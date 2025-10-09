2025. október 9. csütörtök Dénes
17 °C Budapest
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Emberek sétálnak a MediaMarkt áruházban. A Media Markt Európa legnagyobb szórakoztatóelektronikai áruházlánca.
Vásárlás

Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók

Pénzcentrum
2025. október 9. 12:12

A Media Markt stabil növekedéssel zárta az elmúlt évet, Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató szerint idén is pozitív trendek várhatók, bár visszafogottabb, 3–5 százalékos fejlődéssel számolnak. A vállalat többek közt az online és offline értékesítés összehangolására, a fenntarthatóságra és a 2026-ban induló Marketplace-platform sikeres bevezetésére helyezi a hangsúlyt.

Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a műszaki kereskedelem relatív egészséges képet mutat, 7 százalékos növekedést mértek a műszaki kiskereskedelemben az elmúlt évben. Mint mondta, nekik a 2024-es november és december volt rendkívül erős, ami kitartott február–március elejéig. A várakozások ugyanakkor konszolidáltak, az igazgató kiemelte, hogy biztosan nem fog elmaradni a kampányidőszak, de szolidabb 3–5 százalékos fejlődésre számítanak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátette, hogy ami pozitívabb irányba mutat, az a választások éve, ez mindig egy felfokozott időszak, amikor meg szokott ugrani jellemzően a fogyasztás és a költési kedv. Pozitívan hat a szektorra a foci EB is (a különböző gaming és party termékeket fogják többek közt majd értékesíteni), továbbá a béremelések és az ingatlanpiac helyzete is.

Az ügyvezető igazgató rámutatott a negatív tényezőkre: az infláció, az uniós beágyazottság, Európa versenyképességének kihívásai mind hatnak a magyar gazdaságra. Mint mondta, törékeny a jövőképük, de 3–5 százalékos piacbővülésre számítanak.

Azt is megjegyezte, hogy az online és az offline piac természetesen nem mindegy, hogy hogy alakul. Az utóbbi időszakban a digitális térben történt vásárlói viselkedések egyértelműen erősödnek (keresések, vásárlások), ami miatt bevezettek egy jóval felhasználóbarátabb felületet. Szilágyi Gábor beszélt az omnichannel jelentőségéről is, mint mondta, az online választék és a gyors kiszállítás kombinációja a legnépszerűbb.

Kapcsolódó cikkeink:

Karczub-Lehoczky Fanni, a MediaMarkt marketing igazgatója arról beszélt, hogy a vásárlások 80 százaléka az online térben indul el, habár inkább offline fejeződik be, mint mondta, egyre jobban látják, hogyan mozognak a különböző felületeik között a vásárlók.

Kiemelte, hogy működik az áruházban egy fenntarthatósági tanácsadás, az áruházakban is vannak olyan kollégáik, akik tudják a vásárlókat tájékoztatni a különböző lehetőségekről. Ennek online megfelelője a Better Way menüpont, ahol szintén sok információ elérhető.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A hűségprogramról is szót ejtett, a vásárlók igényeihez igazodva a programon belül lehetőség van konkrétan árkedvezmények igénybevételére. A programhoz élményelemek is kapcsolódnak pl. lehet jegyeket nyerni különböző eseményekre. Továbbá a beszállítóikkal együttműködve a vásárlóknak lehetőségük lesz termékeket tesztelni, melynek egyetlen elvárása, hogy írjanak róla visszajelzést a használat után. A terméket ráadásul meg is tarthatják.

Bombera Zsolt, a MediaMarkt Marketplace ügyvezető igazgatója a Marketplace-t mutatta be. 2026 második negyedévében indul, a céljuk, hogy a kínálat gyorsan és rugalmasan bővüljön készletfelhalmzás és ennek minden nehézsége nélkül. Előnye a szélesebb termékválaszték, a gyors elérhetőség, valamint az új márkák és kategóriák bevonása. A rendszer Németországból indult, és már sikeresen működik több országban is (Hollandiában, Spanyolországban, Olaszországban).

Stratégiai céljuk a Marketplace-n lezajló forgalom növelése, a digitális üzletág erősítése. Megjegyezte, hogy Magyarországon előny, hogy nincsenek jelen még a nagy nemzetközi szereplők, akikkel a MediaMarkt egyenesen konfrontálódna, így pedig egyedülálló a pozíció a hazai piacon.

Arról, hogy a kínai JD megvásárolja a MediaMarktot Szilágyi Gábor elmondta, hogy a kínai vállalat évek óta szeretett volna Európába jönni, és a MediaMarkt volt a legevidensebb partner. Hangsúlyozta, hogy nincs szó márkacseréről, vezetői struktúra váltásról, a MediaMarkt független vállalat marad, a JD logisztikai és IT kapacitásokat hozna be. Megnyugtatott továbbá arról is mindenkit, hogy a kínai céggel nem lesz közös adatrendszer, így a vásárlói adatok is biztonságban maradnak.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #áruház #kiskereskedelem #budaörs #elektronika #mediamarkt #műszaki

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:46
12:33
12:12
12:04
11:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 9.
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
2025. október 9.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Dél-Magyarországon
2025. október 8.
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2
3 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
3
3 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
4
3 hete
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
5
3 hete
A magyar háziasszonyok igazi álomeszközét akciózza a Lidl: ilyet akar mindenki még a tél előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 11:00
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 09:59
Gulyás Gergely bejelentése: újra kell tárgyalni a minimálbér-emelést, ez sok dolgozónak nem fog tetszeni
Agrárszektor  |  2025. október 9. 12:27
Nagyon nagy a baj: egy magyar vidék már szinte teljesen fertőzött