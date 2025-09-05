Amennyiben a termékből bárki vásárolt, és az még a birtokában van, semmiképp se fogyassza el.
Nagyot megy a visszaváltási rendszer itthon: újabb rekordokat ért el a MOHU
Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer, hárommilliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba a MOHU REpont rendszerén keresztül alig több mint másfél év alatt, ez meghaladja a társaság várakozásait és a nemzetközi tapasztalatokat is - közölte a MOHU Zrt. pénteken
Az első hat hónapban Magyarországon rekordszintre, 80 százalék fölé emelkedett a visszaváltási arány. A napi visszaváltás átlagos darabszáma 8-10 millió, de a nyáron egyes napokon a 15 milliót is meghaladta ez a szám. A tájékoztatás szerint 12 órás nyitvatartási időre vetítve másodpercenként átlagosan 200 darab a teljesítmény. A vásárlók 120 milliárd forint értékben igényeltek levásárolható utalványt a REpontokon.
A napi átlag alapján a MOHU partnereinek országszerte átlagosan 50 automatát kell üríteniük percenként.
Az italcsomagolások visszaváltása nem csupán a környezet védelme szempontjából fontos, de gazdasági haszonnal is jár a kiskereskedelmi partnerek számára. A visszaváltások után kifizetett kezelési díj már meghaladta a 20 milliárd forintot a rendszer indulása óta.
A tájékoztatás szerint az országszerte már mintegy 5 ezer helyszínen vehető igénybe a REpont-szolgáltatás. A MOHU célja a hálózat további bővítése, elsősorban a kistelepülések, kisboltok támogatása, valamint független visszaváltási pontok létrehozása vállalkozói közreműködéssel. Ezért a kisebb boltok, és az önkéntes csatlakozó partnerek számára szeptembertől a korábbinál jóval magasabb - több mint kétszeres - kezelési díjat fizet a MOHU.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági problémákat tártak fel egy budapesti raktárban.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összesen 72 termék tesztjét végezte el a mosóporok, mosószerek és mosókapszulák között.
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!
