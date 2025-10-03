2025. október 3. péntek Helga
Köln, Németország - 2018. április 6: Üres volt Praktiker barkácsáruház. A Praktiker AG 2013. július 11-én jelentett csődeljárást.
Mostantól minden felújítás könnyebb: így kaphatsz profi támogatást a tervezéstől a kivitelezésig

Pénzcentrum
2025. október 3. 20:09

Több újítást, közöttük személyes tanácsadást vezet be idén ősztől az országos hálózattal rendelkező Praktiker barkácslánc. A szeptemberben elindult Otthon Start miatt különösen az otthonfelújítás előtt állók, építkezők számára jelenthet ez könnyebbséget. A változások a budaörsi és a Bécsi úti áruházakban kezdődnek, és a tervek szerint a jövőben egyre több egységben találkozhatnak velük a vásárlók. Megújulnak a vásárlóterek, és az összetettebb kérésekkel (például felújítással, építkezéssel) érkező vásárlókat külön tanácsadók, úgynevezett márkanagykövetek segítik projektjeik megvalósításában. A támogatás az összes áruházban elérhető: a márkanagyköveteket videóhívással is el lehet érni.

Személyes tanácsadással és több új szolgáltatással segíti a vásárlókat a magyar tulajdonban lévő barkácslánc 2025 őszétől. A változásokkal először a budaörsi, valamint a Bécsi úti Praktiker áruházakban lehet találkozni. A vásárlótér átalakítása Budaörsön látható elsőként: átláthatóbb, és még jobban igazodik a vásárlói igényekhez, tájékozódási szokásokhoz. Szintén ebben az egységben immár rapid parkoló is segíti a gyors áruszállítást. Az újítások célja, hogy a tájékozódás könnyebb, a vásárlás kényelmesebb legyen, összességében növekedjen a vásárlói élmény.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 23 áruházat működtető Praktikernél a nagyobb projektet megvalósító, például Otthon Start hitellel rendelkező vásárlókat úgynevezett márkanagykövetként dolgozó kollégák segítik személyes tanácsadással. Részletes szakértői támogatást kapnak tőlük azok, akik például konyha- vagy fürdőszobafelújításba kezdtek, esetleg építkeznek. Flórián László, a Praktiker ügyvezető igazgatója elmondta:

Vásárlóink egyre gyakrabban nem egy-egy terméket, hanem komplett megoldásokat keresnek. A márkanagyköveti programmal és az áruházi fejlesztésekkel a Praktiker azt támogatja, hogy a projektek a tervezéstől a kivitelezésig gördülékenyebben legyenek megvalósíthatók. A személyes tanácsadók szükség esetén videóhívással minden áruházból elérhetőek.

A márkanagykövetek a vásárlókkal együtt tekintik meg a szükséges termékeket, és ha kell, bevonják a szakeladókat, valamint a logisztikai kollégákat is a termékkiválasztásba, az áru-összekészítésbe. Ha például valaki konyhát újít fel, tanácsot adnak a tervezéshez, végigkísérik a vásárlót a szükséges osztályokon, és segítenek összeállítani a listát a burkolattól a világításig. A márkanagykövetek egyfajta tudásközpontként is működnek a Praktikerben: digitális eszközeikkel akár más áruházakban tartózkodó szakértőket is elérhetnek – így segítenek a megfelelő, személyre szabott megoldás megtalálásában.

A Praktiker az elmúlt években új egységeket nyitott Székesfehérváron, Debrecenben és Veszprémben.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #építkezés #praktiker #áruház #debrecen #áruházlánc #budaörs #tanácsadás #székesfehérvár #veszprém #otthonfelújítás #otthon start

