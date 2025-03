Véget ér egy korszak, 17 év után bezár a népszerű vasi kávézó: belefáradtak, nem megy tovább

A Facebookon jött a szomorú hír: tizenhét év után végleg bezárja kapuit Celldömölk ikonikus és meghatározó vendéglátóhelye, az N-Cafe.

"Valami véget ér… Hosszú, álmatlan éjszakák után arra a nehéz döntésre jutottam, hogy az N-Cafe 2025. március 30-án bezár!" - közölte a népszerű vasi kávézó tulajdonosa a Facebookon. A kisvárosi kulthely 17 éven át adott otthont baráti beszélgetéseknek, randevúknak, családi találkozóknak még egy hétig üzemel, aztán 2025. március 30-án végleg bezár.

A bezárás okairól így írnak a kávézó üzemeltetői: "Sajnos a mai megváltozott helyzethez nem tudunk alkalmazkodni! Talán el is fáradtunk… 17 év… sok vendéglátóegységnek nem adatik meg ilyen hosszú idő! Köszönöm nektek ezt a 17 évet, ezt a sok emléket, barátságot, örömet! Köszönöm mindenkinek, aki valaha is segített és részese volt! És külön köszönöm a családomnak, akik végig támogattak!"

Egyre nagyobb krízisben a vidéki vendéglátás

Szomorú tény, hogy országszerte naponta átlagosan hat vendéglátóhely zár be – és ez már két éve így megy –, erről a HelloVidék is több ízben írt. Sokan attól félnek, hogy lassan a „vidéki csárdák”, velük együtt a hagyományos magyar vendéglátás is eltűnőben van. Először a pandémia, majd az infláció és a gazdasági válság keserítette meg a szektor életét, mérhetetlenül sok tartalékot emésztett fel.

Ahogy Herczeg Zoltán, a Dining Guide TOP100 Étteremkalauz felelős kiadója nemrég a Pénzcentrumnak adott interjújából is kiderült, óriási slamasztikában vannak a vidéki magyar éttermek. Elmondása szerint a hazai vendéglátás jelenleg kettős helyzetben van: bár alapvetően a magyar gazdaság fontos szegmense, mégis sok étterem szenved az alacsony helyi kereslet miatt. A turizmus – különösen a külföldi látogatók körében – egyre erősebb, de vidéki településeken a látogatók száma meg sem közelíti a budapesti szintet. A nehezebb gazdasági környezet, valamint a gasztronómiai kultúra hiánya vidéken azt eredményezi, hogy az éttermek látogatása nem annyira természetes része a mindennapoknak, mint például Nyugat-Európában.