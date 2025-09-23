Figyelem, kedvelt édességeket hívtak vissza: nehogy megedd, rovarszennyezést találtak bennük

Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a Real Nature Kft. a saját hatáskörében, a Hatósággal együttműködve visszahívta a forgalomból a Real Nature étcsokoládés meggy 75 g és a Real Nature étcsokoládés mandula 75 g termékeket. Az intézkedés oka a termékekben felmerült rovarszennyezettség (molylepke) gyanúja.
A vállalat gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, a fogyasztói visszahívásról, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsáról (megsemmisítés vagy elszállítás). Az NKFH közleményében jelezte, nyomon követi a vállalkozás által megtett lépéseket a fogyasztók biztonsága érdekében.
Érintett termékek adatai:
Real Nature étcsokoládés meggy 75 g
Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
LOT számok: RL1, RL2
Vonalkód: 5999536055323
Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026
LOT számok: RL1, RL2
Vonalkód: 5999536055293
Forgalmazó: Real Nature Kft.
Az NKFH felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el.
