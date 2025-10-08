Vészcsengőre menekültek a hamis áruval seftelő piacosok: rengeteg gagyi ruhát foglalt le a NAV

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ön ismertette Magyarország energiastratégiáját, külön kitérve az évek óta halogatott Paks II. projektre is.
Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei civilben rábukkantak a gyanús pavilonokra. Amikor a két árus megneszelte, hogy a „vásárlók” valójában pénzügyőrök, megnyomták a vészcsengőt, majd próbáltak elmenekülni.
A budapesti Golgota úti piacon az árusok összetartó közössége hangos kiáltással vagy egy csengő megnyomásával figyelmeztetik egymást, ha kiszimatolják a hatóság képviselőit a tömegben. Ilyenkor a pavilonok sietve bezárnak, a hamis holmik gazdátlanul maradnak, az eladók pedig felkapják a nyúlcipőt.
Ezúttal viszont nem volt menekvés: a NAV pénzügyőrei civilben vették észre a hamis ruhákat kínáló pavilonokat. Az egyenruhás erősítés pillanatok alatt a helyszínre érkezett. A riasztás megszólalt ugyan, de hiába: az eladók nem tudtak elszaladni, a pénzügyőrök gyorsabbak voltak.
A két egymás melletti standon összesen 1 650 darab, különféle márkajelzéssel ellátott (Hugo Boss, Philipp Plein, Adidas, Gucci, stb.) hamis ruhát találtak és foglaltak le a pénzügyőrök, amelyekkel az elkövetők csaknem 90 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy a standok egy magánszemélyhez tartoztak, aki feleségével együtt árulta a hamisítványokat; működési engedélyt és kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolást nem tudott bemutatni.
A silány minőségű, jogsértő portékákat a védjegyek jogosulti képviselői is alaposan szemügyre vették, és megerősítették, hogy azok egytől egyig hamisítványok. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás.
