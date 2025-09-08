2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Budapest, 2021. június 5.A Foxpost vállalkozás csomagautomata-hálózatának egyik állomása a Kassák Residence LIVING lakóparkban, a főváros XIII. kerületében az Angyalföldi utcában. A csomagautomaták egy képernyővel ellátott kezelőfel
Óriási változás jön rengeteg hazai csomagautomatánál: erről mindenki tudjon, aki rendelni szokott

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 19:00

Ősszel a Packeta Z-BOX automatái integrálódnak a FOXPOST hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án kezdődik: ettől a naptól kétféle automata lesz elérhető.

A már ismert érintőképernyős automaták továbbra is FOXPOST A-BOX néven működnek. Az új, gombos kezelőpanelű Packeta-automaták FOXPOST Z-BOX néven jelennek meg.

A két automatatípus egy egységes hálózatban működik, az eligazodást a készülékeken található A-BOX és Z-BOX logók segítik. A csomagátvétel mindkét típusnál hasonló, de a feladás és fizetés módjában van különbség:

  • A-BOX: érintőképernyős, csomagfeladáshoz nem kell regisztráció, fizetés POS-terminálon.
  • Z-BOX: gombos kezelőpanel, csomagfeladáshoz online regisztráció szükséges, fizetés fizetési linken keresztül. A webshopok jelzik, melyik automata milyen lehetőségeket kínál.

Az első ütemben 18 automata kerül kihelyezésre, majd néhány hetes tesztüzem következik a működési tapasztalatok értékelésére. Az idei évben összesen 139 Z-BOX automata kerül új helyszínekre, a teljes Packeta-hálózat integrációja 2026-ban fejeződik be.

A változások része a megújult automata-kereső modul és adatkapcsolati rendszer (widget/JSON) is, amely valós idejű, pontos telítettségi adatokat mutat, így a felhasználók könnyebben választhatják a legszabadabb automatát.

A FOXPOST részletes tájékoztatással segíti a felhasználókat, webshopokat és webáruház-fejlesztőket az átállásban, többek között automaták használatát bemutató leírásokkal, típusok összehasonlításával és technikai útmutatókkal.

Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA 
 
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #automata #szeptember #regisztráció #szakasz #foxpost #box

