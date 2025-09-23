Figyelem, kedvelt édességeket hívtak vissza: nehogy megedd, rovarszennyezést találtak bennük

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a Real Nature Kft. a saját hatáskörében, a Hatósággal együttműködve visszahívta a forgalomból a Real Nature étcsokoládés meggy 75 g és a Real Nature étcsokoládés mandula 75 g termékeket. Az intézkedés oka a termékekben felmerült rovarszennyezettség (molylepke) gyanúja.

A vállalat gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, a fogyasztói visszahívásról, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsáról (megsemmisítés vagy elszállítás). Az NKFH közleményében jelezte, nyomon követi a vállalkozás által megtett lépéseket a fogyasztók biztonsága érdekében.

Érintett termékek adatai:

Real Nature étcsokoládés meggy 75 g

Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026

LOT számok: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055323

Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026

LOT számok: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055293

Forgalmazó: Real Nature Kft.

Az NKFH felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el.