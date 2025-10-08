2025. október 8. szerda Koppány
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The washed jeans hang on a clothesline. Pockets turned inside out. Drying clothes on the street. Life style.
Vásárlás

Vészcsengőre menekültek a hamis áruval seftelő piacosok: rengeteg gagyi ruhát foglalt le a NAV

Pénzcentrum
2025. október 8. 11:35

Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei civilben rábukkantak a gyanús pavilonokra. Amikor a két árus megneszelte, hogy a „vásárlók” valójában pénzügyőrök, megnyomták a vészcsengőt, majd próbáltak elmenekülni.

A budapesti Golgota úti piacon az árusok összetartó közössége hangos kiáltással vagy egy csengő megnyomásával figyelmeztetik egymást, ha kiszimatolják a hatóság képviselőit a tömegben. Ilyenkor a pavilonok sietve bezárnak, a hamis holmik gazdátlanul maradnak, az eladók pedig felkapják a nyúlcipőt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezúttal viszont nem volt menekvés: a NAV pénzügyőrei civilben vették észre a hamis ruhákat kínáló pavilonokat. Az egyenruhás erősítés pillanatok alatt a helyszínre érkezett. A riasztás megszólalt ugyan, de hiába: az eladók nem tudtak elszaladni, a pénzügyőrök gyorsabbak voltak.

A két egymás melletti standon összesen 1 650 darab, különféle márkajelzéssel ellátott (Hugo Boss, Philipp Plein, Adidas, Gucci, stb.) hamis ruhát találtak és foglaltak le a pénzügyőrök, amelyekkel az elkövetők csaknem 90 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy a standok egy magánszemélyhez tartoztak, aki feleségével együtt árulta a hamisítványokat; működési engedélyt és kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolást nem tudott bemutatni.

A silány minőségű, jogsértő portékákat a védjegyek jogosulti képviselői is alaposan szemügyre vették, és megerősítették, hogy azok egytől egyig hamisítványok.  Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #ellenőrzés #NAV #Budapest #hamisítás #bírság #piac #gazdaság #bűncselekmény #hamisítvány #ruha

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:46
11:35
11:12
11:03
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 8.
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelés Magyarországon?
2025. október 7.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
2025. október 7.
Érik a hatalmas változás az autópiacon? Ezt tervezheti rengeteg gyártó, nagyot fog szólni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 8. szerda
Koppány
41. hét
Október 8.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2
2 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
3
3 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
4
3 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
5
3 hete
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készletek fordulatszáma
a készletek árbevételben történő megtérülését mutatja, vagyis azt, hogy hányszor térülnek meg a készletek az árbevételben. Képlete: Nettó árbevétel/Készletek

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 10:37
Te is vettél ebből a fokhagymából? Ne egyél belőle, visszahívták, nagyon veszélyes!
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 10:30
Kiakadtak a magyar boltok: felesleges az árrésstop, még ront is a vásárlók helyzetén
Agrárszektor  |  2025. október 8. 11:33
Ilyen szamócával lesznek tele a magyar boltok? Őrület, ami történik