2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Női kéz vesz fel egy üveg fehérbort a szupermarket polcáról.
Vásárlás

Nagyot megy a visszaváltási rendszer itthon: újabb rekordokat ért el a MOHU

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 17:19

Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer, hárommilliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba a MOHU REpont rendszerén keresztül alig több mint másfél év alatt, ez meghaladja a társaság várakozásait és a nemzetközi tapasztalatokat is - közölte a MOHU Zrt. pénteken

Az első hat hónapban Magyarországon rekordszintre, 80 százalék fölé emelkedett a visszaváltási arány. A napi visszaváltás átlagos darabszáma 8-10 millió, de a nyáron egyes napokon a 15 milliót is meghaladta ez a szám. A tájékoztatás szerint 12 órás nyitvatartási időre vetítve másodpercenként átlagosan 200 darab a teljesítmény. A vásárlók 120 milliárd forint értékben igényeltek levásárolható utalványt a REpontokon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A napi átlag alapján a MOHU partnereinek országszerte átlagosan 50 automatát kell üríteniük percenként.

Az italcsomagolások visszaváltása nem csupán a környezet védelme szempontjából fontos, de gazdasági haszonnal is jár a kiskereskedelmi partnerek számára. A visszaváltások után kifizetett kezelési díj már meghaladta a 20 milliárd forintot a rendszer indulása óta.

A tájékoztatás szerint az országszerte már mintegy 5 ezer helyszínen vehető igénybe a REpont-szolgáltatás. A MOHU célja a hálózat további bővítése, elsősorban a kistelepülések, kisboltok támogatása, valamint független visszaváltási pontok létrehozása vállalkozói közreműködéssel. Ezért a kisebb boltok, és az önkéntes csatlakozó partnerek számára szeptembertől a korábbinál jóval magasabb - több mint kétszeres - kezelési díjat fizet a MOHU.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #rekord #pet-palack #palack #üvegvisszaváltás #üvegvisszaváltó #MOHU Mol #mohu

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:40
17:37
17:29
17:19
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 5.
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 5.
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
2025. szeptember 5.
Torz tükörben a magyar tinik: miért látja magát kövérnek minden második lány?
2025. szeptember 5.
Súlyos döntést kell meghoznia sok idősödő magyarnak: erre rámehet a házuk, lakásuk
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 5. péntek
Viktor, Lőrinc
36. hét
Szeptember 5.
Jótékonysági világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2
6 napja
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
3
2 hete
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
4
1 hónapja
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
5
1 hete
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 5. 16:05
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 5. 15:44
Rab Árpád: valaki nagyon meg fog gazdagodni abból, hogy megmenti a Földet
Agrárszektor  |  2025. szeptember 5. 16:29
Durva lépés: brutális vámot vet ki Kína az európai sertéshúsra