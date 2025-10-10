Brutális csapás ez a csirkemellre: ezt aztán nem teszik zsebre a magyar vásárlók

A mosogatógép használatához könnyű hozzászokni. Ez az a háztartási eszköz, amelynek használatával jelentős mennyiségű vizet és időt takaríthatunk.
A baromfihúsok árának alakulását jelentősen befolyásolta a kormányzati árrésstop, amely mérsékelte a drágulás ütemét, miközben a nemzetközi piaci folyamatok, a madárinfluenza és a takarmányköltségek változása továbbra is nyomást gyakorolt a termelői árakra.
A baromfihúsok közül a csirkemellfilé, a csirkecomb, a csirkefarhát, a csirkeszárny, az egész csirke és a pulykamellfilé tartozik az árrésstop hatálya alá. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint bár e termékek ára emelkedett az előző évhez képest, a drágulás üteme jelentősen mérséklődött a kormányzati intézkedés bevezetése óta - írja a Portfolio.
Míg februárban 6,9, márciusban pedig 7,6 százalékos volt az éves áremelkedés, áprilistól ez az érték 2-3 százalék körülire csökkent. Szeptemberben ugyan 4,5 százalékra emelkedett az árnövekedés, de ez elsősorban a 2024-es alacsony bázisnak tulajdonítható. Az idei havi összehasonlításban nem tapasztalható drágulás, sőt szeptemberben enyhe árcsökkenés volt megfigyelhető.
A csirkemellfilé ára mutatta a legnagyobb ingadozást. Márciusban 2410 forintról 2320 forintra csökkent, azonban szeptemberre 2650 forintra emelkedett, ami az áprilisi szinthez képest 330 forintos növekedést jelent. Az Online Árfigyelő adatai is megerősítik ezt a tendenciát, bár ott az induló árak valamivel magasabbak. Ugyanakkor szeptember végén és október elején már árcsökkenés figyelhető meg.
A bontott csirke ára stabilabb képet mutat: a márciusi 1390 forintról 1270 forintra csökkent, majd szeptemberre csak minimálisan, 1290 forintra emelkedett vissza. Az Árfigyelőben elérhető, átlagosan 25 különféle "egész csirke és tyúk" termék adatai is megerősítik ezt a stabilitást.
A csirkecomb esetében mérsékeltebb volt az áringadozás: márciusról áprilisra mindössze 30 forinttal csökkent az ára (1180 forintról 1150 forintra), majd szeptemberre 1170 forintra emelkedett. A csirkeszárny ára hasonló tendenciát mutatott: az áprilisi 1090 forintról szeptemberre 1110 forintra nőtt, ami csupán 20 forintos emelkedést jelent.
A pulykamellfilé ára tavasszal 3170 forintról 3110 forintra mérséklődött, majd szeptemberre 3210 forintra emelkedett, ami 100 forintos növekedést jelent az áprilisi mélyponthoz képest.
A nemzetközi piacokon 2025 tavasza óta mérsékelt, de egyértelmű áremelkedés tapasztalható. Az Európai Unióban az egész csirke ára márciusi 278 euróról (109 254 forint) őszre 302 euróra (118 886 forint) nőtt, ami 8-9 százalékos emelkedést jelent. Az uniós baromfihús-import 2025 első negyedévében éves szinten 13-14 százalékkal bővült, főként a brazíliai beszállításoknak köszönhetően, ami némileg mérsékelte a további drágulást.
Az AKI Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára márciusi 431-435 forint/kg-ról őszre 443-445 forint/kg-ra emelkedett, ami 6-7 százalékos éves növekedést jelent. A feldolgozói oldalon különösen a csirkemellfilé ára drágult: 2025-ben átlagosan 11-15 százalékos éves növekedést mutatott.
A magyar feldolgozói árak továbbra is alacsonyabbak az uniós átlagnál: március közepén az egész csirke feldolgozói ára Magyarországon 2,34 euró (919 forint) volt, míg az uniós átlag 2,81 euró (1104 forint) körül alakult.
Az árak alakulását 2025-ben több tényező is befolyásolta. Tavasszal az európai és hazai madárinfluenza-esetek kínálati zavarokat és exportkorlátozásokat okoztak. Bár Magyarország július 5-én visszanyerte madárinfluenza-mentes státuszát, más uniós országokban ősszel is előfordultak új fertőzések, ami növelte a piaci bizonytalanságot.
A költségoldalon az év elején a takarmányárak gyakoroltak nyomást. A szójadara ára az argentin aszály miatt emelkedett, miközben az új, erdőirtás-mentes termékekről szóló EUDR-rendelet további 5-10 százalékos többletköltséget okozott. A FAO adatai szerint a globális húsfogyasztás erősödése, különösen Kínában és az Egyesült Államokban, szintén hozzájárult a baromfihús árainak növekedéséhez.
Az ágazati ársokkok jelenleg a termelőknél jelentkeznek, így az árrésstop nem közvetlenül, hanem közvetve fejti ki hatását, a beszállítói árazás visszafogásával.
Az OKSZ továbbra is azt szeretné elérni, hogy törölje el a kormány az árréscsökkentést, annak ugyanis súlyos következményei vannak a kereskedőkre.
