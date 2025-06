Nyári slágertermékekkel indítja a nyarat a Praktiker: ezért őrül meg minden magyar 2025-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ma már itthon is reneszánszát éli a grillezés, sokan a városi erkélyükre is beszereznek egy kisebb asztali vagy tojásgrillt, amit akár télen is elővehetnek. A faszenes, gáz és elektromos grillsütők kínálata pedig követi a növekvő népszerűséget, és egyre többféle megoldás közül választhatunk - derül ki a Praktiker közleményéből.

A grillsütő-választásnál három szempont számít igazán: mekkora a hely, hány emberre főzünk, és milyen gyakran használjuk. Ezek alapján dől el, hogy faszenes, gázos vagy elektromos grillre van szükség. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kis helyre elektromos, kertbe faszenes Ha csak egy erkély áll rendelkezésre, az elektromos grill a legjobb – nem füstöl, kicsi, és gyorsan felmelegszik. A klasszikus faszenes grillek nagyobb helyet és több előkészületet igényelnek, de sokak szerint ezek adják a legjobb ízt. Kertben ideális választás lehet. A gázgrill valahol a kettő között van: gyors, szabályozható, de drágább és nagyobb is. Nem csak húsra való A grillezés rég nem csak a húsról szól: zöldségek, sajtok, vegán kolbászok is egyre gyakrabban kerülnek rá a rácsra. A választásnál érdemes figyelni arra, milyen típusú ételeket szeretnénk sütni. Ár és karbantartás is számít A faszenes grillek a legolcsóbbak, de macerásabb a tisztításuk. Az elektromos változatoknál kevesebb a gond, cserébe szükség van áramra. A gázos grillek a legdrágábbak, viszont sok kényelmi funkcióval rendelkeznek. Az eszköz élettartamát a megfelelő karbantartás is nagyban befolyásolja – érdemes takarófóliát és grilltisztító szettet is beszerezni. Kiegészítők és trükkök Az alap grilleken túl sokféle kiegészítő elérhető: például sütőlap pizzához, füstölődoboz, hőmérő, wokbetét. Ezekkel változatosabbá tehető a grillmenü. Fontos: először tanuljunk meg egy típust jól használni, utána jöhetnek a bővítések.

Címlapkép: Getty Images

