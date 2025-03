Egekben a kávé ára: mi lesz így a magyarok szent italával?

Nem egészen egy év alatt duplázott a zöld kávé világpiaci ára. Ekkora emelkedés után joggal vetődik fel a kérdés a kávét fogyasztók és az ebbe a termékbe befektetők között is, mikor lehet a trendben megtorpanás, vagy visszaesés. A kávé árára ható tényezők alakulását, és azt hogy lehet-e jó minőségű kávét fenntartható módon előállítani a világban, Szabolcsi Lajossal a Dallmayr Magyarország ügyvezető igazgatójával beszélgetett a Portfolio.

A kávé soha nem látott áremelkedésen megy keresztül. Az árak elszállásának hátterében több tényező áll. Az Európai Unió új szabályozása szigorúbb fenntarthatósági előírásokat követel meg, amelyek az ellátási lánc minden szereplőjére hatással vannak. „Az EU-nak nagyon fontos a bolygó jövője, és ezzel a szabályozással a nagy kávétermelőket is fenntarthatóbb termelésre ösztönzi” – hangsúlyozta Szabolcsi Lajos. Eközben a klímaváltozás miatt csökken a terméshozam, és az extrém időjárási körülmények jelentősen befolyásolják a termelést.

Mindeközben a fogyasztás is dinamikusan emelkedik: míg Európa és Észak-Amerika továbbra is a legnagyobb piacok, Ázsiában – különösen Kínában és Indiában – is egyre népszerűbbé válik a kávé.

Az ázsiai piacokon a kávéfogyasztás az elmúlt tíz évben megduplázódott, és a specialty kávék térhódítása is érezhető

– mondta Szabolcsi. Az otthoni prémium kávéfogyasztás szintén növekvő trend, amely fokozza a keresletet. A fenntarthatóbb kávé nem csupán egy divatos trend, hanem a jövő záloga. Az iparág számára a fenntarthatóság jelentős beruházásokat igényel, ami hosszú távon is hatással lesz az árakra. Szabolcsi szerint a fogyasztóknak is fontos szerepük van, ugyanis a vásárlók a kávé mögötti történetért is fizetnek, és a fenntarthatóság egyre inkább meghatározza egy-egy márka sikerét.

Az áremelkedés tehát nemcsak egy piaci ciklus része, hanem egy mélyreható átalakulás jele, amely hosszú távon formálhatja a kávéipart.