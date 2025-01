Irtózatosan megdrágult sokak kedvenc itala: nem lehet visszafordítani, már ez is luxus lehet

Soha nem látott magasságban jár a kávé ára, majdnem megduplázódott egy év alatt ennek az árucikknek a költsége is.

2024 decemberének elején rekordszintre emelkedett a kávé ára a nemzetközi piacon. Az arabica kávébabok ára, amelyekből a világtermelés legnagyobb része származik, meghaladta a 3,44 dollárt fontonként (0,45 kg) a New York-i tőzsdén – így a 2024-es évben az árak több mint 80%-kal ugrottak. A robusta kávé ára is új csúcsra ért szeptemberben. Az Oeconomous cikkében annak járt utána, tényleg luxussá válik-e a kávézás a következő években, mi zajlik világszinten a kávé piacán, és mi magyarok ebből mit érzékelhetünk.

Jelenleg elsősorban időjárási körülmények befolyásolják a kínálatot és a tőzsdei hangulatot. A világ két legnagyobb kávétermelő országában, Brazíliában (főleg arabica fajta) és Vietnámban (főleg robusta fajta) a rossz időjárási körülmények keltenek aggodalmakat: szárazság és aszály, heves esőzések, fagyok. A tavalyi szárazság az idei évi betakarításra is negatívan hat. Világszinten (pl. Karib-térség, Közép-Amerika, Ázsia) az El Nino jelensége is befolyja a termést: hirtelen áradások jelentkeznek, illetve hosszabb aszályos időszakokra kell felkészülni.

Továbbá a kávé iránti világszintű kereslet több évben is meghaladta a kínálatot, mely alapot adott az árak emelkedésének. Ázsiában – azon belül főleg Kínában – is fellendülőben van a kávéfogyasztás kultúrája, így hosszú távon a kereslet tartós emelkedése várható, mely az árakat is felfelé hajthatja.

A klímaváltozás gondot okoz a kávétermelésben is, emellett a kávérozsdagomba és a kávészú is tizedeli a termést. Hosszú távon továbbá a legnagyobb kávétermő régiókra jellemző társadalmi problémák is kockázatokat jelentenek (pl. Brazília, Kolumbia), mely tényezők tartós emelkedő pályára állíthatják a kávé árát. Ugyanakkor pozitív tendencia lehet, miszerint az egyre enyhébb telekkel Európában is megjelenhetnek a kávéültetvények.

Magyarországon a kávéfogyasztásunkat teljes egészében importból fedezzük, így a hazai árakra a világpiaci drágulás mellett a forint dollárral szembeni árfolyamának és a szállítási költségeknek az alakulása is kihat. Egy 200-250 grammos őrölt kávé jelenleg 1500 forint körül mozog országos átlagban a boltokban (+18% éves szinten).

Ha pedig vendéglátóhelyeken szeretünk kávézni, akkor egy eszpresszó átlagára 550 forint körüli (+9% éves szinten). Ugyanakkor az éttermekben fogyasztott cappuccino árát összevetve Európa országaiban, a magyar kifejezetten olcsónak számít, még a régiós országok között is.