Fordulóponthoz érkezett a világ kedvenc élénkítője: nem az lesz a csészében, amit megszoktál

A világ betakarított kávétermése rekordszintű, 178,68 millió zsák (1 zsák 760 kilogramm) lehet a 2025/2026-os mezőgazdasági évben - áll az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) jelentésében.

Az előrejelzés szerint a jobb minőségű, arabica kávéfajta mennyisége 1,7 százalékkal 97,02 millió zsákra csökken, míg a gyorsan oldódó kávéporok alapanyagaként használt robustáé 7,9 százalékkal 81,66 millió zsákra nő. A kávéárak a héten csökkentek, az arabica ára 5,5 hónapos mélypontra esett, miután a brazil kávétermesztő államokból, Sao Paulóból és Minas Geraisból javuló időjárási körülményekről érkeztek jelentések - áll az USDA-jelentésben.

Ahogy arról a NAPICSÁRT-ban is beszámoltunk a világ kedvenc élénkítői nemcsak reggeli italok, hanem kulturális szimbólumok, gazdasági mutatók és társadalmi szokások is. Az epizódban látványos ábrákon keresztül derül ki, hogy mely országok isszák a legtöbb kávét, hol számít domináns italnak a tea, és hogy a magyarok mikor, hol és mennyit költenek ezekre az élénkítőkre. A műsor nemcsak a fogyasztás mértékét vizsgálja, hanem azt is, hogyan változik a kávézás és teázás kultúrája a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a társadalmi szokások hatására. A részletes adatokért és vizuális elemzésekért nézd meg a videót itt: