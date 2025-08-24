Kész, vége: ez lesz az egyik utolsó hagyományos lomtalanítás ebben a fővárosi kerületben

Ahogy arról a Pénzcentrum is hírt adott, szeptember 16-án kezdődik a III. kerületben a lomtalanítás Budapesten. A lomtalanítás 2025 őszén még a megszokott rendben zajlik majd Óbuda-Békásmegyer területén, ez lesz azonban az utolsó előtti ilyen az önkormányzat közlése szerint.

A lakossági lomtalanítás idén szeptember 16. és 29. között zajlik a 3. kerületben, ugyanakkor fontos tudni: a 2025-ös lesz az utolsó előtti alkalom, amikor a lomtalanítás még a megszokott, hagyományos rend szerint történik. Az obuda.hu azt írja, hogy a MOHU a tervei szerint teljesen átalakítja a budapesti lomtalanítási rendszert, megszüntetné a házhoz menő lomtalanítást, s a lakóknak kellene a kijelölt gyűjtőpontokra elvinniük kidobásra szánt lomjaikat. "Az eredeti tervek arról szóltak, hogy türelmi idő nélkül, már a 2025-ös lomtalanítás így zajlana, ám a változás elleni tiltakozás hatására a MOHU elnapolta az átalakítást, egészen 2027-ig" - írják. Vagyis a 2025. szeptemberi az utolsó előtti olyan lomtalanítás lehet, amikor a lakosoknak nem kell külön gyűjtőpontokat keresgélniük, tehát idén még a MOHU biztosan elvégzi a lomok elszállítását.

Tehát a MOHU Budapest Zrt. a törvényi szabályozásnak megfelelően, idén még elszállítja az ingatlanoktól, külön díjazás nélkül a budapesti háztartásokban keletkező nagydarabos lomhulladékot. A lomtalanítási időpontokat a Társaság a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével.

Lomtalanítás a 3. kerületben: 2025. szeptember 16-29.

A kerületeket ahogy eddig is körzetekre osztották, amelyekből koncentráltan, szállítják el a lomokat. Azonban az utótakarítást már csak a fővárosi kezelésű utakon végzi el a Budapesti Közművek, így várható, hogy a körzetek lomtalanítás utáni teljes takarítása tovább tart majd, hiszen ezt így az önkormányzatnak kell megtennie - közölték. Ennek pedig a kapacitás- és költségigénye is jóval nagyobb lesz, mint az előző években, így a lakosság türelmét kérik.

A MOHU által közzétett térképen színekkel elkülönítetten látható, hogy a 3. kerület körzeteiben pontosan melyik napokon kell kikészíteni a lomokat:

körzet: szeptember 16., kedd körzet: szeptember 17., szerda körzet: szeptember 18., csütörtök körzet: szeptember 21., vasárnap körzet: szeptember 22., hétfő körzet: szeptember 23., kedd körzet: szeptember 24., szerda körzet: szeptember 25., csütörtök körzet: szeptember 26., péntek körzet: szeptember 28., vasárnap körzet: szeptember 29., hétfő

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki. Továbbra is tilos a lomnak nem minősülő hulladékféleségek kihelyezése, mint pl. a háztartási (kommunális) hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl. papír, műanyag, fém, üveg), elektromos és elektronikai hulladék, építési és bontási törmelék (pl. mosdókagyló, fürdőkád, csempe és törmeléke, használt nyílászárók), sitt, föld, síküveg, zöldhulladék, textil (pl. ruhanemű), ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék.

Ugyancsak szigorúan tilos veszélyes hulladék kihelyezése. A veszélyes hulladékok közé sorolandók többek között például a háztartási vegyszerek, tisztítószerek, festékanyagok, piperecikkek, az elhasznált sütőolaj, autóápolási és karbantartási maradványok, elektromos eszközök, gyógyszerek, növényvédő- és rovarirtószerek, így ezek kihelyezése szigorúan tilos.