni.

Magdeburg karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne és nyitvatartása

A Magdeburg karácsonyi vásár 2025 a legnagyobb karácsonyi rendezvény Szász-Anhalt tartományban, és idén is varázslatos élményt kínál a látogatóknak. A vásár az Alter Markt (Régi Piac) terén kerül megrendezésre, és 2025. november 20. és december 29. között várja a látogatókat.

Fontos megjegyezni, hogy a vásár az alábbi napokon zárva tart:

  • november 23. (Totensonntag – Emléknap)
  • december 20. (Gedenktag – Emléknap)
  • december 24. (Heiligabend – Szenteste)
  • december 25. (1. Weihnachtsfeiertag – Karácsony első napja)

Nyitvatartás:

  • Vasárnaptól csütörtökig: 11:00 – 21:00
  • Pénteken és szombaton: 11:00 – 23:00

A magdeburgi karácsonyi vásár 2025-ben is hagyományosan gazdag programkínálattal, kézműves termékekkel, forralt borral és karácsonyi finomságokkal várja a látogatókat, így ez az egyik legnépszerűbb karácsonyi vásár Magdeburgban és egész Szász-Anhaltban. 

Hogyan juthatsz el a magdeburgi karácsonyi vásár helyszínére?

  • Vonattal: Magdeburg jól megközelíthető Németország számos nagyvárosából. A város főpályaudvara, a Magdeburg Hauptbahnhof, közvetlen kapcsolatban áll többek között Berlin, Hannover és Leipzig városokkal. A főpályaudvartól a Alter Markt tér gyalogosan kb. 10 perc alatt elérhető.
  • Autóval: Magdeburg az A2-es autópálya mentén található, amely közvetlen kapcsolatot biztosít többek között Berlin és Dortmund városokkal. A város belső területein számos parkolási lehetőség áll rendelkezésre.
  • Repülővel: A legközelebbi nemzetközi repülőterek Berlin, Leipzig és Hannover városokban találhatók. Innen vonattal vagy autóval lehet eljutni Magdeburgba.

Mit érdemes megnézni a karácsonyi vásár mellett Magdeburgban?

Magdeburg gazdag történelmi és kulturális örökséggel rendelkezik. A város legismertebb nevezetessége a magdeburgi katedrális vagy magdeburgi dóm (németül: Magdeburger Dom), amely a gótikus építészet remeke. Emellett érdemes meglátogatni a Grüne Zitadelle néven ismert épületet, amely a híres építész, Friedensreich Hundertwasser alkotása.

A városban számos múzeum, galéria és színház található, amelyek egész évben változatos programokkal várják a látogatókat. A magdeburgi karácsonyi vásár 2025-ben sem csak a karácsonyi hangulat megélésére, hanem a város gazdag kulturális örökségének felfedezésére is remek lehetőséget kínál. 

Címlapkép: Getty Images
