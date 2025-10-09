Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók

A Media Markt stabil növekedéssel zárta az elmúlt évet, Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató szerint idén is pozitív trendek várhatók, bár visszafogottabb, 3–5 százalékos fejlődéssel számolnak. A vállalat többek közt az online és offline értékesítés összehangolására, a fenntarthatóságra és a 2026-ban induló Marketplace-platform sikeres bevezetésére helyezi a hangsúlyt.

Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a műszaki kereskedelem relatív egészséges képet mutat, 7 százalékos növekedést mértek a műszaki kiskereskedelemben az elmúlt évben. Mint mondta, nekik a 2024-es november és december volt rendkívül erős, ami kitartott február–március elejéig. A várakozások ugyanakkor konszolidáltak, az igazgató kiemelte, hogy biztosan nem fog elmaradni a kampányidőszak, de szolidabb 3–5 százalékos fejlődésre számítanak.

Hozzátette, hogy ami pozitívabb irányba mutat, az a választások éve, ez mindig egy felfokozott időszak, amikor meg szokott ugrani jellemzően a fogyasztás és a költési kedv. Pozitívan hat a szektorra a foci EB is (a különböző gaming és party termékeket fogják többek közt majd értékesíteni), továbbá a béremelések és az ingatlanpiac helyzete is.

Az ügyvezető igazgató rámutatott a negatív tényezőkre: az infláció, az uniós beágyazottság, Európa versenyképességének kihívásai mind hatnak a magyar gazdaságra. Mint mondta, törékeny a jövőképük, de 3–5 százalékos piacbővülésre számítanak.

Azt is megjegyezte, hogy az online és az offline piac természetesen nem mindegy, hogy hogy alakul. Az utóbbi időszakban a digitális térben történt vásárlói viselkedések egyértelműen erősödnek (keresések, vásárlások), ami miatt bevezettek egy jóval felhasználóbarátabb felületet. Szilágyi Gábor beszélt az omnichannel jelentőségéről is, mint mondta, az online választék és a gyors kiszállítás kombinációja a legnépszerűbb.

Karczub-Lehoczky Fanni, a MediaMarkt marketing igazgatója arról beszélt, hogy a vásárlások 80 százaléka az online térben indul el, habár inkább offline fejeződik be, mint mondta, egyre jobban látják, hogyan mozognak a különböző felületeik között a vásárlók.

Kiemelte, hogy működik az áruházban egy fenntarthatósági tanácsadás, az áruházakban is vannak olyan kollégáik, akik tudják a vásárlókat tájékoztatni a különböző lehetőségekről. Ennek online megfelelője a Better Way menüpont, ahol szintén sok információ elérhető.

A hűségprogramról is szót ejtett, a vásárlók igényeihez igazodva a programon belül lehetőség van konkrétan árkedvezmények igénybevételére. A programhoz élményelemek is kapcsolódnak pl. lehet jegyeket nyerni különböző eseményekre. Továbbá a beszállítóikkal együttműködve a vásárlóknak lehetőségük lesz termékeket tesztelni, melynek egyetlen elvárása, hogy írjanak róla visszajelzést a használat után. A terméket ráadásul meg is tarthatják.

Bombera Zsolt, a MediaMarkt Marketplace ügyvezető igazgatója a Marketplace-t mutatta be. 2026 második negyedévében indul, a céljuk, hogy a kínálat gyorsan és rugalmasan bővüljön készletfelhalmzás és ennek minden nehézsége nélkül. Előnye a szélesebb termékválaszték, a gyors elérhetőség, valamint az új márkák és kategóriák bevonása. A rendszer Németországból indult, és már sikeresen működik több országban is (Hollandiában, Spanyolországban, Olaszországban).

Stratégiai céljuk a Marketplace-n lezajló forgalom növelése, a digitális üzletág erősítése. Megjegyezte, hogy Magyarországon előny, hogy nincsenek jelen még a nagy nemzetközi szereplők, akikkel a MediaMarkt egyenesen konfrontálódna, így pedig egyedülálló a pozíció a hazai piacon.

Arról, hogy a kínai JD megvásárolja a MediaMarktot Szilágyi Gábor elmondta, hogy a kínai vállalat évek óta szeretett volna Európába jönni, és a MediaMarkt volt a legevidensebb partner. Hangsúlyozta, hogy nincs szó márkacseréről, vezetői struktúra váltásról, a MediaMarkt független vállalat marad, a JD logisztikai és IT kapacitásokat hozna be. Megnyugtatott továbbá arról is mindenkit, hogy a kínai céggel nem lesz közös adatrendszer, így a vásárlói adatok is biztonságban maradnak.