A Gateshead-i Highfield lakói szerint a helyi Tesco Express magasabb árai miatt "büntetésben" érzik magukat, mivel ez az egyetlen elérhető szupermarket a környéken.
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
A Media Markt stabil növekedéssel zárta az elmúlt évet, Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató szerint idén is pozitív trendek várhatók, bár visszafogottabb, 3–5 százalékos fejlődéssel számolnak. A vállalat többek közt az online és offline értékesítés összehangolására, a fenntarthatóságra és a 2026-ban induló Marketplace-platform sikeres bevezetésére helyezi a hangsúlyt.
Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a műszaki kereskedelem relatív egészséges képet mutat, 7 százalékos növekedést mértek a műszaki kiskereskedelemben az elmúlt évben. Mint mondta, nekik a 2024-es november és december volt rendkívül erős, ami kitartott február–március elejéig. A várakozások ugyanakkor konszolidáltak, az igazgató kiemelte, hogy biztosan nem fog elmaradni a kampányidőszak, de szolidabb 3–5 százalékos fejlődésre számítanak.
Hozzátette, hogy ami pozitívabb irányba mutat, az a választások éve, ez mindig egy felfokozott időszak, amikor meg szokott ugrani jellemzően a fogyasztás és a költési kedv. Pozitívan hat a szektorra a foci EB is (a különböző gaming és party termékeket fogják többek közt majd értékesíteni), továbbá a béremelések és az ingatlanpiac helyzete is.
Az ügyvezető igazgató rámutatott a negatív tényezőkre: az infláció, az uniós beágyazottság, Európa versenyképességének kihívásai mind hatnak a magyar gazdaságra. Mint mondta, törékeny a jövőképük, de 3–5 százalékos piacbővülésre számítanak.
Azt is megjegyezte, hogy az online és az offline piac természetesen nem mindegy, hogy hogy alakul. Az utóbbi időszakban a digitális térben történt vásárlói viselkedések egyértelműen erősödnek (keresések, vásárlások), ami miatt bevezettek egy jóval felhasználóbarátabb felületet. Szilágyi Gábor beszélt az omnichannel jelentőségéről is, mint mondta, az online választék és a gyors kiszállítás kombinációja a legnépszerűbb.
Karczub-Lehoczky Fanni, a MediaMarkt marketing igazgatója arról beszélt, hogy a vásárlások 80 százaléka az online térben indul el, habár inkább offline fejeződik be, mint mondta, egyre jobban látják, hogyan mozognak a különböző felületeik között a vásárlók.
Kiemelte, hogy működik az áruházban egy fenntarthatósági tanácsadás, az áruházakban is vannak olyan kollégáik, akik tudják a vásárlókat tájékoztatni a különböző lehetőségekről. Ennek online megfelelője a Better Way menüpont, ahol szintén sok információ elérhető.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A hűségprogramról is szót ejtett, a vásárlók igényeihez igazodva a programon belül lehetőség van konkrétan árkedvezmények igénybevételére. A programhoz élményelemek is kapcsolódnak pl. lehet jegyeket nyerni különböző eseményekre. Továbbá a beszállítóikkal együttműködve a vásárlóknak lehetőségük lesz termékeket tesztelni, melynek egyetlen elvárása, hogy írjanak róla visszajelzést a használat után. A terméket ráadásul meg is tarthatják.
Bombera Zsolt, a MediaMarkt Marketplace ügyvezető igazgatója a Marketplace-t mutatta be. 2026 második negyedévében indul, a céljuk, hogy a kínálat gyorsan és rugalmasan bővüljön készletfelhalmzás és ennek minden nehézsége nélkül. Előnye a szélesebb termékválaszték, a gyors elérhetőség, valamint az új márkák és kategóriák bevonása. A rendszer Németországból indult, és már sikeresen működik több országban is (Hollandiában, Spanyolországban, Olaszországban).
Stratégiai céljuk a Marketplace-n lezajló forgalom növelése, a digitális üzletág erősítése. Megjegyezte, hogy Magyarországon előny, hogy nincsenek jelen még a nagy nemzetközi szereplők, akikkel a MediaMarkt egyenesen konfrontálódna, így pedig egyedülálló a pozíció a hazai piacon.
Arról, hogy a kínai JD megvásárolja a MediaMarktot Szilágyi Gábor elmondta, hogy a kínai vállalat évek óta szeretett volna Európába jönni, és a MediaMarkt volt a legevidensebb partner. Hangsúlyozta, hogy nincs szó márkacseréről, vezetői struktúra váltásról, a MediaMarkt független vállalat marad, a JD logisztikai és IT kapacitásokat hozna be. Megnyugtatott továbbá arról is mindenkit, hogy a kínai céggel nem lesz közös adatrendszer, így a vásárlói adatok is biztonságban maradnak.
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad,...
Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon - írja közleményében a NAV.
Fokhagymában mutattak ki tiltott és az egészségre rendkívül káros növényvédőszer-származékot.
Az OKSZ továbbra is azt szeretné elérni, hogy törölje el a kormány az árréscsökkentést, annak ugyanis súlyos következményei vannak a kereskedőkre.
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú...
A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
A bezárások miatt a vásárlóknak gondosan kell megtervezniük ünnepi bevásárlásaikat.
Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék versenyez a vásárlókért.
A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a lopást is meggátolja.
Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.
A japán sörgyrában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.
A melegitalporok piaca globálisan és Magyarországon is jelentős növekedést mutat, különösen az ázsiai fogyasztók keresletének köszönhetően.
A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg
2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag elment letesztelni, milyen termékeket találunk és milyen árfekvésben a Tesco újfajta üzletében.
A kombinált hűtőszekrény is olyan háztartási eszköz, amely jó, ha hosszú éveken át teljesíti a feladatát.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát